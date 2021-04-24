https://ria.ru/20210424/batraeva-1729758332.html
Биография Зинаиды Батраевой
Биография Зинаиды Батраевой
Советская разведица Зинаида Николаевна Батраева родилась 4 октября 1922 года в селе Дурыкино Солнечногорского района Московской области в крестьянской семье. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:01
2021-04-24T13:01
2021-04-24T13:01
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
справки
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Советская разведица Зинаида Николаевна Батраева родилась 4 октября 1922 года в селе Дурыкино Солнечногорского района Московской области в крестьянской семье.После окончания средней школы Зинаида Николаевна поступила в Московский институт инженеров транспорта, но спустя год была вынуждена уйти из института, так как в это время была введена плата за обучение в старших классах средней школы и в высших учебных заведениях, а средств на учебу в семье не хватало.В этом же году Зинаида устроилась на работу в архивное подразделение НКВД. До начала войны она работала старшим регистратором на картотеке.В начале Великой Отечественной войны часть подразделений НКВД, в том числе и его архив, были эвакуированы в Свердловск (Екатеринбург). Зинаида оказалась на Урале, где ее направили на учебу в Свердловскую межкраевую школу НКВД, готовившую сотрудников для контрразведки и разведки.В ноябре 1942 года Зинаида на "отлично" окончила межкраевую школу и была направлена в Москву, где ее опредили младшим оперуполномоченным по Москве и Московской области, то есть на конкретную оперативную работу: она встречалась с агентурой, занималась вербовкой.В октябре 1943 года Зинаиду Николаевну перевели на работу во внешнюю разведку. На этот раз она продолжила учебу уже в Высшей школе НКГБ. Помимо спецдисциплин, слушатели активно изучали иностранные языки.В Высшей школе Зинаида познакомилась со своим будущим мужем, Борисом Батраевым. В конце 1945 года молодые люди на "отлично" сдали выпускные экзамены и были направлены на работу в Первое (разведывательное) управление НКГБ: Борис -- в подразделение научно-технической разведки, а Зинаида -- в информационное подразделение. В 1946 году они поженились.В свою первую загранкомандировку, в Италию, супруги Батраевы выехали в марте 1947 года. "Татьяна" (таким был оперативный псевдоним молодой разведчицы) работала в резидентуре переводчицей, однако часто привлекалась к оперативной работе.После 1961 года сотрудники советской внешней разведки Батраевы выезжали в командировки в экзотические страны: на Цейлон, в Индию и Пакистан, в которых Борис Никодимович являлся резидентом.Их последняя зарубежная командировка была совершена в 1987 году.В целом супруги Батраевы провели в шести долгосрочных загранкомандировках ровно четверть века.Зинаиде Батраевой посвящена отдельная глава в сборнике "Женские судьбы разведки" официального историографа СВР Владимира Антонова. 24 апреля 2021 года Зинаида Николаевна Батраева скончалась в Москве на 99-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), справки
Советская разведица Зинаида Николаевна Батраева родилась 4 октября 1922 года
в селе Дурыкино Солнечногорского района Московской области
в крестьянской семье.
После окончания средней школы Зинаида Николаевна поступила в Московский институт инженеров транспорта, но спустя год была вынуждена уйти из института, так как в это время была введена плата за обучение в старших классах средней школы и в высших учебных заведениях, а средств на учебу в семье не хватало.
В этом же году Зинаида устроилась на работу
в архивное подразделение НКВД. До начала войны она работала старшим регистратором на картотеке.
В начале Великой Отечественной войны часть подразделений НКВД, в том числе и его архив, были эвакуированы в Свердловск
(Екатеринбург
). Зинаида оказалась на Урале, где ее направили на учебу в Свердловскую межкраевую школу НКВД, готовившую сотрудников для контрразведки и разведки.
В ноябре 1942 года Зинаида на "отлично" окончила межкраевую школу и была направлена в Москву
, где ее опредили младшим оперуполномоченным по Москве и Московской области, то есть на конкретную оперативную работу: она встречалась с агентурой, занималась вербовкой.
В октябре 1943 года Зинаиду Николаевну перевели на работу во внешнюю разведку. На этот раз она продолжила учебу уже в Высшей школе НКГБ. Помимо спецдисциплин, слушатели активно изучали иностранные языки.
В Высшей школе Зинаида познакомилась со своим будущим мужем, Борисом Батраевым. В конце 1945 года молодые люди на "отлично" сдали выпускные экзамены и были направлены на работу в Первое (разведывательное) управление НКГБ: Борис -- в подразделение научно-технической разведки, а Зинаида -- в информационное подразделение. В 1946 году они поженились.
В свою первую загранкомандировку, в Италию
, супруги Батраевы выехали в марте 1947 года. "Татьяна" (таким был оперативный псевдоним молодой разведчицы) работала в резидентуре переводчицей, однако часто привлекалась к оперативной работе.
После 1961 года сотрудники советской внешней разведки Батраевы выезжали в командировки в экзотические страны: на Цейлон, в Индию
и Пакистан
, в которых Борис Никодимович являлся резидентом.
Их последняя зарубежная командировка была совершена в 1987 году.
В целом супруги Батраевы провели в шести долгосрочных загранкомандировках ровно четверть века.
Зинаиде Батраевой посвящена отдельная глава
в сборнике "Женские судьбы разведки" официального историографа СВР
Владимира Антонова.
24 апреля 2021 года Зинаида Николаевна Батраева скончалась в Москве
на 99-м году жизни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников