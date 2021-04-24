https://ria.ru/20210424/razvedchitsa-1729751045.html

Умерла выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева

Умерла выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева

Выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева скончалась в Москве на 99-м году жизни, сообщила РИА Новости в субботу ее дочь Ирина. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T11:36

2021-04-24T11:36

2021-04-24T12:29

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева скончалась в Москве на 99-м году жизни, сообщила РИА Новости в субботу ее дочь Ирина."Мамы не стало в четверг", — сказала она.Кончину Зинаиды Батраевой подтвердили РИА Новости в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Это очень печальное известие. Зинаида Николаевна Батраева со своим супругом Борисом Никодимовичем Батраевым оставили яркий след в истории нашей внешней разведки. Это была пара прекрасных оперативных сотрудников, очень светлые и добрые люди", — сказал руководитель пресс-бюро Сергей Иванов.Супруги Батраевы провели в шести долгосрочных загранкомандировках ровно четверть века. Как рассказывается в сборниках по истории внешней разведки, Зинаида Батраева поддерживала связь с ценной агентурой и добывала очень важную оперативную информацию. Борис Батраев был ее руководителем и одновременно резидентом внешней разведки.Зинаиде Батраевой в свое время была посвящена отдельная глава в сборнике "Женские судьбы разведки" официального историографа СВР Владимира Антонова."Я была не только разведчицей, но и женой резидента. А это накладывает дополнительные обязанности. Это тоже работа, и работа ответственная. Сотрудники резидентуры, как правило, приезжают за границу с женами. И надо так себя вести, так строить работу с женщинами, чтобы в семьях не было ссор, недоразумений, обид, которые могли бы повлиять на обстановку в коллективе. Мы, женщины, были дружны между собой. Дружны были и наши мужчины. А хорошая атмосфера способствовала нормальной работе резидентур в целом", — вспоминала сама Зинаида Батраева, слова которой приводились в этой книге.

https://ria.ru/20200128/1563982674.html

https://ria.ru/20200213/1564657433.html

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россия, москва, общество