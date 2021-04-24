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Алиев назвал решение Байдена признать геноцид армян исторической ошибкой
Алиев назвал решение Байдена признать геноцид армян исторической ошибкой
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал "исторической ошибкой" заявление Джо... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T20:43
2021-04-24T20:51
ильхам алиев
джо байден
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
в мире
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БАКУ, 24 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал "исторической ошибкой" заявление Джо Байдена о геноциде армян.Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи."Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Байдена о так называемом "геноциде армян". Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым", - говорится в сообщении пресс-службы Алиева, поступившем в РИА Новости.В ходе беседы, Алиев заявил, что "данное заявление нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе."Президент отметил, что Азербайджан всегда был рядом с Турцией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Ильхама Алиева за его поддержку и позицию. Он также отметил, что Турция всегда поддерживала Азербайджан. Главы государств выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210424/erdogan-1729794747.html
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ильхам алиев, джо байден, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, в мире

Алиев назвал решение Байдена признать геноцид армян исторической ошибкой

20:43 24.04.2021 (обновлено: 20:51 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 24 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал "исторической ошибкой" заявление Джо Байдена о геноциде армян.
Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.
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"Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Байдена о так называемом "геноциде армян". Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым", - говорится в сообщении пресс-службы Алиева, поступившем в РИА Новости.
В ходе беседы, Алиев заявил, что "данное заявление нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе.
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"Президент отметил, что Азербайджан всегда был рядом с Турцией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Ильхама Алиева за его поддержку и позицию. Он также отметил, что Турция всегда поддерживала Азербайджан. Главы государств выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах", - говорится в сообщении.
 
Ильхам АлиевДжо БайденТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанВ мире
 
 
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