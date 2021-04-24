https://ria.ru/20210424/aliev-1729798387.html

Алиев назвал решение Байдена признать геноцид армян исторической ошибкой

Алиев назвал решение Байдена признать геноцид армян исторической ошибкой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал "исторической ошибкой" заявление Джо... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T20:43

2021-04-24T20:43

2021-04-24T20:51

ильхам алиев

джо байден

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601618472_0:0:2085:1173_1920x0_80_0_0_06e45560359f45fa76525baa9e30193a.jpg

БАКУ, 24 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал "исторической ошибкой" заявление Джо Байдена о геноциде армян.Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи."Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Байдена о так называемом "геноциде армян". Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым", - говорится в сообщении пресс-службы Алиева, поступившем в РИА Новости.В ходе беседы, Алиев заявил, что "данное заявление нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе."Президент отметил, что Азербайджан всегда был рядом с Турцией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Ильхама Алиева за его поддержку и позицию. Он также отметил, что Турция всегда поддерживала Азербайджан. Главы государств выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210424/erdogan-1729794747.html

https://ria.ru/20210424/genotsid-1729791209.html

турция

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, джо байден, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, в мире