Алиев назвал решение Байдена признать геноцид армян исторической ошибкой
20:43 24.04.2021 (обновлено: 20:51 24.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша
БАКУ, 24 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал "исторической ошибкой" заявление Джо Байдена о геноциде армян.
Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.
"Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Байдена о так называемом "геноциде армян". Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым", - говорится в сообщении пресс-службы Алиева, поступившем в РИА Новости.
В ходе беседы, Алиев заявил, что "данное заявление нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе.
"Президент отметил, что Азербайджан всегда был рядом с Турцией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Ильхама Алиева за его поддержку и позицию. Он также отметил, что Турция всегда поддерживала Азербайджан. Главы государств выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах", - говорится в сообщении.