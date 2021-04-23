https://ria.ru/20210423/zhkkh-1729605027.html

Генпрокуратура предложила создать единого оператора для контроля ЖКХ

Генпрокуратура предложила создать единого оператора для контроля ЖКХ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в пятницу предложил создать единого оператора для контроля за концессионными договорами в ЖКХ. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:20

2021-04-23T12:20

2021-04-23T12:20

россия

жкх

игорь краснов

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в пятницу предложил создать единого оператора для контроля за концессионными договорами в ЖКХ.По его словам, прокурорские проверки минувшего года показали, что коммунальные сети нередко используются концессионерами исключительно в целях наживы, без финансирования их содержания."Это приводит как к износу коммуникаций (около 60%), так и росту тарифов на услуги для населения. Решению многих проблем отрасли могло бы способствовать формирование стабильной, цивилизованной практики вовлечения государственного и муниципального имущества в концессионный оборот", - добавил Краснов.По его словам, закономерным итогом заключения подобных соглашений должна стать скорейшая модернизация и замена устаревшей инфраструктуры и оборудования в данной области, повышение качества жизни людей.Концессионные договоры заключаются государством с частными структурами, которые берут в эксплуатацию, в частности, коммунальные сети и получают прибыль, но при этом должны следить за их состоянием и обновлять их.

https://realty.ria.ru/20210423/zhkkh-1729583810.html

россия

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2021

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россия, жкх, игорь краснов, совет федерации рф