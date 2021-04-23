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Генпрокуратура предложила создать единого оператора для контроля ЖКХ
Генпрокуратура предложила создать единого оператора для контроля ЖКХ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в пятницу предложил создать единого оператора для контроля за концессионными договорами в ЖКХ. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:20
2021-04-23T12:20
2021-04-23T12:20
россия
жкх
игорь краснов
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в пятницу предложил создать единого оператора для контроля за концессионными договорами в ЖКХ.По его словам, прокурорские проверки минувшего года показали, что коммунальные сети нередко используются концессионерами исключительно в целях наживы, без финансирования их содержания."Это приводит как к износу коммуникаций (около 60%), так и росту тарифов на услуги для населения. Решению многих проблем отрасли могло бы способствовать формирование стабильной, цивилизованной практики вовлечения государственного и муниципального имущества в концессионный оборот", - добавил Краснов.По его словам, закономерным итогом заключения подобных соглашений должна стать скорейшая модернизация и замена устаревшей инфраструктуры и оборудования в данной области, повышение качества жизни людей.Концессионные договоры заключаются государством с частными структурами, которые берут в эксплуатацию, в частности, коммунальные сети и получают прибыль, но при этом должны следить за их состоянием и обновлять их.
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россия, жкх, игорь краснов, совет федерации рф
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
в пятницу предложил создать единого оператора для контроля за концессионными договорами в ЖКХ.
"Нами предложено определить централизованного оператора в данной сфере, формирующего единую информационную систему, с предоставлением доступа к ней органам прокуратуры. При этом включить в нее данные как об объектах, подлежащих передаче в концессию, так и о ходе ее реализации", - сказал Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации
.
По его словам, прокурорские проверки минувшего года показали, что коммунальные сети нередко используются концессионерами исключительно в целях наживы, без финансирования их содержания.
"Это приводит как к износу коммуникаций (около 60%), так и росту тарифов на услуги для населения. Решению многих проблем отрасли могло бы способствовать формирование стабильной, цивилизованной практики вовлечения государственного и муниципального имущества в концессионный оборот", - добавил Краснов.
По его словам, закономерным итогом заключения подобных соглашений должна стать скорейшая модернизация и замена устаревшей инфраструктуры и оборудования в данной области, повышение качества жизни людей.
Концессионные договоры заключаются государством с частными структурами, которые берут в эксплуатацию, в частности, коммунальные сети и получают прибыль, но при этом должны следить за их состоянием и обновлять их.