Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/zakon-1729585933.html
Совфед одобрил закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих
Совфед одобрил закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих
Совет Федерации одобрил закон о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:49
2021-04-23T11:59
политика
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
совет федерации рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.Документы в парламент внес президент Владимир Путин, в скором времени они поступят ему на подпись.Теперь госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении российского гражданства или приобретении другого документа, подтверждающего право на проживание за границей.Норма распространится на работников государственной гражданской службы, сотрудников госохраны, таможенных органов, МЧС, СВР, ФСИН, МВД и СК, а также на военнослужащих, росгвардейцев, руководителей субъектов страны, председателя Банка России и его заместителей, уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий.Запрет коснется и тех, чья работа требует оформления допуска к гостайне.Помимо этого, дипломатических работников обяжут уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы на постоянное проживание за рубежом. Кроме того, представителем России при международной организации не может быть россиянин со вторым гражданством или ВНЖ.Госслужащих, которые за полгода после вступления в силу требований не пройдут проверку, уволят.Запрет гражданства иностранного государства или вида на жительство в другой стране уже установлен для депутатов, сенаторов, членов правительства, прокуроров и судей.Норма не затронет жителей Крыма, которые по независящим от них причинам не смогли оформить отказ от украинского паспорта.
https://ria.ru/20210420/volodin-1729103186.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/grazhdanstvo-1587486345.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф, владимир путин

Совфед одобрил закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих

10:49 23.04.2021 (обновлено: 11:59 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.
Документы в парламент внес президент Владимир Путин, в скором времени они поступят ему на подпись.
Теперь госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении российского гражданства или приобретении другого документа, подтверждающего право на проживание за границей.
Норма распространится на работников государственной гражданской службы, сотрудников госохраны, таможенных органов, МЧС, СВР, ФСИН, МВД и СК, а также на военнослужащих, росгвардейцев, руководителей субъектов страны, председателя Банка России и его заместителей, уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 14:26
Володин предложил запретить помощникам депутатов иметь второе гражданство
Запрет коснется и тех, чья работа требует оформления допуска к гостайне.
Помимо этого, дипломатических работников обяжут уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы на постоянное проживание за рубежом. Кроме того, представителем России при международной организации не может быть россиянин со вторым гражданством или ВНЖ.
Госслужащих, которые за полгода после вступления в силу требований не пройдут проверку, уволят.
Запрет гражданства иностранного государства или вида на жительство в другой стране уже установлен для депутатов, сенаторов, членов правительства, прокуроров и судей.
Норма не затронет жителей Крыма, которые по независящим от них причинам не смогли оформить отказ от украинского паспорта.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 12:34
"Все по-честному": Володин о запрете на второе гражданство госслужащим
 
ПолитикаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Совет Федерации РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Ученые объяснили причину повторного заболевания COVID-19
12:20Генпрокуратура предложила создать единого оператора для контроля ЖКХ
12:16Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения
12:15На Рублевке столкнулись шесть машин
12:09В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
12:07МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
11:59В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
11:53Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
11:52Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
11:51Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
11:44В Британии оценили вклад России в строительство МКС
11:44ФСБ выявила ячейки террористов в Новосибирской и Кемеровской областях
11:43В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
11:40Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
11:40Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
11:38В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
11:35В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
11:34Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
11:32В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19
11:23Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
Лента новостейМолния