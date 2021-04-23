https://ria.ru/20210423/zakon-1729585933.html

Совфед одобрил закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих

Совфед одобрил закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих

Совет Федерации одобрил закон о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:49

2021-04-23T10:49

2021-04-23T11:59

политика

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

совет федерации рф

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.Документы в парламент внес президент Владимир Путин, в скором времени они поступят ему на подпись.Теперь госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении российского гражданства или приобретении другого документа, подтверждающего право на проживание за границей.Норма распространится на работников государственной гражданской службы, сотрудников госохраны, таможенных органов, МЧС, СВР, ФСИН, МВД и СК, а также на военнослужащих, росгвардейцев, руководителей субъектов страны, председателя Банка России и его заместителей, уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий.Запрет коснется и тех, чья работа требует оформления допуска к гостайне.Помимо этого, дипломатических работников обяжут уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы на постоянное проживание за рубежом. Кроме того, представителем России при международной организации не может быть россиянин со вторым гражданством или ВНЖ.Госслужащих, которые за полгода после вступления в силу требований не пройдут проверку, уволят.Запрет гражданства иностранного государства или вида на жительство в другой стране уже установлен для депутатов, сенаторов, членов правительства, прокуроров и судей.Норма не затронет жителей Крыма, которые по независящим от них причинам не смогли оформить отказ от украинского паспорта.

https://ria.ru/20210420/volodin-1729103186.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/grazhdanstvo-1587486345.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф, владимир путин