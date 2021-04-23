https://ria.ru/20210423/vov-1729644438.html

Последнего защитника Брестской крепости похоронили в Подмосковье

Последнего защитника Брестской крепости похоронили в Подмосковье

Последний защитник Брестской крепости полковник Петр Котельников похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает в пятницу... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:43

2021-04-23T14:43

2021-04-23T18:19

россия

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729693967_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_25e7175f80ce1359de79b6967e4b6212.jpg

МЫТИЩИ, 23 апр - РИА Новости. Последний защитник Брестской крепости полковник Петр Котельников похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.В среду стало известно, что ветеран скончался в Москве на 92-м году жизни от онкологического заболевания.Проводить в последний путь Котельникова пришли его родственники, служащие ВС РФ и МЧС. После троекратного залпа роты почетного караула, произведенной под гимн России, последнего защитника Бреста предали земле.Петр Котельников родился в 1929 году в селе Долгово Пензенской области. Был воспитанником музыкального взвода 44-го стрелкового полка. В 12 лет, когда началась война, он находился в Брестской крепости и с первых же минут встал на ее защиту."На 22 июня воспитанникам взвода дали увольнение, и они собирались в фотоателье, но в 4 утра в крепость начали рваться гитлеровские бомбы. В казарме, где прятались музыканты, были пробиты перекрытия, взрыв произошел в помещении - было много убитых и раненых, но мальчишкам повезло: их койки находились у другой стены. В результате очередного налета немецкой авиации рядом с ним прогремел взрыв. Получив контузию, он очнулся спустя несколько часов", - рассказал о Котельниково ведущий траурного митинга.Несмотря на контузию и малый возраст, ему хотелось воевать наравне с другими солдатами. Котельников проявил героизм, рискуя жизнью, доставал воду и боеприпасы защитникам крепости. За эти подвиги он был награжден Орденом отечественной войны II степени.После захвата крепости нацистами попал в плен, из которого бежал. В 1950-м был призван в армию, в 1951-м поступил на офицерские курсы. Закончил военную карьеру в 80-е в звании полковника, среди наград - орден Красной звезды за участие в боевых действиях в Эфиопии.Последние годы занимался работой с патриотическими организациями и каждое 22 июня ездил в Брест на памятные мероприятия.О героической обороне Брестской крепости стало известно в СССР далеко не сразу. Архив штаба 45-й пехотной дивизии вермахта с донесением о боях в Бресте удалось захватить в районе Орла в феврале 1942-го, после контрнаступления под Москвой.Брест освободили летом 1944 года. Тогда на уцелевших стенах крепости стали находить надписи, оставленные защитниками. Знаменитую надпись "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!", датированную 20 июля 1941 года, обнаружили в 1950 году.Еще через некоторое нашлись обрывки боевого приказа, составленного 24 июня. Из него впервые стали известны фамилии руководителей обороны крепости. В 1956 году извлекли на свет боевое знамя 393-го отдельного зенитного артдивизиона, зарытое бойцами в одном из казематов.Всего наград удостоились более 200 погибших и выживших защитников Брестской крепости. В мае 1965 года крепости было присвоено звание "Крепость-герой", в 1971 году там был открыт мемориальный комплекс.

https://ria.ru/20160622/1449429989.html

https://ria.ru/20200622/1573181777.html

https://ria.ru/20190622/1555812484.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), ссср, общество