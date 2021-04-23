https://ria.ru/20210423/vory-1729568065.html

Эксперты предупредили об активизации воров в майские праздники

Эксперты предупредили об активизации воров в майские праздники

Майские праздники традиционное время дачных забот в России и в это же время традиционно вырастает, примерно на четверть, рост правонарушений на объектах... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T07:15

2021-04-23T07:15

2021-04-23T07:15

россия

москва

майские праздники

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155686/94/1556869494_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_84e0be42382ffa0ac571104a0f037f8c.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Майские праздники традиционное время дачных забот в России и в это же время традиционно вырастает, примерно на четверть, рост правонарушений на объектах недвижимости, рассказали РИА Новости в компании Delta Системы безопасности.Там отметили, что в январе 2021 года рост числа тревожных вызовов в частные дома и коттеджи составил 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, при этом подавляющее большинство из них пришлось на новогодние каникулы. В феврале рост был аналогичным, в марте количество тревог уменьшилось, однако по-прежнему оставалось выше аналогичного периода прошлого года (на 9%).Чаще всего эксперты фиксировали проникновение на частную территорию с целью кражи – 37% случаев, на втором – незаконное проникновение (30%), на третьем месте – хулиганство (23% от общего числа правонарушений), 10% случаев пришлось на нападение на хозяев. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил от 3% до 15%."Согласно докладам сотрудников групп реагирования, чаще всего виновниками незаконного проникновения становились лица без определенного места жительства, деревенские жители в поисках легкой добычи (например, мелкой бытовой или садовой техники) с целью последующей перепродажи, а также люди в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, именно последняя группа правонарушителей становилась зачинщиками нападений на домовладельцев", - предупредили специалисты.Чаще всего самостоятельно вызывали экипажи ГБР домовладельцы в Московской, Ленинградской областях и Татарстане. А вот автоматический тревожный сигнал в результате проникновения в частные домовладения чаще срабатывал в Омске, Екатеринбурге, Уфе и Туле.

https://ria.ru/20210415/zapret-1728331379.html

https://ria.ru/20210414/pozhilye-1728174363.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, майские праздники, общество