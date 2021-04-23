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Эксперты предупредили об активизации воров в майские праздники
Эксперты предупредили об активизации воров в майские праздники
Майские праздники традиционное время дачных забот в России и в это же время традиционно вырастает, примерно на четверть, рост правонарушений на объектах... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T07:15
2021-04-23T07:15
2021-04-23T07:15
россия
москва
майские праздники
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Майские праздники традиционное время дачных забот в России и в это же время традиционно вырастает, примерно на четверть, рост правонарушений на объектах недвижимости, рассказали РИА Новости в компании Delta Системы безопасности.Там отметили, что в январе 2021 года рост числа тревожных вызовов в частные дома и коттеджи составил 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, при этом подавляющее большинство из них пришлось на новогодние каникулы. В феврале рост был аналогичным, в марте количество тревог уменьшилось, однако по-прежнему оставалось выше аналогичного периода прошлого года (на 9%).Чаще всего эксперты фиксировали проникновение на частную территорию с целью кражи – 37% случаев, на втором – незаконное проникновение (30%), на третьем месте – хулиганство (23% от общего числа правонарушений), 10% случаев пришлось на нападение на хозяев. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил от 3% до 15%."Согласно докладам сотрудников групп реагирования, чаще всего виновниками незаконного проникновения становились лица без определенного места жительства, деревенские жители в поисках легкой добычи (например, мелкой бытовой или садовой техники) с целью последующей перепродажи, а также люди в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, именно последняя группа правонарушителей становилась зачинщиками нападений на домовладельцев", - предупредили специалисты.Чаще всего самостоятельно вызывали экипажи ГБР домовладельцы в Московской, Ленинградской областях и Татарстане. А вот автоматический тревожный сигнал в результате проникновения в частные домовладения чаще срабатывал в Омске, Екатеринбурге, Уфе и Туле.
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россия, москва, майские праздники, общество
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Майские праздники традиционное время дачных забот в России
и в это же время традиционно вырастает, примерно на четверть, рост правонарушений на объектах недвижимости, рассказали РИА Новости в компании Delta Системы безопасности.
"Согласно аналитике, в апреле и мае количество правонарушений на объектах загородной недвижимости имеет средний исторический рост на уровне 25%", - сообщили в компании.
Там отметили, что в январе 2021 года рост числа тревожных вызовов в частные дома и коттеджи составил 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, при этом подавляющее большинство из них пришлось на новогодние каникулы. В феврале рост был аналогичным, в марте количество тревог уменьшилось, однако по-прежнему оставалось выше аналогичного периода прошлого года (на 9%).
Чаще всего эксперты фиксировали проникновение на частную территорию с целью кражи – 37% случаев, на втором – незаконное проникновение (30%), на третьем месте – хулиганство (23% от общего числа правонарушений), 10% случаев пришлось на нападение на хозяев. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил от 3% до 15%.
"Согласно докладам сотрудников групп реагирования, чаще всего виновниками незаконного проникновения становились лица без определенного места жительства, деревенские жители в поисках легкой добычи (например, мелкой бытовой или садовой техники) с целью последующей перепродажи, а также люди в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, именно последняя группа правонарушителей становилась зачинщиками нападений на домовладельцев", - предупредили специалисты.
Чаще всего самостоятельно вызывали экипажи ГБР домовладельцы в Московской, Ленинградской областях
и Татарстане. А вот автоматический тревожный сигнал в результате проникновения в частные домовладения чаще срабатывал в Омске
, Екатеринбурге
, Уфе и Туле
.