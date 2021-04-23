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Названа новая уловка телефонных мошенников
Названа новая уловка телефонных мошенников
Мошенники начали присылать россиянам СМС с кодом для регистрации счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в банке, пишут "Известия". РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T05:09
2021-04-23T11:40
сбер
россия
сергей голованов
сбербанк россии
лаборатория касперского
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мошенники начали присылать россиянам СМС с кодом для регистрации счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в банке, пишут "Известия". Согласно данным издания, при звонке злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности Сбербанка и заявляют о попытке несанкционированного перевода, для отмены которого необходимо назвать код из СМС, направленного в момент разговора с номера 900. В полученном сообщении содержатся цифры, подтверждающие "регистрацию в гостевой зоне для юридических лиц Сбера".В кол-центре "Сбера" изданию объяснили, что на сайте банка есть раздел, где ИП или юрлицо могут подать заявку на открытие расчетного счета. Без кода, указанного в СМС, завершить регистрацию невозможно. После этого на сайте необходимо заполнить информацию об организации (в том числе ИНН), выбрать офис для обслуживания, подтвердить заявку и на последнем этапе фирма получит реквизиты счета, пояснили в кредитной организации.При этом в "Сбере" подчеркнули, что лицу, желающему открыть расчетный счет, в любом случае придется лично встретиться с представителем банка для предоставления документов и подтверждения личности. Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал изданию, что компания фиксировала эту схему обмана. По его словам, мошенники рассчитывают таким образом вызвать доверие жертвы, доказав, что звонит действительно сотрудник банка. Голованов подчеркнул, что такие уведомления могут приходить, если любой пользователь интернета попробует зарегистрировать на сайте банка какой-нибудь номер телефона.Начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд в беседе с изданием также добавил, что, получив код из сообщения, злоумышленник может совершить ряд финансовых действий, в частности оформить на человека кредит.
https://ria.ru/20210406/moshennichestvo-1604380577.html
https://ria.ru/20210422/moshenniki-1729384180.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/moshenniki-1728995325.html
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сбер, россия, сергей голованов , сбербанк россии, лаборатория касперского, общество

Названа новая уловка телефонных мошенников

05:09 23.04.2021 (обновлено: 11:40 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мошенники начали присылать россиянам СМС с кодом для регистрации счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в банке, пишут "Известия".
Согласно данным издания, при звонке злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности Сбербанка и заявляют о попытке несанкционированного перевода, для отмены которого необходимо назвать код из СМС, направленного в момент разговора с номера 900. В полученном сообщении содержатся цифры, подтверждающие "регистрацию в гостевой зоне для юридических лиц Сбера".
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6 апреля, 06:11
Мошенники начали применять новую схему обмана
В кол-центре "Сбера" изданию объяснили, что на сайте банка есть раздел, где ИП или юрлицо могут подать заявку на открытие расчетного счета. Без кода, указанного в СМС, завершить регистрацию невозможно. После этого на сайте необходимо заполнить информацию об организации (в том числе ИНН), выбрать офис для обслуживания, подтвердить заявку и на последнем этапе фирма получит реквизиты счета, пояснили в кредитной организации.
При этом в "Сбере" подчеркнули, что лицу, желающему открыть расчетный счет, в любом случае придется лично встретиться с представителем банка для предоставления документов и подтверждения личности.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал изданию, что компания фиксировала эту схему обмана. По его словам, мошенники рассчитывают таким образом вызвать доверие жертвы, доказав, что звонит действительно сотрудник банка. Голованов подчеркнул, что такие уведомления могут приходить, если любой пользователь интернета попробует зарегистрировать на сайте банка какой-нибудь номер телефона.
Начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд в беседе с изданием также добавил, что, получив код из сообщения, злоумышленник может совершить ряд финансовых действий, в частности оформить на человека кредит.
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СберРоссияСергей ГоловановСбербанк РоссииЛаборатория КасперскогоОбщество
 
 
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