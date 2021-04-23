https://ria.ru/20210423/ucheniya-1729710540.html

В ООН прокомментировали завершение учений на юге России

В ООН прокомментировали завершение учений на юге России

ООН приветствует любые шаги по деэскалации, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о завершении учений на... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T19:56

2021-04-23T19:56

2021-04-23T19:56

россия

стефан дюжаррик

дмитрий песков

сергей шойгу

оон

украина

в мире

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ООН, 23 апр – РИА Новости. ООН приветствует любые шаги по деэскалации, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о завершении учений на юге России.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны."Мы приветствуем любые шаги, которые помогают снизить напряженность в этой зоне. Мы выражали беспокойство в связи с рядом событий, которые привели к росту напряженности. Любые действия, которые снижают напряженность, приветствуются", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать "отвод войск РФ от границы с Украиной".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210422/peredislokatsiya-1729551544.html

россия

украина

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россия, стефан дюжаррик, дмитрий песков, сергей шойгу, оон, украина, в мире