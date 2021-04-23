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В ООН прокомментировали завершение учений на юге России
В ООН прокомментировали завершение учений на юге России
ООН приветствует любые шаги по деэскалации, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о завершении учений на... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:56
2021-04-23T19:56
россия
стефан дюжаррик
дмитрий песков
сергей шойгу
оон
украина
в мире
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ООН, 23 апр – РИА Новости. ООН приветствует любые шаги по деэскалации, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о завершении учений на юге России.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны."Мы приветствуем любые шаги, которые помогают снизить напряженность в этой зоне. Мы выражали беспокойство в связи с рядом событий, которые привели к росту напряженности. Любые действия, которые снижают напряженность, приветствуются", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать "отвод войск РФ от границы с Украиной".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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россия, стефан дюжаррик, дмитрий песков, сергей шойгу, оон, украина, в мире

В ООН прокомментировали завершение учений на юге России

19:56 23.04.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ООН, 23 апр – РИА Новости. ООН приветствует любые шаги по деэскалации, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о завершении учений на юге России.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
"Мы приветствуем любые шаги, которые помогают снизить напряженность в этой зоне. Мы выражали беспокойство в связи с рядом событий, которые привели к росту напряженности. Любые действия, которые снижают напряженность, приветствуются", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать "отвод войск РФ от границы с Украиной".
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 22:10
В Госдепе США прокомментировали передислокацию российских войск
 
РоссияСтефан ДюжаррикДмитрий ПесковСергей ШойгуООНУкраинаВ мире
 
 
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