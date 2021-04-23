https://ria.ru/20210423/tunberg-1729586333.html
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после речи Джонсона о климате
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после речи Джонсона о климате
Шведская экоактивистка Грета Тунберг внесла изменения в свой профиль в Twitter, назвав себя "любителем животных", после речи премьер-министра Великобритании... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:51
2021-04-23T10:51
2021-04-23T10:57
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг внесла изменения в свой профиль в Twitter, назвав себя "любителем животных", после речи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на организованном США саммите по климату, передает телеканал Sky News.Сообщается, что фраза была взята из выступления Джонсона на саммите. Он утверждал, что борьба с изменением климата может способствовать созданию новых рабочих мест и глобальному экономическому восстановлению после пандемии коронавируса.Ранее Тунберг опубликовала в социальных сетях видео, где выразила мнение, что поставленные мировыми лидерами цели по борьбе с изменениями климата "совершенно недостаточны". Она также отметила, что самой большой проблемой был "бред", который говорили собравшиеся.Отмечается, что это не первый раз, когда экоактивистка вносит изменения в профиль в социальной сети. Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал признание Тунберг "Человеком года-2019" и назвал победу экоактивистки "нелепой". Он призвал ее "проработать проблему управления гневом и сходить на старый добрый фильм с другом". Вскоре в Twitter Тунберг появилось новое описание, которое гласило, что она "работает над своей проблемой управления гневом, а в настоящий момент расслабляется и смотрит старый добрый фильм с другом".Экоактивистка поменяла описание после того, как лидер РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН. Он отметил, что Грета - "очень добрая девочка", однако добавил, что она, к сожалению, "плохо информирована". "Добрый, но плохо информированный подросток", - говорилось в описании к странице Тунберг вскоре после заявления президента России.
https://ria.ru/20210309/tunberg-1600429656.html
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россия, грета тунберг, климат, борис джонсон, дональд трамп, владимир путин, швеция, оон, сша, в мире
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг внесла изменения в свой профиль в Twitter, назвав себя "любителем животных", после речи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на организованном США саммите по климату, передает телеканал Sky News
.
Сообщается, что фраза была взята из выступления Джонсона на саммите. Он утверждал, что борьба с изменением климата может способствовать созданию новых рабочих мест и глобальному экономическому восстановлению после пандемии коронавируса.
"Нам всем необходимо показать, что мы направляем на это (борьбу с климатическими изменениями - ред.) свои усилия не потому, что это какой-то дорогостоящий политически корректный акт со стороны любителей животных... все эти усилия направлены на рост (количества существующих) и создание новых рабочих мест", - заявил премьер Британии.
Ранее Тунберг опубликовала в социальных сетях видео, где выразила мнение, что поставленные мировыми лидерами цели по борьбе с изменениями климата "совершенно недостаточны". Она также отметила, что самой большой проблемой был "бред", который говорили собравшиеся.
Отмечается, что это не первый раз, когда экоактивистка вносит изменения в профиль в социальной сети. Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал признание Тунберг "Человеком года-2019" и назвал победу экоактивистки "нелепой". Он призвал ее "проработать проблему управления гневом и сходить на старый добрый фильм с другом". Вскоре в Twitter Тунберг появилось новое описание, которое гласило, что она "работает над своей проблемой управления гневом, а в настоящий момент расслабляется и смотрит старый добрый фильм с другом".
Экоактивистка поменяла описание после того, как лидер РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН. Он отметил, что Грета - "очень добрая девочка", однако добавил, что она, к сожалению, "плохо информирована". "Добрый, но плохо информированный подросток", - говорилось в описании к странице Тунберг вскоре после заявления президента России.