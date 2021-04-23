https://ria.ru/20210423/tishina-1729646394.html
Совфед одобрил закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании
Совфед одобрил закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон об отмене дня тишины на многодневных выборах. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:51
2021-04-23T14:51
2021-04-23T14:51
россия
совет федерации рф
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон об отмене дня тишины на многодневных выборах.Предусматривается, что в случае проведения многодневного голосования предвыборная агитация будет завершаться в 00.00 первого дня выборов.Соответствующие изменения внесены в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ".Также закон предусматривает, что при обжаловании решения об отказе в регистрации кандидата или списка кандидатов, округам в вышестоящую избирательную комиссию срок подачи жалобы сокращается с 10 до 5 дней. Комиссия должна рассмотреть эту жалобу в течение семи дней.Помимо этого, теперь решение избирательной комиссии о регистрации кандидата или партийного списка не может быть отменено судом в связи с выявлением документов, не отвечающих требованиям или в случае отсутствия каких-либо документов, если избирком не сообщил раньше кандидату об этих нарушениях.Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20210226/vybory-1599159011.html
https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, общество, политика
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил на заседании в пятницу закон об отмене дня тишины на многодневных выборах.
Предусматривается, что в случае проведения многодневного голосования предвыборная агитация будет завершаться в 00.00 первого дня выборов.
Соответствующие изменения внесены в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ".
Также закон предусматривает, что при обжаловании решения об отказе в регистрации кандидата или списка кандидатов, округам в вышестоящую избирательную комиссию срок подачи жалобы сокращается с 10 до 5 дней. Комиссия должна рассмотреть эту жалобу в течение семи дней.
Помимо этого, теперь решение избирательной комиссии о регистрации кандидата или партийного списка не может быть отменено судом в связи с выявлением документов, не отвечающих требованиям или в случае отсутствия каких-либо документов, если избирком не сообщил раньше кандидату об этих нарушениях.
Закон поступает на подпись президенту.