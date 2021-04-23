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Совфед одобрил закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании
Совфед одобрил закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон об отмене дня тишины на многодневных выборах. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:51
2021-04-23T14:51
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон об отмене дня тишины на многодневных выборах.Предусматривается, что в случае проведения многодневного голосования предвыборная агитация будет завершаться в 00.00 первого дня выборов.Соответствующие изменения внесены в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ".Также закон предусматривает, что при обжаловании решения об отказе в регистрации кандидата или списка кандидатов, округам в вышестоящую избирательную комиссию срок подачи жалобы сокращается с 10 до 5 дней. Комиссия должна рассмотреть эту жалобу в течение семи дней.Помимо этого, теперь решение избирательной комиссии о регистрации кандидата или партийного списка не может быть отменено судом в связи с выявлением документов, не отвечающих требованиям или в случае отсутствия каких-либо документов, если избирком не сообщил раньше кандидату об этих нарушениях.Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20210226/vybory-1599159011.html
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россия, совет федерации рф, общество, политика

Совфед одобрил закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании

14:51 23.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон об отмене дня тишины на многодневных выборах.
Предусматривается, что в случае проведения многодневного голосования предвыборная агитация будет завершаться в 00.00 первого дня выборов.
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Соответствующие изменения внесены в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ".
Также закон предусматривает, что при обжаловании решения об отказе в регистрации кандидата или списка кандидатов, округам в вышестоящую избирательную комиссию срок подачи жалобы сокращается с 10 до 5 дней. Комиссия должна рассмотреть эту жалобу в течение семи дней.
Помимо этого, теперь решение избирательной комиссии о регистрации кандидата или партийного списка не может быть отменено судом в связи с выявлением документов, не отвечающих требованиям или в случае отсутствия каких-либо документов, если избирком не сообщил раньше кандидату об этих нарушениях.
Закон поступает на подпись президенту.
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