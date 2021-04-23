https://ria.ru/20210423/sputnik-v-1729569250.html

Узбекистан получил первую партию вакцины "Спутник V"

Узбекистан получил первую партию вакцины "Спутник V"

Власти Узбекистана в пятницу получили первую партию российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщает в пятницу пресс-служба министерства... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:01

2021-04-23T08:01

2021-04-23T09:16

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

astrazeneca

ташкент

узбекистан

в мире

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ТАШКЕНТ, 23 апр - РИА Новости. Власти Узбекистана в пятницу получили первую партию российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщает в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.В ведомстве напомнили, что "Спутник V", разработанный российским научным центром имени Н.Ф. Гамалеи, был сертифицирован и одобрен для массового применения в Узбекистане 17 февраля. "Процесс сертификации начался только после получения от разработчиков необходимых материалов, в частности, результатов третьей стадии клинических испытаний вакцины", - отметили в минздраве.Как сообщается в Telegram-канале министерства, половину стоимости всего закупаемого объема "Спутник V" профинансировал предприниматель Алишер Усманов.В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день было вакцинировано почти 490 тысяч человек.По расчетам министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca.

https://ria.ru/20210422/sputnik-1729465858.html

ташкент

узбекистан

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, astrazeneca , ташкент, узбекистан, в мире