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Узбекистан получил первую партию вакцины "Спутник V"
Узбекистан получил первую партию вакцины "Спутник V"
Власти Узбекистана в пятницу получили первую партию российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщает в пятницу пресс-служба министерства... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:01
2021-04-23T09:16
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
astrazeneca
ташкент
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 23 апр - РИА Новости. Власти Узбекистана в пятницу получили первую партию российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщает в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.В ведомстве напомнили, что "Спутник V", разработанный российским научным центром имени Н.Ф. Гамалеи, был сертифицирован и одобрен для массового применения в Узбекистане 17 февраля. "Процесс сертификации начался только после получения от разработчиков необходимых материалов, в частности, результатов третьей стадии клинических испытаний вакцины", - отметили в минздраве.Как сообщается в Telegram-канале министерства, половину стоимости всего закупаемого объема "Спутник V" профинансировал предприниматель Алишер Усманов.В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день было вакцинировано почти 490 тысяч человек.По расчетам министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, astrazeneca , ташкент, узбекистан, в мире

Узбекистан получил первую партию вакцины "Спутник V"

08:01 23.04.2021 (обновлено: 09:16 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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ТАШКЕНТ, 23 апр - РИА Новости. Власти Узбекистана в пятницу получили первую партию российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщает в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"Сегодня в нашу страну была доставлена первая партия вакцины "Спутник V". Поставка осуществлена при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
В ведомстве напомнили, что "Спутник V", разработанный российским научным центром имени Н.Ф. Гамалеи, был сертифицирован и одобрен для массового применения в Узбекистане 17 февраля. "Процесс сертификации начался только после получения от разработчиков необходимых материалов, в частности, результатов третьей стадии клинических испытаний вакцины", - отметили в минздраве.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, половину стоимости всего закупаемого объема "Спутник V" профинансировал предприниматель Алишер Усманов.
В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день было вакцинировано почти 490 тысяч человек.
По расчетам министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca.
Посол РФ Николая Удовиченко и первый вице-премьер КР Артем Новиков на церемонии вручения первой партии российской вакцины от коронавируса Спутник V в аэропорту Манас в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19AstraZenecaТашкентУзбекистанВ мире
 
 
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