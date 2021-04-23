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Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
Минобороны России в рамках проекта "Без срока давности" опубликовало на своем сайте мультимедийный раздел "Венгрия помнит, не сможет забыть", посвященный... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T00:18
2021-04-23T00:18
россия
великая отечественная война (1941-1945)
москва
ссср
венгрия
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны России в рамках проекта "Без срока давности" опубликовало на своем сайте мультимедийный раздел "Венгрия помнит, не сможет забыть", посвященный освобождению Красной армией этой восточноевропейской страны в 1944-1945 годах, сообщили в военном ведомстве.В рамках данного проекта Минобороны РФ обнародовало документы из фондов Центрального архива ведомства: журналы боевых действий, учетные карточки воинских захоронений, именные списки погибших, наградные листы героев войны, документы об отношении местного населения к бойцам Красной армии и о помощи советского руководства венгерскому народу.Начинается раздел страницами журналов боевых действий 2 и 3 Украинских фронтов, которые подтверждают ожесточенность и затяжной характер боев за Венгрию и венгерскую столицу – город Будапешт.В 1944–1945 годах Красная Армия в напряженной борьбе освободила от немецко-фашисткой оккупации земли десяти европейских государств. В боях за освобождение Венгрии СССР потерял около 140 тысяч бойцов, 80 тысяч из которых погибли в ходе взятия Будапешта, которое длилось 108 дней. Память о тех событиях хранят свыше тысячи захоронений, братских могил и мемориалов советским воинам на территории Венгрии.
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россия
москва
ссср
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россия, великая отечественная война (1941-1945), москва, ссср, венгрия, общество

Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов

00:18 23.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны России в рамках проекта "Без срока давности" опубликовало на своем сайте мультимедийный раздел "Венгрия помнит, не сможет забыть", посвященный освобождению Красной армией этой восточноевропейской страны в 1944-1945 годах, сообщили в военном ведомстве.
"В рамках проекта "Без срока давности" на интернет-портале военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел, посвященный освобождению Венгрии и воинам Красной армии, погибшим за ее свободу и независимость", - говорится в сообщении.
В рамках данного проекта Минобороны РФ обнародовало документы из фондов Центрального архива ведомства: журналы боевых действий, учетные карточки воинских захоронений, именные списки погибших, наградные листы героев войны, документы об отношении местного населения к бойцам Красной армии и о помощи советского руководства венгерскому народу.
Начинается раздел страницами журналов боевых действий 2 и 3 Украинских фронтов, которые подтверждают ожесточенность и затяжной характер боев за Венгрию и венгерскую столицу – город Будапешт.
В 1944–1945 годах Красная Армия в напряженной борьбе освободила от немецко-фашисткой оккупации земли десяти европейских государств. В боях за освобождение Венгрии СССР потерял около 140 тысяч бойцов, 80 тысяч из которых погибли в ходе взятия Будапешта, которое длилось 108 дней. Память о тех событиях хранят свыше тысячи захоронений, братских могил и мемориалов советским воинам на территории Венгрии.
Бои на улицах Будапешта. Будапештская операция, 29 октября 1944 г. — 13 февраля 1945 г. - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
00:05
Минобороны рассказало о героизме Красной Армии при освобождении Венгрии
 
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