https://ria.ru/20210423/spetsproekt-1729560599.html

Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов

Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов

Минобороны России в рамках проекта "Без срока давности" опубликовало на своем сайте мультимедийный раздел "Венгрия помнит, не сможет забыть", посвященный... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T00:18

2021-04-23T00:18

2021-04-23T00:18

россия

великая отечественная война (1941-1945)

москва

ссср

венгрия

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны России в рамках проекта "Без срока давности" опубликовало на своем сайте мультимедийный раздел "Венгрия помнит, не сможет забыть", посвященный освобождению Красной армией этой восточноевропейской страны в 1944-1945 годах, сообщили в военном ведомстве.В рамках данного проекта Минобороны РФ обнародовало документы из фондов Центрального архива ведомства: журналы боевых действий, учетные карточки воинских захоронений, именные списки погибших, наградные листы героев войны, документы об отношении местного населения к бойцам Красной армии и о помощи советского руководства венгерскому народу.Начинается раздел страницами журналов боевых действий 2 и 3 Украинских фронтов, которые подтверждают ожесточенность и затяжной характер боев за Венгрию и венгерскую столицу – город Будапешт.В 1944–1945 годах Красная Армия в напряженной борьбе освободила от немецко-фашисткой оккупации земли десяти европейских государств. В боях за освобождение Венгрии СССР потерял около 140 тысяч бойцов, 80 тысяч из которых погибли в ходе взятия Будапешта, которое длилось 108 дней. Память о тех событиях хранят свыше тысячи захоронений, братских могил и мемориалов советским воинам на территории Венгрии.

https://ria.ru/20210423/geroizm-1729559415.html

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москва

ссср

венгрия

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россия, великая отечественная война (1941-1945), москва, ссср, венгрия, общество