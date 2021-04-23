https://ria.ru/20210423/shtraf-1729593563.html

Совфед одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагента

Совфед одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагента

Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, вводящий штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ, в том числе интернет-СМИ, сообщений и... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:22

2021-04-23T11:22

2021-04-23T11:22

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, вводящий штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ, в том числе интернет-СМИ, сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус.Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.Предусматривается, что за распространение в печатных СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в интернете сообщений и материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента или российского юрлица, включенного в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без указания на такой статус, будут караться штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц – от 40 до 50 тысяч рублей.Также закон вводит дополнительные условия для обеспечения прав представителей средств массовой информации при освещении ими публичных мероприятий. В частности, устанавливается обязанность по использованию журналистом, присутствующим на публичном мероприятии, ясно видимого отличительного признака представителя средства массовой информации, вид и описание которого устанавливается МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.В случае использования такого знака лицом, не имеющим права на это, предусматривается штраф в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.С 1 марта 2021 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, устанавливающие административную ответственность за нарушение правил маркировки в СМИ информации о некоммерческих организациях, общественных объединениях и физических лицах, выполняющих функции иностранных агентов.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20210304/inoagenty-1599976144.html

https://ria.ru/20210301/inoagenty-1599362954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, общество