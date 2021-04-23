https://ria.ru/20210423/rossiya-1729660811.html

"Не могут поставить на колени". Читатели Le Figaro поддержали Россию

"Не могут поставить на колени". Читатели Le Figaro поддержали Россию

Читатели Le Figaro с одобрением встретили новость о завершении учений российских войск в Южном и Западном военных округах и выразили Москве поддержку перед... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:50

2021-04-23T15:50

2021-04-23T18:03

россия

донбасс

донецкая народная республика

джо байден

владимир путин

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602822891_0:4:3008:1696_1920x0_80_0_0_5b95ecbe99966efdd233f2c9c1ea040d.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro с одобрением встретили новость о завершении учений российских войск в Южном и Западном военных округах и выразили Москве поддержку перед лицом западных стран.Накануне министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые участвовали в маневрах.Комментатор под ником pck считает, что проведенные учения показали США, что "Россия не может вечно тянуть за резинку, не разорвав ее в один прекрасный день"."Спасибо, господин Путин. Западным лидерам надо понимать: Путин вас услышал. Послушайте теперь и его", — призвал anonyme.Пользователь под ником Ventdouest считает, что Россия не вмешивается в ситуацию в ДНР и ЛНР, а дестабилизация на востоке Украины происходит по вине Запада.Автор комментария Gentilhomme — Vieille Canaille 84 осудил европейские СМИ, которые пытаются выставить Россию как мстительную и агрессивную страну.Комментатор под ником Dany L заключил, что никто не должен вмешиваться в ситуацию между Россией и Украиной, так как это лишь усилит напряженность.В последние недели Украина и страны Запада заявляли об обеспокоенности из-за "агрессивных действий" России в Крыму и на западной границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, эти действия никому не угрожают и не должны никого волновать.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210423/voyna-1729584457.html

https://ria.ru/20210420/bayden-1729108915.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донбасс, донецкая народная республика, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире