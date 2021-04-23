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"Не могут поставить на колени". Читатели Le Figaro поддержали Россию
"Не могут поставить на колени". Читатели Le Figaro поддержали Россию
Читатели Le Figaro с одобрением встретили новость о завершении учений российских войск в Южном и Западном военных округах и выразили Москве поддержку перед... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:50
2021-04-23T18:03
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro с одобрением встретили новость о завершении учений российских войск в Южном и Западном военных округах и выразили Москве поддержку перед лицом западных стран.Накануне министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые участвовали в маневрах.Комментатор под ником pck считает, что проведенные учения показали США, что "Россия не может вечно тянуть за резинку, не разорвав ее в один прекрасный день"."Спасибо, господин Путин. Западным лидерам надо понимать: Путин вас услышал. Послушайте теперь и его", — призвал anonyme.Пользователь под ником Ventdouest считает, что Россия не вмешивается в ситуацию в ДНР и ЛНР, а дестабилизация на востоке Украины происходит по вине Запада.Автор комментария Gentilhomme — Vieille Canaille 84 осудил европейские СМИ, которые пытаются выставить Россию как мстительную и агрессивную страну.Комментатор под ником Dany L заключил, что никто не должен вмешиваться в ситуацию между Россией и Украиной, так как это лишь усилит напряженность.В последние недели Украина и страны Запада заявляли об обеспокоенности из-за "агрессивных действий" России в Крыму и на западной границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, эти действия никому не угрожают и не должны никого волновать.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210423/voyna-1729584457.html
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россия, донбасс, донецкая народная республика, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире

"Не могут поставить на колени". Читатели Le Figaro поддержали Россию

15:50 23.04.2021 (обновлено: 18:03 23.04.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил России во время активной фазы батальонного тактического учения
Военнослужащий Вооруженных сил России во время активной фазы батальонного тактического учения - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro с одобрением встретили новость о завершении учений российских войск в Южном и Западном военных округах и выразили Москве поддержку перед лицом западных стран.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые участвовали в маневрах.

"Отличная операция. Путин смог проверить индивидуальную реакцию западных стран на угрозу конфликта ограниченного масштаба", — написал malateste.

Комментатор под ником pck считает, что проведенные учения показали США, что "Россия не может вечно тянуть за резинку, не разорвав ее в один прекрасный день".
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"Спасибо, господин Путин. Западным лидерам надо понимать: Путин вас услышал. Послушайте теперь и его", — призвал anonyme.
Пользователь под ником Ventdouest считает, что Россия не вмешивается в ситуацию в ДНР и ЛНР, а дестабилизация на востоке Украины происходит по вине Запада.
Автор комментария Gentilhomme — Vieille Canaille 84 осудил европейские СМИ, которые пытаются выставить Россию как мстительную и агрессивную страну.

"Сплошные неудачи, они не могут поставить Россию на колени", — написал он.

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Комментатор под ником Dany L заключил, что никто не должен вмешиваться в ситуацию между Россией и Украиной, так как это лишь усилит напряженность.
В последние недели Украина и страны Запада заявляли об обеспокоенности из-за "агрессивных действий" России в Крыму и на западной границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, эти действия никому не угрожают и не должны никого волновать.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаДжо БайденВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
 
 
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