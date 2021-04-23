Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210423/radonezh-1729693984.html
Радио "Радонеж" к 30-летнему юбилею запустило YouTube канал
Радио "Радонеж" к 30-летнему юбилею запустило YouTube канал
Православная радиостанция "Радонеж" - первое российское независимое радио, в честь своего 30-летия запустила You-Tube канал, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:16
2021-04-23T18:19
youtube
общество
религия и мировоззрение
россия
москва
орел
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729693847_43:0:1039:560_1920x0_80_0_0_5dc348496e00718db3cd841aa0170487.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Православная радиостанция "Радонеж" - первое российское независимое радио, в честь своего 30-летия запустила You-Tube канал, рассказал РИА Новости директор радио "Радонеж" Евгений Никифоров.Никифоров напомнил, что радио "Радонеж" - старейшая независимая радиостанция в России – вышла в эфир 30 апреля 1991 года, "что на полгода раньше, чем "ЭХО-Москвы"."К 30 –летию нашего радио заработал YouTube канал "Радонеж". Там мы будем вести трансляцию эфира и выкладывать фильмы с фестиваля "Радонеж". Последние 25 лет мы ежегодно проводим фестиваль документального религиозного кино "Радонеж" - крупнейший в мире. На нем представлено более 30 стран. Надеемся, что фестиваль состоится и в этом году – если будет поддержка Минкультуры", - сказал Никифоров.По его словам, аудитория радио "Радонеж" – "самая широкая и давно сформировалась". "Если вы ищите правдивую, независимую информацию и хотите получить святоотеческое знание о христианстве - это все вы найдете на нашем канале. Мы разговорная просветительская радиостанция, освещаем события, но у нас не новости, а аналитика. Православный человек – интересуется всем, что происходит в мире, но с христианской точки зрения. А христианская точка зрения одна, потому что Христос – это сама правда", - сказал Никифоров. Аналитика на радио "Радонеж" привлекает, в частности, московскую интеллигенцию. "Мы считаем себя радио московской интеллигенции. Мы ориентируемся и на МГУ им. Ломоносова. Профессура философского и филологического факультетов – среди наших авторов", - сказал он. Вместе с тем, на радио есть передачи для детей и молодежи, причем делают их как раз молодые люди."Когда для молодежи контент делают взрослые, они придумывают, фантазируют образ молодежи. Убежден, что надо позволять молодым людям делать программы для себя. Поэтому они пользуются откликом. В детских программах у нас обязательно участвую дети. И дети же звонят, обмениваются впечатлениями. Мы вещаем для всех. Человеческая душа всегда юна. Потребность в Боге есть и у детей, и у пожилых людей", - рассказал директор радиостанции.Сейчас география эфирного вещания – три города в России: Москва, Петербург и Орел, хотя "некоторые местные радиостанции и также берут наш контент – мы не против", отмечает собеседник агентства. "А вот аудитория интернет-вещания очень большая в разных странах. Тут мы оправдываем название, которое дал при создании радио патриарх Московский и вся Руси Алексий II – всемирное русское православное вещание. Мы понимаем нашу географию, в том числе по тому, что приходят пожертвования из-за границы – например, из Молдавии и Германии", - подчеркнул директор радиостанции. Сейчас, отмечает он, радио живет на пожертвования, поскольку на нем нет рекламы, также оно не финансируется государством или Церковью".
https://ria.ru/20210423/teologiya-1729683758.html
https://ria.ru/20210421/freski-1729305271.html
https://ria.ru/20210420/lzhesvyaschenniki-1729111370.html
россия
москва
орел
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729693847_167:0:914:560_1920x0_80_0_0_53f82c81eef80c0b8c9b52735cd7f066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, общество, россия, москва, орел

Радио "Радонеж" к 30-летнему юбилею запустило YouTube канал

18:16 23.04.2021 (обновлено: 18:19 23.04.2021)
 
© Радио Радонеж/FacebookЭмблема "Радио Радонеж"
Эмблема Радио Радонеж - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Радио Радонеж/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Православная радиостанция "Радонеж" - первое российское независимое радио, в честь своего 30-летия запустила You-Tube канал, рассказал РИА Новости директор радио "Радонеж" Евгений Никифоров.
Никифоров напомнил, что радио "Радонеж" - старейшая независимая радиостанция в России – вышла в эфир 30 апреля 1991 года, "что на полгода раньше, чем "ЭХО-Москвы".
Онлайн-конференция Развитие религиозной и теологической тематики в современной журналистике - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
17:32Религия и мировоззрение
Эксперт раскрыла секреты успешной религиозной журналистики
"К 30 –летию нашего радио заработал YouTube канал "Радонеж". Там мы будем вести трансляцию эфира и выкладывать фильмы с фестиваля "Радонеж". Последние 25 лет мы ежегодно проводим фестиваль документального религиозного кино "Радонеж" - крупнейший в мире. На нем представлено более 30 стран. Надеемся, что фестиваль состоится и в этом году – если будет поддержка Минкультуры", - сказал Никифоров.
По его словам, аудитория радио "Радонеж" – "самая широкая и давно сформировалась". "Если вы ищите правдивую, независимую информацию и хотите получить святоотеческое знание о христианстве - это все вы найдете на нашем канале. Мы разговорная просветительская радиостанция, освещаем события, но у нас не новости, а аналитика. Православный человек – интересуется всем, что происходит в мире, но с христианской точки зрения. А христианская точка зрения одна, потому что Христос – это сама правда", - сказал Никифоров.
Фреска в Храме Николаевского Малицкого монастыря под Тверью - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 15:19Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали фрески с демонами со смартфонами уместными
Аналитика на радио "Радонеж" привлекает, в частности, московскую интеллигенцию. "Мы считаем себя радио московской интеллигенции. Мы ориентируемся и на МГУ им. Ломоносова. Профессура философского и филологического факультетов – среди наших авторов", - сказал он. Вместе с тем, на радио есть передачи для детей и молодежи, причем делают их как раз молодые люди.
"Когда для молодежи контент делают взрослые, они придумывают, фантазируют образ молодежи. Убежден, что надо позволять молодым людям делать программы для себя. Поэтому они пользуются откликом. В детских программах у нас обязательно участвую дети. И дети же звонят, обмениваются впечатлениями. Мы вещаем для всех. Человеческая душа всегда юна. Потребность в Боге есть и у детей, и у пожилых людей", - рассказал директор радиостанции.
Программирование - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 14:58Религия и мировоззрение
РПЦ обновила список "сетевых лжесвященников"
Сейчас география эфирного вещания – три города в России: Москва, Петербург и Орел, хотя "некоторые местные радиостанции и также берут наш контент – мы не против", отмечает собеседник агентства. "А вот аудитория интернет-вещания очень большая в разных странах. Тут мы оправдываем название, которое дал при создании радио патриарх Московский и вся Руси Алексий II – всемирное русское православное вещание. Мы понимаем нашу географию, в том числе по тому, что приходят пожертвования из-за границы – например, из Молдавии и Германии", - подчеркнул директор радиостанции. Сейчас, отмечает он, радио живет на пожертвования, поскольку на нем нет рекламы, также оно не финансируется государством или Церковью".
 
Религия и мировоззрениеYouTubeОбществоРоссияМоскваОрел
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01В Зимбабве при крушении военного вертолета погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
Лента новостейМолния