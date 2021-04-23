https://ria.ru/20210423/radonezh-1729693984.html

Радио "Радонеж" к 30-летнему юбилею запустило YouTube канал

Радио "Радонеж" к 30-летнему юбилею запустило YouTube канал

Православная радиостанция "Радонеж" - первое российское независимое радио, в честь своего 30-летия запустила You-Tube канал, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:16

2021-04-23T18:16

2021-04-23T18:19

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Православная радиостанция "Радонеж" - первое российское независимое радио, в честь своего 30-летия запустила You-Tube канал, рассказал РИА Новости директор радио "Радонеж" Евгений Никифоров.Никифоров напомнил, что радио "Радонеж" - старейшая независимая радиостанция в России – вышла в эфир 30 апреля 1991 года, "что на полгода раньше, чем "ЭХО-Москвы"."К 30 –летию нашего радио заработал YouTube канал "Радонеж". Там мы будем вести трансляцию эфира и выкладывать фильмы с фестиваля "Радонеж". Последние 25 лет мы ежегодно проводим фестиваль документального религиозного кино "Радонеж" - крупнейший в мире. На нем представлено более 30 стран. Надеемся, что фестиваль состоится и в этом году – если будет поддержка Минкультуры", - сказал Никифоров.По его словам, аудитория радио "Радонеж" – "самая широкая и давно сформировалась". "Если вы ищите правдивую, независимую информацию и хотите получить святоотеческое знание о христианстве - это все вы найдете на нашем канале. Мы разговорная просветительская радиостанция, освещаем события, но у нас не новости, а аналитика. Православный человек – интересуется всем, что происходит в мире, но с христианской точки зрения. А христианская точка зрения одна, потому что Христос – это сама правда", - сказал Никифоров. Аналитика на радио "Радонеж" привлекает, в частности, московскую интеллигенцию. "Мы считаем себя радио московской интеллигенции. Мы ориентируемся и на МГУ им. Ломоносова. Профессура философского и филологического факультетов – среди наших авторов", - сказал он. Вместе с тем, на радио есть передачи для детей и молодежи, причем делают их как раз молодые люди."Когда для молодежи контент делают взрослые, они придумывают, фантазируют образ молодежи. Убежден, что надо позволять молодым людям делать программы для себя. Поэтому они пользуются откликом. В детских программах у нас обязательно участвую дети. И дети же звонят, обмениваются впечатлениями. Мы вещаем для всех. Человеческая душа всегда юна. Потребность в Боге есть и у детей, и у пожилых людей", - рассказал директор радиостанции.Сейчас география эфирного вещания – три города в России: Москва, Петербург и Орел, хотя "некоторые местные радиостанции и также берут наш контент – мы не против", отмечает собеседник агентства. "А вот аудитория интернет-вещания очень большая в разных странах. Тут мы оправдываем название, которое дал при создании радио патриарх Московский и вся Руси Алексий II – всемирное русское православное вещание. Мы понимаем нашу географию, в том числе по тому, что приходят пожертвования из-за границы – например, из Молдавии и Германии", - подчеркнул директор радиостанции. Сейчас, отмечает он, радио живет на пожертвования, поскольку на нем нет рекламы, также оно не финансируется государством или Церковью".

https://ria.ru/20210423/teologiya-1729683758.html

https://ria.ru/20210421/freski-1729305271.html

https://ria.ru/20210420/lzhesvyaschenniki-1729111370.html

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youtube, общество, россия, москва, орел