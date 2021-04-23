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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210423/proekt-1729624869.html
В России запускается проект "Чтение китайской классики синологами России"
В России запускается проект "Чтение китайской классики синологами России"
К Всемирному дню книги и авторского права радиостанция Санкт-Петербурга радио МЕТРО 102.4 fm, приложение "Россия — Китай: главное" и Международное издательство... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:31
2021-04-23T14:31
россия-китай: главное
россия
китай
санкт-петербург
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МОСКВА, 23 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". К Всемирному дню книги и авторского права радиостанция Санкт-Петербурга радио МЕТРО 102.4 fm, приложение "Россия — Китай: главное" и Международное издательство "Шанс" запустили специальный проект - "Чтение китайской классики синологами России".Цель проекта - изучение классической литературы Китая для общего развития и образования, овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений, с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений о истории литературы Китая.В проекте приняли участие популярные деятели искусств, режиссеры, актеры театра и кино и китаеведы Санкт-Петербурга.В прямом эфире были прочтены такие популярные китайские произведения как : "Путешествие на Запад","Тридцать шесть стратагем","Наставления младшим", "Словарь китайского гурмана", "Тысячесловие" ,"Сто фамилий", "Троесловие".Данный проект планируется продолжать, чтобы привлечь максимальное число аудитории к классической литературе Китая.
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россия, китай, санкт-петербург

В России запускается проект "Чтение китайской классики синологами России"

14:31 23.04.2021
 
© AFP 2021 / Sam YehЖенщина в библиотеке
Женщина в библиотеке - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AFP 2021 / Sam Yeh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". К Всемирному дню книги и авторского права радиостанция Санкт-Петербурга радио МЕТРО 102.4 fm, приложение "Россия — Китай: главное" и Международное издательство "Шанс" запустили специальный проект - "Чтение китайской классики синологами России".
Цель проекта - изучение классической литературы Китая для общего развития и образования, овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений, с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений о истории литературы Китая.
В проекте приняли участие популярные деятели искусств, режиссеры, актеры театра и кино и китаеведы Санкт-Петербурга.
В прямом эфире были прочтены такие популярные китайские произведения как : "Путешествие на Запад","Тридцать шесть стратагем","Наставления младшим", "Словарь китайского гурмана", "Тысячесловие" ,"Сто фамилий", "Троесловие".
Данный проект планируется продолжать, чтобы привлечь максимальное число аудитории к классической литературе Китая.
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