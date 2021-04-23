https://ria.ru/20210423/proekt-1729624869.html

В России запускается проект "Чтение китайской классики синологами России"

В России запускается проект "Чтение китайской классики синологами России"

К Всемирному дню книги и авторского права радиостанция Санкт-Петербурга радио МЕТРО 102.4 fm, приложение "Россия — Китай: главное" и Международное издательство... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:31

2021-04-23T14:31

2021-04-23T14:31

россия-китай: главное

россия

китай

санкт-петербург

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МОСКВА, 23 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". К Всемирному дню книги и авторского права радиостанция Санкт-Петербурга радио МЕТРО 102.4 fm, приложение "Россия — Китай: главное" и Международное издательство "Шанс" запустили специальный проект - "Чтение китайской классики синологами России".Цель проекта - изучение классической литературы Китая для общего развития и образования, овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений, с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений о истории литературы Китая.В проекте приняли участие популярные деятели искусств, режиссеры, актеры театра и кино и китаеведы Санкт-Петербурга.В прямом эфире были прочтены такие популярные китайские произведения как : "Путешествие на Запад","Тридцать шесть стратагем","Наставления младшим", "Словарь китайского гурмана", "Тысячесловие" ,"Сто фамилий", "Троесловие".Данный проект планируется продолжать, чтобы привлечь максимальное число аудитории к классической литературе Китая.

https://ria.ru/20210415/sotrudnichestvo-1728363704.html

россия

китай

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, санкт-петербург