https://ria.ru/20210423/proekt-1729624869.html
В России запускается проект "Чтение китайской классики синологами России"
В России запускается проект "Чтение китайской классики синологами России"
К Всемирному дню книги и авторского права радиостанция Санкт-Петербурга радио МЕТРО 102.4 fm, приложение "Россия — Китай: главное" и Международное издательство... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:31
2021-04-23T14:31
2021-04-23T14:31
россия-китай: главное
россия
китай
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729638696_0:51:2981:1728_1920x0_80_0_0_e9972183ef79eb0dcd60c661b087b0d0.jpg
МОСКВА, 23 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". К Всемирному дню книги и авторского права радиостанция Санкт-Петербурга радио МЕТРО 102.4 fm, приложение "Россия — Китай: главное" и Международное издательство "Шанс" запустили специальный проект - "Чтение китайской классики синологами России".Цель проекта - изучение классической литературы Китая для общего развития и образования, овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений, с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений о истории литературы Китая.В проекте приняли участие популярные деятели искусств, режиссеры, актеры театра и кино и китаеведы Санкт-Петербурга.В прямом эфире были прочтены такие популярные китайские произведения как : "Путешествие на Запад","Тридцать шесть стратагем","Наставления младшим", "Словарь китайского гурмана", "Тысячесловие" ,"Сто фамилий", "Троесловие".Данный проект планируется продолжать, чтобы привлечь максимальное число аудитории к классической литературе Китая.
https://ria.ru/20210415/sotrudnichestvo-1728363704.html
россия
китай
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729638696_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c8ba46b185afdfada0a79e8e0064fb09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, санкт-петербург
МОСКВА, 23 апр — Проект "Россия-Китай: Главное".
К Всемирному дню книги и авторского права радиостанция Санкт-Петербурга
радио МЕТРО 102.4 fm, приложение "Россия — Китай
: главное" и Международное издательство "Шанс" запустили специальный проект - "Чтение китайской классики синологами России".
Цель проекта - изучение классической литературы Китая для общего развития и образования, овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений, с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений о истории литературы Китая.
В проекте приняли участие популярные деятели искусств, режиссеры, актеры театра и кино и китаеведы Санкт-Петербурга.
В прямом эфире были прочтены такие популярные китайские произведения как : "Путешествие на Запад","Тридцать шесть стратагем","Наставления младшим", "Словарь китайского гурмана", "Тысячесловие" ,"Сто фамилий", "Троесловие".
Данный проект планируется продолжать, чтобы привлечь максимальное число аудитории к классической литературе Китая.