https://ria.ru/20210423/prazdniki-1729693117.html

Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая

Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая

Президент России Владимир Путина согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками в этом году нерабочими. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:10

2021-04-23T18:10

2021-04-23T18:13

россия

анна попова

здоровье - общество

валентина матвиенко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

совет федерации рф

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путина согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками в этом году нерабочими.Как отметила Попова, это было бы правильным решением в свете сложившейся эпидемиологической ситуации — в противном случае россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, уезжая и возвращаясь в города с отдыха.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, праздники продлятся с 1 по 10 мая включительно.Увеличение майских праздниковСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что в дальнейшем можно будет увеличить число нерабочих дней в мае за счет других выходных.При этом она подчеркнула, что принимать соответствующее решение следует только с учетом мнения россиян.

https://ria.ru/20210423/parkovki-1729581632.html

россия

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2021

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Путин пообещал подписать указ о непрерывных майских праздниках Путин пообещал подписать указ о непрерывных майских праздниках 2021-04-23T18:10 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, анна попова, здоровье - общество, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин, общество