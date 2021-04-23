https://ria.ru/20210423/prazdniki-1729693117.html
Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая
Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая
Президент России Владимир Путина согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками в этом году нерабочими. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:10
2021-04-23T18:10
2021-04-23T18:13
россия
анна попова
здоровье - общество
валентина матвиенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
совет федерации рф
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путина согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками в этом году нерабочими.Как отметила Попова, это было бы правильным решением в свете сложившейся эпидемиологической ситуации — в противном случае россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, уезжая и возвращаясь в города с отдыха.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, праздники продлятся с 1 по 10 мая включительно.Увеличение майских праздниковСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что в дальнейшем можно будет увеличить число нерабочих дней в мае за счет других выходных.При этом она подчеркнула, что принимать соответствующее решение следует только с учетом мнения россиян.
https://ria.ru/20210423/parkovki-1729581632.html
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Путин пообещал подписать указ о непрерывных майских праздниках
Путин пообещал подписать указ о непрерывных майских праздниках
2021-04-23T18:10
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РИА Новости
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россия, анна попова, здоровье - общество, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин, общество