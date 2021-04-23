https://ria.ru/20210423/postkovid-1729560890.html
Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
Туристам с постковидным синдромом надо выбирать особые места для отдыха. Куда могут поехать не до конца восстановившиеся после болезни россияне, рассказал в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T02:10
2021-04-23T02:10
2021-04-23T02:10
туризм
сергей ромашкин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Туристам с постковидным синдромом надо выбирать особые места для отдыха. Куда могут поехать не до конца восстановившиеся после болезни россияне, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор одной из туристических компаний Сергей Ромашкин.Обычная туристическая поездка может стать непосильным испытанием для человека, недавно перенесшего COVID-19, но это не значит, что отпуск нужно проводить в городской квартире. Для клиентов с постковидным синдромом российские турфирмы подготовили особый продукт, отметил генеральный директор туристической компаний "Дельфин" Ромашкин.Постковидным синдромом врачи называют комплекс симптомов, которые сохраняются у человека после излечения от коронавирусной инфекции. Чаще всего это бывает затрудненное дыхание, слабость. В России многие санатории, имеющие соответствующий опыт и оборудование, уже разработали специальные программы реабилитации для людей с подобным недомоганием, отметил он."Как правило, такие санатории специализируются на лечении дыхательных путей, поскольку при COVID-19 в большей степени страдают легкие. Также есть санатории, специализирующиеся на восстановлении сердечно-сосудистой системы", – сказал Ромашкин.По его словам, в России есть целый ряд учреждений, ориентированных на восстановление пациентов после коронавирусной инфекции. В частности, такие санатории имеются в Крыму, Алтайском крае, Кавказских Минеральных Водах. Выбирать место для реабилитации эксперт советует ближе к дому. То есть жителям Сибири лучше отправиться в Алтайский край, а, например, жителям Санкт-Петербурга – в Кавказские Минеральные Воды.Он предупредил, что отдых в санатории не будет дешевым, ведь от включает затраты не только на проживание, но и на медицинские услуги."Сутки пребывания в санатории среднего качества обойдутся как минимум в 3-4 тысячи рублей за ночь, а в хорошем – от 4,5 тысячи и больше. Минимальная продолжительность лечения – 14 дней. К сожалению, дешевле этого я бы не рекомендовал ехать, поскольку это будет означать не очень качественную медицину. Санаторий не может быть дешевле отеля", – заключил Ромашкин.
https://ria.ru/20210421/krym-1729326827.html
https://ria.ru/20210414/kurorty-1728303823.html
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сергей ромашкин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Туристам с постковидным синдромом надо выбирать особые места для отдыха. Куда могут поехать не до конца восстановившиеся после болезни россияне, рассказал в интервью радио Sputnik
генеральный директор одной из туристических компаний Сергей Ромашкин.
Обычная туристическая поездка может стать непосильным испытанием для человека, недавно перенесшего COVID-19, но это не значит, что отпуск нужно проводить в городской квартире. Для клиентов с постковидным синдромом российские турфирмы подготовили особый продукт, отметил генеральный директор туристической компаний "Дельфин" Ромашкин.
Постковидным синдромом врачи называют комплекс симптомов, которые сохраняются у человека после излечения от коронавирусной инфекции. Чаще всего это бывает затрудненное дыхание, слабость. В России
многие санатории, имеющие соответствующий опыт и оборудование, уже разработали специальные программы реабилитации для людей с подобным недомоганием, отметил он.
"Как правило, такие санатории специализируются на лечении дыхательных путей, поскольку при COVID-19 в большей степени страдают легкие. Также есть санатории, специализирующиеся на восстановлении сердечно-сосудистой системы", – сказал Ромашкин.
По его словам, в России есть целый ряд учреждений, ориентированных на восстановление пациентов после коронавирусной инфекции. В частности, такие санатории имеются в Крыму, Алтайском крае
, Кавказских Минеральных Водах. Выбирать место для реабилитации эксперт советует ближе к дому. То есть жителям Сибири лучше отправиться в Алтайский край, а, например, жителям Санкт-Петербурга
– в Кавказские Минеральные Воды.
"Специалисты по медицинской реабилитации считают, что во время отдыха надо жить примерно в том климате, что и дома", – отметил Ромашкин.
Он предупредил, что отдых в санатории не будет дешевым, ведь от включает затраты не только на проживание, но и на медицинские услуги.
"Сутки пребывания в санатории среднего качества обойдутся как минимум в 3-4 тысячи рублей за ночь, а в хорошем – от 4,5 тысячи и больше. Минимальная продолжительность лечения – 14 дней. К сожалению, дешевле этого я бы не рекомендовал ехать, поскольку это будет означать не очень качественную медицину. Санаторий не может быть дешевле отеля", – заключил Ромашкин.