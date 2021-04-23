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https://ria.ru/20210423/posolstva-1729574814.html
МИД Чехии назвал число остающихся в Праге сотрудников посольства России
МИД Чехии назвал число остающихся в Праге сотрудников посольства России
В российском и чешском посольствах будет по 32 человека, заявил газете Blesk министр иностранных дел республики Якуб Кулганек. Таким образом, Прагу покинут 63... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T09:16
2021-04-23T11:02
россия
якуб кулганек
чехия
политика
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В российском и чешском посольствах будет по 32 человека, заявил газете Blesk министр иностранных дел республики Якуб Кулганек. Таким образом, Прагу покинут 63 работника дипмиссии."По семь дипломатов и по 25 административно-технических сотрудников", — пояснил глава внешнеполитического ведомства, добавив, что в генеральных консульствах штат не изменится.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.В четверг, не получив положительного ответа от России на требование Кулганека вернуть в Москву высланных дипломатов, Прага официально объявила о сокращении численного состава посольства в Праге, дав срок до конца мая. Захарова назвала это "раскручиванием истеричной антироссийской кампании" и отметила, что ответ не заставит себя долго ждать.
https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210423/dokazatelstva-1729567686.html
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россия, якуб кулганек, чехия, политика

МИД Чехии назвал число остающихся в Праге сотрудников посольства России

09:16 23.04.2021 (обновлено: 11:02 23.04.2021)
 
© REUTERS / David W. CernyПосольство России в Чехии
Посольство России в Чехии - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© REUTERS / David W. Cerny
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В российском и чешском посольствах будет по 32 человека, заявил газете Blesk министр иностранных дел республики Якуб Кулганек. Таким образом, Прагу покинут 63 работника дипмиссии.
"По семь дипломатов и по 25 административно-технических сотрудников", — пояснил глава внешнеполитического ведомства, добавив, что в генеральных консульствах штат не изменится.
Российские дипломаты в международном аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России
На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства.
Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 08:00
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.
В четверг, не получив положительного ответа от России на требование Кулганека вернуть в Москву высланных дипломатов, Прага официально объявила о сокращении численного состава посольства в Праге, дав срок до конца мая. Захарова назвала это "раскручиванием истеричной антироссийской кампании" и отметила, что ответ не заставит себя долго ждать.
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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Евродепутат потребовал от Чехии доказательств по обвинениям против России
 
РоссияЯкуб КулганекЧехияПолитика
 
 
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