МИД Чехии назвал число остающихся в Праге сотрудников посольства России
09:16 23.04.2021 (обновлено: 11:02 23.04.2021)
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В российском и чешском посольствах будет по 32 человека, заявил газете Blesk министр иностранных дел республики Якуб Кулганек. Таким образом, Прагу покинут 63 работника дипмиссии.
"По семь дипломатов и по 25 административно-технических сотрудников", — пояснил глава внешнеполитического ведомства, добавив, что в генеральных консульствах штат не изменится.
На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства.
Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.
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В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.
В четверг, не получив положительного ответа от России на требование Кулганека вернуть в Москву высланных дипломатов, Прага официально объявила о сокращении численного состава посольства в Праге, дав срок до конца мая. Захарова назвала это "раскручиванием истеричной антироссийской кампании" и отметила, что ответ не заставит себя долго ждать.