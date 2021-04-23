https://ria.ru/20210423/posolstva-1729574814.html

МИД Чехии назвал число остающихся в Праге сотрудников посольства России

МИД Чехии назвал число остающихся в Праге сотрудников посольства России

В российском и чешском посольствах будет по 32 человека, заявил газете Blesk министр иностранных дел республики Якуб Кулганек. Таким образом, Прагу покинут 63... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T09:16

2021-04-23T09:16

2021-04-23T11:02

россия

якуб кулганек

чехия

политика

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В российском и чешском посольствах будет по 32 человека, заявил газете Blesk министр иностранных дел республики Якуб Кулганек. Таким образом, Прагу покинут 63 работника дипмиссии."По семь дипломатов и по 25 административно-технических сотрудников", — пояснил глава внешнеполитического ведомства, добавив, что в генеральных консульствах штат не изменится.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.В четверг, не получив положительного ответа от России на требование Кулганека вернуть в Москву высланных дипломатов, Прага официально объявила о сокращении численного состава посольства в Праге, дав срок до конца мая. Захарова назвала это "раскручиванием истеричной антироссийской кампании" и отметила, что ответ не заставит себя долго ждать.

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210423/dokazatelstva-1729567686.html

россия

чехия

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россия, якуб кулганек, чехия, политика