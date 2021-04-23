https://ria.ru/20210423/posevnaya-1729583021.html

В Ивановской области стартовала посевная кампания

В Ивановской области стартовала посевная кампания

Аграрии Ивановской области приступили к весенним полевым работам, они проходят в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:34

2021-04-23T10:34

2021-04-23T10:34

ивановская область

родниковский район

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ИВАНОВО, 23 апр – РИА Новости. Аграрии Ивановской области приступили к весенним полевым работам, они проходят в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона."В этом году площадь ярового сева в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится на 3,2 тысячи гектаров и составит 69,8 тысяч гектаров. Одними из первых к весеннему севу приступили в Родниковском районе, там на площади 150 гектаров проведен яровой сев ячменя", – сказал собеседник агентства.По его словам, сельхозтоваропроизводители региона проводят подкормку, боронование озимых культур и многолетних трав, подготовку почвы под посев.По последним оперативным данным состояние озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное на всей площади.

https://ria.ru/20201130/gazifikatsiya-1586932449.html

родниковский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родниковский район