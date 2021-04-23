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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
https://ria.ru/20210423/posevnaya-1729583021.html
В Ивановской области стартовала посевная кампания
В Ивановской области стартовала посевная кампания
Аграрии Ивановской области приступили к весенним полевым работам, они проходят в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:34
2021-04-23T10:34
ивановская область
родниковский район
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ИВАНОВО, 23 апр – РИА Новости. Аграрии Ивановской области приступили к весенним полевым работам, они проходят в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона."В этом году площадь ярового сева в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится на 3,2 тысячи гектаров и составит 69,8 тысяч гектаров. Одними из первых к весеннему севу приступили в Родниковском районе, там на площади 150 гектаров проведен яровой сев ячменя", – сказал собеседник агентства.По его словам, сельхозтоваропроизводители региона проводят подкормку, боронование озимых культур и многолетних трав, подготовку почвы под посев.По последним оперативным данным состояние озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное на всей площади.
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родниковский район
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родниковский район

В Ивановской области стартовала посевная кампания

10:34 23.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосевная в Новосибирской области
Посевная в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИВАНОВО, 23 апр – РИА Новости. Аграрии Ивановской области приступили к весенним полевым работам, они проходят в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"В этом году площадь ярового сева в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится на 3,2 тысячи гектаров и составит 69,8 тысяч гектаров. Одними из первых к весеннему севу приступили в Родниковском районе, там на площади 150 гектаров проведен яровой сев ячменя", – сказал собеседник агентства.
Труба газопровода на фасаде здания. - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 12:23Ивановская область
В Ивановской области за пять лет газифицируют 179 населенных пунктов
По его словам, сельхозтоваропроизводители региона проводят подкормку, боронование озимых культур и многолетних трав, подготовку почвы под посев.
По последним оперативным данным состояние озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное на всей площади.
"Аграрии Ивановской области в 2020 году собрали самый высокий урожай зерна за последние 19 лет и достигли абсолютного рекорда по урожайности в 24 центнера с одного гектара. Объем производства зерна в весе после доработки составил 149 тысяч тонн, что почти на треть выше уровня 2019 года", - напомнили в пресс-службе.
 
Ивановская областьРодниковский район
 
 
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