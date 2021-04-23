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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210423/oae-1729578920.html
В ОАЭ отменяют карантин для российских туристов
В ОАЭ отменяют карантин для российских туристов
Власти эмирата Абу-Даби освободят с 25 апреля туристов из России и ряда других стран от обязательного десятидневного карантина, сообщает сайт департамента... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:24
2021-04-23T10:24
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Власти эмирата Абу-Даби освободят с 25 апреля туристов из России и ряда других стран от обязательного десятидневного карантина, сообщает сайт департамента культуры и туризма Visit Abu Dhabi.Кроме России в "зеленый" список вошли более 20 государств, в том числе Таджикистан, Узбекистан, Япония, Великобритания и Швейцария."Все туристы, прибывающие из стран, регионов и территорий, включенных в "зеленый" список, будут освобождены от карантина и смогут попасть в пункт назначения, выполнив ряд процедур, которые включают тесты на COVID-19", — говорится в заявлении.Путешественники по-прежнему должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 96 часов до вылета. По прибытии в эмират гостям нужно будет сдать его повторно, а затем еще два раза — на четвертый и восьмой день пребывания.По данным Минздрава, число выявленных случаев коронавируса в ОАЭ с начала пандемии составило 504 872, скончались 1565 человек.
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куда можно лететь, отдых, коронавирус covid-19, россия, абу-даби, туризм, новости - туризм, великобритания, узбекистан, швейцария, таджикистан, оаэ, япония

В ОАЭ отменяют карантин для российских туристов

10:24 23.04.2021
 
© Depositphotos / FineShineЖенщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ
Женщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Depositphotos / FineShine
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Власти эмирата Абу-Даби освободят с 25 апреля туристов из России и ряда других стран от обязательного десятидневного карантина, сообщает сайт департамента культуры и туризма Visit Abu Dhabi.
Кроме России в "зеленый" список вошли более 20 государств, в том числе Таджикистан, Узбекистан, Япония, Великобритания и Швейцария.
"Все туристы, прибывающие из стран, регионов и территорий, включенных в "зеленый" список, будут освобождены от карантина и смогут попасть в пункт назначения, выполнив ряд процедур, которые включают тесты на COVID-19", — говорится в заявлении.
Путешественники по-прежнему должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 96 часов до вылета. По прибытии в эмират гостям нужно будет сдать его повторно, а затем еще два раза — на четвертый и восьмой день пребывания.
По данным Минздрава, число выявленных случаев коронавируса в ОАЭ с начала пандемии составило 504 872, скончались 1565 человек.
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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Туризмкуда можно лететьОтдыхКоронавирус COVID-19РоссияАбу-ДабиТуризмНовости - ТуризмВеликобританияУзбекистанШвейцарияТаджикистанОАЭЯпония
 
 
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