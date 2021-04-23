Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/navalnyy-1729651147.html
В МИД рассказали о состоянии Навального
В МИД рассказали о состоянии Навального
Алексею Навальному предоставлена медицинская помощь, западным странам не нужно придумать о его состоянии того, чего нет, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:07
2021-04-23T17:48
россия
мария захарова
ив роше
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283655_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_44af4760836d07ae40e1a48d03f4f145.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Алексею Навальному предоставлена медицинская помощь, западным странам не нужно придумать о его состоянии того, чего нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом Захарова подчеркнула, что "вся та неприглядная история, которая была разыграна на территории Германии, в связи с его якобы отравлением - вот это дело крайне серьезное"."И оно нанесло двухсторонним отношениям действительно большой ущерб. Потому что речь шла об обвинениях нашей страны в использовании якобы химического оружия. Мало того, за эти дни я слышала немало заявлений западных представителей, о том, что нынешнее состояние здоровья Алексея Навального якобы связано с тем, что он был тогда вроде бы отравлен химическим оружием. Вы знаете, что мы направили порядка четырех официальных запросов и трех писем по линии наших правоохранительных органов в адрес Германии? И не получили ни одного вразумительного ответа. Основное, что мы хотели – чтобы были предоставлены данные о том, чем конкретно он был, с их точки зрения, отравлен, что содержится в его анализах", - добавила дипломат.Западным странам в ситуации вокруг Алексея Навального следует вернуться в правовое русло и перестать вмешиваться в решения российских судов, также заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В пятницу Навальный заявил, что завершает голодовку.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального во вторник посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы России представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.
https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729550023.html
https://ria.ru/20210422/rezolyutsiya-1729510291.html
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283655_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_980dc46f6281362e60a4609aaf961cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, ив роше, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, общество

В МИД рассказали о состоянии Навального

15:07 23.04.2021 (обновлено: 17:48 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Алексею Навальному предоставлена медицинская помощь, западным странам не нужно придумать о его состоянии того, чего нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Алексею Навальному предоставлена помощь, медицинская помощь. В сеть попадают кадры того, в каких условиях он содержится. Вы это можете видеть сами. Вы можете видеть его, вы можете видеть его камеру, вы всё это видите. Не нужно придумывать того, чего нет", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.
При этом Захарова подчеркнула, что "вся та неприглядная история, которая была разыграна на территории Германии, в связи с его якобы отравлением - вот это дело крайне серьезное".
"И оно нанесло двухсторонним отношениям действительно большой ущерб. Потому что речь шла об обвинениях нашей страны в использовании якобы химического оружия. Мало того, за эти дни я слышала немало заявлений западных представителей, о том, что нынешнее состояние здоровья Алексея Навального якобы связано с тем, что он был тогда вроде бы отравлен химическим оружием. Вы знаете, что мы направили порядка четырех официальных запросов и трех писем по линии наших правоохранительных органов в адрес Германии? И не получили ни одного вразумительного ответа. Основное, что мы хотели – чтобы были предоставлены данные о том, чем конкретно он был, с их точки зрения, отравлен, что содержится в его анализах", - добавила дипломат.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 21:55
В США допустили новые санкции против России из-за Навального
Западным странам в ситуации вокруг Алексея Навального следует вернуться в правовое русло и перестать вмешиваться в решения российских судов, также заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Есть абсолютно нормальная возможность, наконец, вернуться нашим западным партнерам в правовое русло. Если они так уважают право, демократию, свободу. Если они так выступают за закон и говорят о примате закона над идеологией. Если они так отстаивают то, что никакая политика не может вмешиваться в юриспруденцию. Так, они должны ровно этим путем идти и перестать политически вмешиваться в решения судов", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В пятницу Навальный заявил, что завершает голодовку.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального во вторник посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 17:41
Бальбек призвал отправить резолюцию ПАСЕ по Навальному в мусорную корзину
Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы России представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:32
Спастись из "секты" Навального
 
РоссияМария ЗахароваИв РошеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01В Зимбабве разбился военный вертолет, погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
Лента новостейМолния