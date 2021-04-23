В МИД рассказали о состоянии Навального
15:07 23.04.2021 (обновлено: 17:48 23.04.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Алексею Навальному предоставлена медицинская помощь, западным странам не нужно придумать о его состоянии того, чего нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Алексею Навальному предоставлена помощь, медицинская помощь. В сеть попадают кадры того, в каких условиях он содержится. Вы это можете видеть сами. Вы можете видеть его, вы можете видеть его камеру, вы всё это видите. Не нужно придумывать того, чего нет", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.
При этом Захарова подчеркнула, что "вся та неприглядная история, которая была разыграна на территории Германии, в связи с его якобы отравлением - вот это дело крайне серьезное".
"И оно нанесло двухсторонним отношениям действительно большой ущерб. Потому что речь шла об обвинениях нашей страны в использовании якобы химического оружия. Мало того, за эти дни я слышала немало заявлений западных представителей, о том, что нынешнее состояние здоровья Алексея Навального якобы связано с тем, что он был тогда вроде бы отравлен химическим оружием. Вы знаете, что мы направили порядка четырех официальных запросов и трех писем по линии наших правоохранительных органов в адрес Германии? И не получили ни одного вразумительного ответа. Основное, что мы хотели – чтобы были предоставлены данные о том, чем конкретно он был, с их точки зрения, отравлен, что содержится в его анализах", - добавила дипломат.
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Западным странам в ситуации вокруг Алексея Навального следует вернуться в правовое русло и перестать вмешиваться в решения российских судов, также заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Есть абсолютно нормальная возможность, наконец, вернуться нашим западным партнерам в правовое русло. Если они так уважают право, демократию, свободу. Если они так выступают за закон и говорят о примате закона над идеологией. Если они так отстаивают то, что никакая политика не может вмешиваться в юриспруденцию. Так, они должны ровно этим путем идти и перестать политически вмешиваться в решения судов", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В пятницу Навальный заявил, что завершает голодовку.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального во вторник посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".
Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы России представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.
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