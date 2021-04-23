https://ria.ru/20210423/navalnyy-1729651147.html

В МИД рассказали о состоянии Навального

В МИД рассказали о состоянии Навального

Алексею Навальному предоставлена медицинская помощь, западным странам не нужно придумать о его состоянии того, чего нет, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:07

2021-04-23T15:07

2021-04-23T17:48

россия

мария захарова

ив роше

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Алексею Навальному предоставлена медицинская помощь, западным странам не нужно придумать о его состоянии того, чего нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом Захарова подчеркнула, что "вся та неприглядная история, которая была разыграна на территории Германии, в связи с его якобы отравлением - вот это дело крайне серьезное"."И оно нанесло двухсторонним отношениям действительно большой ущерб. Потому что речь шла об обвинениях нашей страны в использовании якобы химического оружия. Мало того, за эти дни я слышала немало заявлений западных представителей, о том, что нынешнее состояние здоровья Алексея Навального якобы связано с тем, что он был тогда вроде бы отравлен химическим оружием. Вы знаете, что мы направили порядка четырех официальных запросов и трех писем по линии наших правоохранительных органов в адрес Германии? И не получили ни одного вразумительного ответа. Основное, что мы хотели – чтобы были предоставлены данные о том, чем конкретно он был, с их точки зрения, отравлен, что содержится в его анализах", - добавила дипломат.Западным странам в ситуации вокруг Алексея Навального следует вернуться в правовое русло и перестать вмешиваться в решения российских судов, также заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В пятницу Навальный заявил, что завершает голодовку.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального во вторник посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы России представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.

https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729550023.html

https://ria.ru/20210422/rezolyutsiya-1729510291.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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россия, мария захарова, ив роше, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, общество