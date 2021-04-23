https://ria.ru/20210423/navalnyy-1729646881.html

Навальный заявил, что завершает голодовку

Навальный заявил, что завершает голодовку

Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, заявил, что завершает голодовку. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:53

2021-04-23T14:53

2021-04-23T15:09

альянс врачей

ольга михайлова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

владимирская область

алексей навальный

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, заявил, что завершает голодовку.В четверг курирующие Навального врачи, в том числе глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева опубликовали в Twitter обращение к нему с просьбой прекратить голодовку, но затем удалили его. В нем они сообщили, что Навальный 20 апреля был вывезен "в гражданскую больницу Владимира", были проведены необходимое исследование, консультации нейрохирурга и главного внештатного нефролога и главного невролога Владимирской области."Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня, и, говорят, это даже тяжелее", - говорится в аккаунте Навального в Instagram.Он уточнил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, кроме того, ему делают исследования и анализы, а также отдают результаты и заключения.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального во вторник посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".*Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210423/navalnyy-1729651147.html

https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729549042.html

москва

владимирская область

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альянс врачей, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, владимирская область, алексей навальный, общество