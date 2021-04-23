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Кравчук испугался приезда Зеленского в Москву
Кравчук испугался приезда Зеленского в Москву
Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил против приезда Владимира Зеленского в Москву. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:54
2021-04-23T17:35
россия
юлия мендель
ситуация на украине
донбасс
леонид кравчук
владимир зеленский
владимир путин
москва
финляндия
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Кравчук рассказал, чем Зеленскому "грозит" приезд в Москву
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил против приезда Владимира Зеленского в Москву."(Россия. — Прим. ред.) говорит: пусть президент Украины приезжает в Москву. Зачем? Мол, на поклон", — сказал он в эфире "4 канала".В качестве альтернативы Москве для встречи с Владимиром Путиным экс-президент предложил Швейцарию или Финляндию.На днях Зеленский записал видеообращение, в котором предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин в ответ подчеркнул, что киевские власти должны прежде всего вести диалог с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с Кремлем. При этом он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двусторонние отношения. Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель позже заявила, что Зеленский "обязательно ответит" на предложение Путина.
https://ria.ru/20210423/peregovory-1729562604.html
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россия, юлия мендель, ситуация на украине, донбасс, леонид кравчук, владимир зеленский, владимир путин, москва, финляндия, украина, в мире

Кравчук испугался приезда Зеленского в Москву

14:54 23.04.2021 (обновлено: 17:35 23.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил против приезда Владимира Зеленского в Москву.
"(Россия. — Прим. ред.) говорит: пусть президент Украины приезжает в Москву. Зачем? Мол, на поклон", — сказал он в эфире "4 канала".
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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На днях Зеленский записал видеообращение, в котором предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин в ответ подчеркнул, что киевские власти должны прежде всего вести диалог с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с Кремлем. При этом он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двусторонние отношения. Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель позже заявила, что Зеленский "обязательно ответит" на предложение Путина.
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РоссияЮлия МендельСитуация на УкраинеДонбассЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваФинляндияУкраинаВ мире
 
 
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