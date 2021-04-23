https://ria.ru/20210423/moskva-1729647332.html

Кравчук испугался приезда Зеленского в Москву

Кравчук испугался приезда Зеленского в Москву

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил против приезда Владимира Зеленского в Москву. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:54

2021-04-23T14:54

2021-04-23T17:35

россия

юлия мендель

ситуация на украине

донбасс

леонид кравчук

владимир зеленский

владимир путин

москва

финляндия

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Кравчук рассказал, чем Зеленскому "грозит" приезд в Москву

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил против приезда Владимира Зеленского в Москву."(Россия. — Прим. ред.) говорит: пусть президент Украины приезжает в Москву. Зачем? Мол, на поклон", — сказал он в эфире "4 канала".В качестве альтернативы Москве для встречи с Владимиром Путиным экс-президент предложил Швейцарию или Финляндию.На днях Зеленский записал видеообращение, в котором предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин в ответ подчеркнул, что киевские власти должны прежде всего вести диалог с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с Кремлем. При этом он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двусторонние отношения. Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель позже заявила, что Зеленский "обязательно ответит" на предложение Путина.

https://ria.ru/20210423/peregovory-1729562604.html

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html

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