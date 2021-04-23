В Армении освободили мэра Мегри
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Вазгена Саргсяна у здания МИД Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Суд в Ереване освободил задержанного Мхитара Закаряна - мэра города Мегри Сюникской области страны, где в среду состоялись акции протеста против визита премьера Никола Пашиняна, сообщила журналистам адвокат градоначальника Гаяне Папоян.
В среду в Сюникской области - в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис - прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками со стражами порядка. Премьер на совещании в обладминистрации региона заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий… для привлечения виновных к ответственности".
В генпрокуратуре заявили РИА Новости, что по факту проведенных акций возбуждено уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти". Максимальные санкции по ним предусматривают пять лет лишения свободы.
"Суд счел задержание Закаряна необоснованным за отсутствием обоснованных подозрений. Он освобожден из-под стражи", - сказала Папоян. Она сообщила также, что в субботу суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте мэра.
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.