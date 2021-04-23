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https://ria.ru/20210423/megri-1729724972.html
В Армении освободили мэра Мегри
В Армении освободили мэра Мегри
Суд в Ереване освободил задержанного Мхитара Закаряна - мэра города Мегри Сюникской области страны, где в среду состоялись акции протеста против визита премьера РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T23:30
2021-04-23T23:30
никол пашинян
минобороны армении
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Суд в Ереване освободил задержанного Мхитара Закаряна - мэра города Мегри Сюникской области страны, где в среду состоялись акции протеста против визита премьера Никола Пашиняна, сообщила журналистам адвокат градоначальника Гаяне Папоян.В среду в Сюникской области - в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис - прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками со стражами порядка. Премьер на совещании в обладминистрации региона заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий… для привлечения виновных к ответственности".В генпрокуратуре заявили РИА Новости, что по факту проведенных акций возбуждено уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти". Максимальные санкции по ним предусматривают пять лет лишения свободы."Суд счел задержание Закаряна необоснованным за отсутствием обоснованных подозрений. Он освобожден из-под стражи", - сказала Папоян. Она сообщила также, что в субботу суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте мэра.Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
https://ria.ru/20210422/pashinyan-1729544116.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Стычки с полицией на юге Армении
Протестующие пытались заблокировать проезд премьеру Армении Николу Пашиняну, который решил пройтись по улицам города Мегри в сопровождении охраны, полиции и Службы национальной безопасности.
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никол пашинян, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Армении освободили мэра Мегри

23:30 23.04.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Вазгена Саргсяна у здания МИД Армении
Сотрудники полиции на улице Вазгена Саргсяна у здания МИД Армении - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Суд в Ереване освободил задержанного Мхитара Закаряна - мэра города Мегри Сюникской области страны, где в среду состоялись акции протеста против визита премьера Никола Пашиняна, сообщила журналистам адвокат градоначальника Гаяне Папоян.
В среду в Сюникской области - в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис - прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками со стражами порядка. Премьер на совещании в обладминистрации региона заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий… для привлечения виновных к ответственности".
В генпрокуратуре заявили РИА Новости, что по факту проведенных акций возбуждено уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти". Максимальные санкции по ним предусматривают пять лет лишения свободы.
"Суд счел задержание Закаряна необоснованным за отсутствием обоснованных подозрений. Он освобожден из-под стражи", - сказала Папоян. Она сообщила также, что в субботу суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте мэра.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 20:48
Экс-президент Армении раскритиковал поездку Пашиняна в Сюникскую область
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
 
Никол ПашинянМинобороны АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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