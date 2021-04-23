На Кубани проверят данные о похищении координатора штаба Навального
11:10 23.04.2021 (обновлено: 12:03 23.04.2021)
КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о предположительном похищении координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Координатор ростовского штаба Навального Ксения Середкина ночью написала в Twitter, что несколько мужчин увозят ее в неизвестном направлении. Спустя пару часов она сообщила, что ее отпустили, она идет домой из Широчанки, посёлка в Ейском районе Краснодарского края, и опубликовала фото руки с царапинами.
"Сообщение проверяется, правда это или нет", - сказали в пресс-службе ГУМВД.
Связаться с Середкиной РИА Новости пока не удалось.
Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак сообщил агентству, что по данному факту к нему обращений не было.
По уточненным данным, краснодарская полиция не задерживала координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину, сообщает ГУМВД по Кубани.
"Сегодня в ряде СМИ и сети интернет получила распространение информация о якобы задержании сотрудниками полиции в городе Ейске гражданки К. Середкиной. Указанная информация не соответствует действительности. Сотрудники полиции не задерживали вышеупомянутую гражданку", - сообщила пресс-служба ГУМВД.
Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак заявил РИА Новости, что по данному факту к нему обращений не было.