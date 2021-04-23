https://ria.ru/20210423/kuban-1729590316.html

На Кубани проверят данные о похищении координатора штаба Навального

На Кубани проверят данные о похищении координатора штаба Навального

Полиция проверяет информацию о предположительном похищении координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в ГУМВД по... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:10

2021-04-23T11:10

2021-04-23T12:03

сергей мышак

гумвд

ейский район

ростов-на-дону

краснодарский край

twitter

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о предположительном похищении координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.Координатор ростовского штаба Навального Ксения Середкина ночью написала в Twitter, что несколько мужчин увозят ее в неизвестном направлении. Спустя пару часов она сообщила, что ее отпустили, она идет домой из Широчанки, посёлка в Ейском районе Краснодарского края, и опубликовала фото руки с царапинами."Сообщение проверяется, правда это или нет", - сказали в пресс-службе ГУМВД.Связаться с Середкиной РИА Новости пока не удалось.Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак сообщил агентству, что по данному факту к нему обращений не было.По уточненным данным, краснодарская полиция не задерживала координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину, сообщает ГУМВД по Кубани.Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак заявил РИА Новости, что по данному факту к нему обращений не было.

https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729558154.html

https://ria.ru/20210422/obraschenie-1729536134.html

ейский район

ростов-на-дону

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей мышак, гумвд, ейский район, ростов-на-дону, краснодарский край, twitter, происшествия