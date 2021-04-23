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На Кубани проверят данные о похищении координатора штаба Навального
На Кубани проверят данные о похищении координатора штаба Навального
Полиция проверяет информацию о предположительном похищении координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в ГУМВД по... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:10
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сергей мышак
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КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о предположительном похищении координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.Координатор ростовского штаба Навального Ксения Середкина ночью написала в Twitter, что несколько мужчин увозят ее в неизвестном направлении. Спустя пару часов она сообщила, что ее отпустили, она идет домой из Широчанки, посёлка в Ейском районе Краснодарского края, и опубликовала фото руки с царапинами."Сообщение проверяется, правда это или нет", - сказали в пресс-службе ГУМВД.Связаться с Середкиной РИА Новости пока не удалось.Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак сообщил агентству, что по данному факту к нему обращений не было.По уточненным данным, краснодарская полиция не задерживала координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину, сообщает ГУМВД по Кубани.Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак заявил РИА Новости, что по данному факту к нему обращений не было.
https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729558154.html
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сергей мышак, гумвд, ейский район, ростов-на-дону, краснодарский край, twitter, происшествия

На Кубани проверят данные о похищении координатора штаба Навального

11:10 23.04.2021 (обновлено: 12:03 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о предположительном похищении координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Координатор ростовского штаба Навального Ксения Середкина ночью написала в Twitter, что несколько мужчин увозят ее в неизвестном направлении. Спустя пару часов она сообщила, что ее отпустили, она идет домой из Широчанки, посёлка в Ейском районе Краснодарского края, и опубликовала фото руки с царапинами.
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"Сообщение проверяется, правда это или нет", - сказали в пресс-службе ГУМВД.
Связаться с Середкиной РИА Новости пока не удалось.
Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак сообщил агентству, что по данному факту к нему обращений не было.
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По уточненным данным, краснодарская полиция не задерживала координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину, сообщает ГУМВД по Кубани.
"Сегодня в ряде СМИ и сети интернет получила распространение информация о якобы задержании сотрудниками полиции в городе Ейске гражданки К. Середкиной. Указанная информация не соответствует действительности. Сотрудники полиции не задерживали вышеупомянутую гражданку", - сообщила пресс-служба ГУМВД.
Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак заявил РИА Новости, что по данному факту к нему обращений не было.
 
Сергей МышакГУМВДЕйский районРостов-на-ДонуКраснодарский крайTwitterПроисшествия
 
 
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