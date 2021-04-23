https://ria.ru/20210423/kryshki-1729606106.html
"Крышки здоровья": школьник сдал пластик и помог девочке с ДЦП
"Крышки здоровья": школьник сдал пластик и помог девочке с ДЦП
Восьмилетний Саша Кожухов из Челябинска два года собирал пластиковые крышки. Он планировал их сдать, а на вырученные деньги купить дорогую игрушку.
2021-04-23T12:24
2021-04-23T12:24
2021-04-23T12:52
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Когда крышек накопилось 87 килограммов, папа Саши узнал о благотворительной акции, в которой, сдав пластик, можно было помочь девочке с ДЦП. В итоге школьник променял мечту об игрушке и вместе с уроком финансовой грамотности освоил школу доброты. Сашины деньги пошли на покупку ходунков для маленькой Алины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Крышки здоровья": школьник сдал пластик и помог девочке с ДЦП
Восьмилетний Саша Кожухов из Челябинска два года собирал пластиковые крышки. Он планировал их сдать, а на вырученные деньги купить дорогую игрушку. Когда крышек накопилось 87 килограммов, папа Саши узнал о благотворительной акции, в которой, сдав пластик, можно было помочь девочке с ДЦП. В итоге школьник променял мечту об игрушке и вместе с уроком финансовой грамотности освоил школу доброты. Сашины деньги пошли на покупку ходунков для маленькой Алины.
2021-04-23T12:24
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PT2M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, благотворительность, дети, экология, видео, общество
"Крышки здоровья": школьник сдал пластик и помог девочке с ДЦП
Восьмилетний Саша Кожухов из Челябинска два года собирал пластиковые крышки. Он планировал их сдать, а на вырученные деньги купить дорогую игрушку.
2021-04-23T12:24
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PT2M38S
"Крышки здоровья": школьник сдал пластик и помог девочке с ДЦП
12:24 23.04.2021 (обновлено: 12:52 23.04.2021)
Восьмилетний Саша Кожухов из Челябинска два года собирал пластиковые крышки. Он планировал их сдать, а на вырученные деньги купить дорогую игрушку.