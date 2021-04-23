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"Крышки здоровья": школьник сдал пластик и помог девочке с ДЦП

"Крышки здоровья": школьник сдал пластик и помог девочке с ДЦП

Восьмилетний Саша Кожухов из Челябинска два года собирал пластиковые крышки. Он планировал их сдать, а на вырученные деньги купить дорогую игрушку.

2021-04-23T12:24

2021-04-23T12:24

2021-04-23T12:52

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Когда крышек накопилось 87 килограммов, папа Саши узнал о благотворительной акции, в которой, сдав пластик, можно было помочь девочке с ДЦП. В итоге школьник променял мечту об игрушке и вместе с уроком финансовой грамотности освоил школу доброты. Сашины деньги пошли на покупку ходунков для маленькой Алины.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Крышки здоровья": школьник сдал пластик и помог девочке с ДЦП Восьмилетний Саша Кожухов из Челябинска два года собирал пластиковые крышки. Он планировал их сдать, а на вырученные деньги купить дорогую игрушку. Когда крышек накопилось 87 килограммов, папа Саши узнал о благотворительной акции, в которой, сдав пластик, можно было помочь девочке с ДЦП. В итоге школьник променял мечту об игрушке и вместе с уроком финансовой грамотности освоил школу доброты. Сашины деньги пошли на покупку ходунков для маленькой Алины. 2021-04-23T12:24 true PT2M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, благотворительность, дети, экология, видео, общество