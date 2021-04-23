Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210423/kryshki-1729606106.html
"Крышки здоровья": школьник сдал пластик и помог девочке с ДЦП
"Крышки здоровья": школьник сдал пластик и помог девочке с ДЦП
Восьмилетний Саша Кожухов из Челябинска два года собирал пластиковые крышки. Он планировал их сдать, а на вырученные деньги купить дорогую игрушку.
2021-04-23T12:24
2021-04-23T12:52
хорошие новости
благотворительность
дети
экология
видео
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729604592_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_74ff7b6073be1d88d837ffdcb452b4c4.jpg
Когда крышек накопилось 87 килограммов, папа Саши узнал о благотворительной акции, в которой, сдав пластик, можно было помочь девочке с ДЦП. В итоге школьник променял мечту об игрушке и вместе с уроком финансовой грамотности освоил школу доброты. Сашины деньги пошли на покупку ходунков для маленькой Алины.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Крышки здоровья": школьник сдал пластик и помог девочке с ДЦП
Восьмилетний Саша Кожухов из Челябинска два года собирал пластиковые крышки. Он планировал их сдать, а на вырученные деньги купить дорогую игрушку. Когда крышек накопилось 87 килограммов, папа Саши узнал о благотворительной акции, в которой, сдав пластик, можно было помочь девочке с ДЦП. В итоге школьник променял мечту об игрушке и вместе с уроком финансовой грамотности освоил школу доброты. Сашины деньги пошли на покупку ходунков для маленькой Алины.
2021-04-23T12:24
true
PT2M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729604592_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_227d36eaad04fc03fe0004131f12f13a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, благотворительность, дети, экология, видео, общество
"Крышки здоровья": школьник сдал пластик и помог девочке с ДЦП
Восьмилетний Саша Кожухов из Челябинска два года собирал пластиковые крышки. Он планировал их сдать, а на вырученные деньги купить дорогую игрушку.
2021-04-23T12:24
true
PT2M38S

"Крышки здоровья": школьник сдал пластик и помог девочке с ДЦП

12:24 23.04.2021 (обновлено: 12:52 23.04.2021)
 
Читать ria.ru в
Восьмилетний Саша Кожухов из Челябинска два года собирал пластиковые крышки. Он планировал их сдать, а на вырученные деньги купить дорогую игрушку.
Когда крышек накопилось 87 килограммов, папа Саши узнал о благотворительной акции, в которой, сдав пластик, можно было помочь девочке с ДЦП. В итоге школьник променял мечту об игрушке и вместе с уроком финансовой грамотности освоил школу доброты. Сашины деньги пошли на покупку ходунков для маленькой Алины.
 
Хорошие новостиБлаготворительностьДетиЭкологияВидеоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01В Зимбабве разбился военный вертолет, погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
Лента новостейМолния