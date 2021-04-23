https://ria.ru/20210423/kriminal-1729611658.html

В России стали хуже раскрывать преступления, заявил генпрокурор

В России стали хуже раскрывать преступления, заявил генпрокурор

В России в 2020 году не раскрыли около миллиона преступлений, общий уровень раскрываемости снизился, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:45

2021-04-23T12:45

2021-04-23T13:07

происшествия

россия

криминал

игорь краснов

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В России в 2020 году не раскрыли около миллиона преступлений, общий уровень раскрываемости снизился, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации."Перед прокурорами поставлена задача максимально использовать имеющиеся полномочия для улучшения состояния раскрываемости преступлений. К сожалению, вынужден констатировать, что общий её уровень за прошедший год снизился до 52% (в 2019 году – 54%). Остались нераскрытыми 963 тысячи криминальных деяний", - сказал Краснов.По его словам, после вмешательства прокуроров было возбуждено 165 тысяч уголовных дел о преступлениях, не получивших своевременного учёта. А удельный вес уголовных дел, оконченных следователями и дознавателями в срок свыше установленного законом, вновь увеличился."Кроме того, в прошлом году прокурорами отменены около 23 тысяч постановлений о прекращении уголовного дела и каждое третье о приостановлении расследования (1,3 миллиона дел). А это более 400 тысяч дел, по которым не приняты все возможные меры для установления лиц, совершивших преступления и возмещения причиненного потерпевшим вреда", - пояснил Краснов.

https://ria.ru/20190228/1551444199.html

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происшествия, россия, криминал, игорь краснов, совет федерации рф