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В России стали хуже раскрывать преступления, заявил генпрокурор
В России стали хуже раскрывать преступления, заявил генпрокурор
В России в 2020 году не раскрыли около миллиона преступлений, общий уровень раскрываемости снизился, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:45
2021-04-23T13:07
происшествия
россия
криминал
игорь краснов
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В России в 2020 году не раскрыли около миллиона преступлений, общий уровень раскрываемости снизился, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации."Перед прокурорами поставлена задача максимально использовать имеющиеся полномочия для улучшения состояния раскрываемости преступлений. К сожалению, вынужден констатировать, что общий её уровень за прошедший год снизился до 52% (в 2019 году – 54%). Остались нераскрытыми 963 тысячи криминальных деяний", - сказал Краснов.По его словам, после вмешательства прокуроров было возбуждено 165 тысяч уголовных дел о преступлениях, не получивших своевременного учёта. А удельный вес уголовных дел, оконченных следователями и дознавателями в срок свыше установленного законом, вновь увеличился."Кроме того, в прошлом году прокурорами отменены около 23 тысяч постановлений о прекращении уголовного дела и каждое третье о приостановлении расследования (1,3 миллиона дел). А это более 400 тысяч дел, по которым не приняты все возможные меры для установления лиц, совершивших преступления и возмещения причиненного потерпевшим вреда", - пояснил Краснов.
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происшествия, россия, криминал, игорь краснов, совет федерации рф

В России стали хуже раскрывать преступления, заявил генпрокурор

12:45 23.04.2021 (обновлено: 13:07 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В России в 2020 году не раскрыли около миллиона преступлений, общий уровень раскрываемости снизился, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации.
"Перед прокурорами поставлена задача максимально использовать имеющиеся полномочия для улучшения состояния раскрываемости преступлений. К сожалению, вынужден констатировать, что общий её уровень за прошедший год снизился до 52% (в 2019 году – 54%). Остались нераскрытыми 963 тысячи криминальных деяний", - сказал Краснов.
Президент РФ Владимир Путин после ежегодного расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел РФ. 28 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 28.02.2019
28 февраля 2019, 14:03
Путин призвал МВД повысить раскрываемость преступлений
По его словам, после вмешательства прокуроров было возбуждено 165 тысяч уголовных дел о преступлениях, не получивших своевременного учёта. А удельный вес уголовных дел, оконченных следователями и дознавателями в срок свыше установленного законом, вновь увеличился.
"Кроме того, в прошлом году прокурорами отменены около 23 тысяч постановлений о прекращении уголовного дела и каждое третье о приостановлении расследования (1,3 миллиона дел). А это более 400 тысяч дел, по которым не приняты все возможные меры для установления лиц, совершивших преступления и возмещения причиненного потерпевшим вреда", - пояснил Краснов.
 
ПроисшествияРоссияКриминалИгорь КрасновСовет Федерации РФ
 
 
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