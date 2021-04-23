https://ria.ru/20210423/kontrol-1729607165.html

Генпрокуратура усилит контроль "предприятий-загрязнителей"

Генпрокуратура усилит контроль "предприятий-загрязнителей"

Прокуроры усилят надзор, как контролируются в России крупнейшие "предприятия-загрязнители" и как возмещается ущерб экологии, сообщил в пятницу на заседании... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:30

2021-04-23T12:30

2021-04-23T12:30

россия

игорь краснов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

совет федерации рф

красноярский край

норильск

экология

общество

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Прокуроры усилят надзор, как контролируются в России крупнейшие "предприятия-загрязнители" и как возмещается ущерб экологии, сообщил в пятницу на заседании Совета Федерации генеральный прокурор Игорь Краснов.По его словам, проверки минувшего года обнаружили массовые, 282 тысячи, нарушения законов об экологии, по фактам которых возбудили почти 2 тысячи только уголовных дел.Краснов подчеркнул, что в 40 городах страны высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха."Действующая государственная сеть мониторинга не в полной мере отвечает установленным требованиям, зачастую основана на эксплуатации устаревших технических средств… Между Росгидрометом и Росприроднадзором надлежащее взаимодействие не налажено. О существующих проблемах проинформирован председатель правительства", - заявил генпрокурор.В мае прошлого года в Норильске произошла одна из самых катастрофических экологических катастроф в истории России - крупнейшая на планете за все времена утечка дизельного топлива. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит одной из структур "Норникеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива.По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Ситуацию усугубило запоздалое сообщение в компетентные органы, в связи с чем было возбуждено уголовное дело, уже осужден, в частности, экс-мэр Норильска.По итогам громкого процесса Арбитражный суд Красноярского края взыскал со структуры "Норникеля" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии - крупнейшая сумма в истории России по подобному составу."Норникель" решил не обжаловать решение суда, и в марте Росприроднадзор подтвердил получение средств от корпорации. Порядок расходования этих денег определит правительство.

https://ria.ru/20210421/ekologiya-1729291138.html

https://ria.ru/20210329/doklad-1603299121.html

россия

красноярский край

норильск

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россия, игорь краснов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), совет федерации рф, красноярский край, норильск, экология, общество