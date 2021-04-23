https://ria.ru/20210423/izrail-1729620991.html

Украина предложила Израилю стать посредником в переговорах с Россией

Украина предложила Израилю стать посредником в переговорах с Россией

Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой, сообщил в пятницу посол Украины в Израиле... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:24

2021-04-23T13:24

2021-04-23T14:18

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

верховная рада украины

россия

биньямин нетаньяху

москва

киев

израиль

украина

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр - РИА Новости. Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой, сообщил в пятницу посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью телеканалу I24news.Он добавил, что "премьер-министр не сказал "нет", он сказал, что попытается сделать все возможное"."Мы очень рады, что Нетаньяху не отклонил эту задачу. Напротив, он показал свой интерес и желание помочь", - заключил посол.В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили РИА Новости, что не комментируют заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука о предложении главе израильского кабмина быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой."Мы не комментируем", - сообщили РИА Новости в канцелярии.Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210325/ukraina-1602848711.html

https://ria.ru/20210421/razryv-1729194199.html

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, верховная рада украины, россия, биньямин нетаньяху, москва, киев, израиль, украина, политика