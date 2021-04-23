Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/izrail-1729620991.html
Украина предложила Израилю стать посредником в переговорах с Россией
Украина предложила Израилю стать посредником в переговорах с Россией
Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой, сообщил в пятницу посол Украины в Израиле... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:24
2021-04-23T14:18
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
верховная рада украины
россия
биньямин нетаньяху
москва
киев
израиль
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:46:2907:1681_1920x0_80_0_0_66148af0d1335e2c19a3665b364fdd42.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр - РИА Новости. Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой, сообщил в пятницу посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью телеканалу I24news.Он добавил, что "премьер-министр не сказал "нет", он сказал, что попытается сделать все возможное"."Мы очень рады, что Нетаньяху не отклонил эту задачу. Напротив, он показал свой интерес и желание помочь", - заключил посол.В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили РИА Новости, что не комментируют заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука о предложении главе израильского кабмина быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой."Мы не комментируем", - сообщили РИА Новости в канцелярии.Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210325/ukraina-1602848711.html
https://ria.ru/20210421/razryv-1729194199.html
донецкая народная республика
россия
москва
киев
израиль
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dadbbdb0464105c79cb2f97d0c41fec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, верховная рада украины, россия, биньямин нетаньяху, москва, киев, израиль, украина, политика

Украина предложила Израилю стать посредником в переговорах с Россией

13:24 23.04.2021 (обновлено: 14:18 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр - РИА Новости. Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой, сообщил в пятницу посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью телеканалу I24news.
"Мы уже попросили, чтобы израильский премьер-министр был вовлечён как возможный посредник в этом сценарии. Потому что у него хорошие отношения с обоими - с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным и (президентом Украины Владимиром - ред.) Зеленским", - сказал посол.
Он добавил, что "премьер-министр не сказал "нет", он сказал, что попытается сделать все возможное".
"Мы очень рады, что Нетаньяху не отклонил эту задачу. Напротив, он показал свой интерес и желание помочь", - заключил посол.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили РИА Новости, что не комментируют заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука о предложении главе израильского кабмина быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой.
"Мы не комментируем", - сообщили РИА Новости в канцелярии.
Вид площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 17:44
Украине предрекли крах из-за "заигрывания" с Россией
Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 04:10
На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныРоссияБиньямин НетаньяхуМоскваКиевИзраильУкраинаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
01:29Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Лента новостейМолния