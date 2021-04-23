Украина предложила Израилю стать посредником в переговорах с Россией
13:24 23.04.2021 (обновлено: 14:18 23.04.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр - РИА Новости. Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой, сообщил в пятницу посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью телеканалу I24news.
"Мы уже попросили, чтобы израильский премьер-министр был вовлечён как возможный посредник в этом сценарии. Потому что у него хорошие отношения с обоими - с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным и (президентом Украины Владимиром - ред.) Зеленским", - сказал посол.
Он добавил, что "премьер-министр не сказал "нет", он сказал, что попытается сделать все возможное".
"Мы очень рады, что Нетаньяху не отклонил эту задачу. Напротив, он показал свой интерес и желание помочь", - заключил посол.
"Мы не комментируем", - сообщили РИА Новости в канцелярии.
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Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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