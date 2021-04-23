https://ria.ru/20210423/gretsiya-1729655157.html

Туристы смогут добираться до греческих островов на гидросамолетах

Туристы смогут добираться до греческих островов на гидросамолетах

В 2021 году до греческих островов можно будет добраться не только на пароме, но и на гидросамолете, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:07

2021-04-23T17:07

2021-04-23T17:07

туризм

харис теохарис

туризм

ионическое море

ионические острова

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В 2021 году до греческих островов можно будет добраться не только на пароме, но и на гидросамолете, сообщает АТОР.Летом в Греции заработает этот вид транспортного сообщения, привычный туристам на экзотических направлениях. Две авиакомпании намерены летать между материковой частью и крупными островами и курортами, до которых долго добираться на автотранспорте.Идею запуска сети авиамаршрутов, которые будут обслуживать исключительно гидросамолеты, была одобрена греческими властями еще 15 лет назад. Однако из-за бюрократических проволочек, связанных с лицензированием направлений и водных аэродромов, не была реализована.Сейчас к приему гидропланов готовы три водных аэродрома на Ионических островах — Корфу, Пакси и Патра. К началу сезона соответствующие лицензии получат еще около десятка водных гаваней страны. Дан старт строительству и новых объектов: возведением пяти площадок уже занялись в Западной Македонии. В этой части Северной Греции есть красивые озера, которые интересны туристам."Запуск перелетов на гидросамолете, запланированный на лето 2021 года, должен сделать Грецию "Мальдивами Европы", — заявил на встрече с министром туризма Греции Харисом Теохарисом глава одного из авиаперевозчиков Николас Хараламбус.По его словам, Греции по силам создать "самую большую сеть маршрутов гидросамолетов в мире". За пять лет их количество может вырасти до 150. С расширением сети перевозок стоимость перелета будет снижаться. В компании пока не называют сумму, в которую обойдется доставка путешественников на курорт на гидроплане, но отмечают, что это будет дешевле, чем на Мальдивах.Второй авиаперевозчик начнет работать в сентябре. Сперва в небо поднимутся три гидросамолета. Максимальная загрузка — девятнадцать пассажиров.Кроме островов Ионического моря полеты планируется осуществлять в Киклады, Крит, Додеканес,Фурни, Лесбос, Лемнос, Самос, Хиос.

https://ria.ru/20210423/egipet-1729648358.html

https://ria.ru/20210414/belgorod-1728074179.html

https://ria.ru/20200315/1568386513.html

ионическое море

ионические острова

патры

корфу

греция

мальдивы

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