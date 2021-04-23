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"Ъ": ГИБДД подготовила новые правила дорожного движения
"Ъ": ГИБДД подготовила новые правила дорожного движения
ГИБДД разработало проект дополнений к Правилам дорожного движения, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующий документ. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T06:02
2021-04-23T06:16
россия
авто
общество
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В России разработали новые правила дорожного движения
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ГИБДД разработало проект дополнений к Правилам дорожного движения, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующий документ.Согласно данным издания, ГИБДД хочет значительно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня инспектором оформляется протокол по статье 12.5 КоАП (от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав), уточняет газета.Так, сотрудники ГИБДД смогут выписать штраф за зимнюю резину летом и за летнюю зимой. Штраф смогут применить и в отношении водителей грузовых машин, если у них в зимний период при отсутствии шипованных шин нет и цепей противоскольжения. Этот запрет, а также временной диапазон его действия будут вводить по решению властей каждого региона.Нарушением станут отсутствующие или неработающие фароочистители, наличие защитных пленок на стеклах фар и автокорректоры уровня фар, также документ детализирует требования действующего запрета установки нештатных ламп.Помимо этого, штраф будет грозить за отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, а также наличие "предметов", закрывающих обзор. По информации газеты, речь идет о видеорегистраторах, если они мешают обзору дороги. Но если эти приборы установлены за зеркалом заднего вида или встроены в него, не мешая обзору, это не будет считаться нарушением.Основанием для штрафа также станут ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера. Кроме того, под запрет попадет установка в легковых автомобилях "конструкций из стали или аналогичных материалов", выступающих вперед относительно линии бампера. Также запрещено будет эксплуатировать машину, один из бамперов которой деформирован после ДТП настолько, что его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.По информации издания, сейчас проект поправок находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при правительстве России. Предположительный срок вступления в силу поправок — 1 марта 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/rezina-1727851651.html
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россия, авто, общество

"Ъ": ГИБДД подготовила новые правила дорожного движения

06:02 23.04.2021 (обновлено: 06:16 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве
Сотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ГИБДД разработало проект дополнений к Правилам дорожного движения, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно данным издания, ГИБДД хочет значительно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня инспектором оформляется протокол по статье 12.5 КоАП (от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав), уточняет газета.
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Так, сотрудники ГИБДД смогут выписать штраф за зимнюю резину летом и за летнюю зимой. Штраф смогут применить и в отношении водителей грузовых машин, если у них в зимний период при отсутствии шипованных шин нет и цепей противоскольжения. Этот запрет, а также временной диапазон его действия будут вводить по решению властей каждого региона.
Нарушением станут отсутствующие или неработающие фароочистители, наличие защитных пленок на стеклах фар и автокорректоры уровня фар, также документ детализирует требования действующего запрета установки нештатных ламп.
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Помимо этого, штраф будет грозить за отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, а также наличие "предметов", закрывающих обзор. По информации газеты, речь идет о видеорегистраторах, если они мешают обзору дороги. Но если эти приборы установлены за зеркалом заднего вида или встроены в него, не мешая обзору, это не будет считаться нарушением.
Основанием для штрафа также станут ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера. Кроме того, под запрет попадет установка в легковых автомобилях "конструкций из стали или аналогичных материалов", выступающих вперед относительно линии бампера. Также запрещено будет эксплуатировать машину, один из бамперов которой деформирован после ДТП настолько, что его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.
По информации издания, сейчас проект поправок находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при правительстве России. Предположительный срок вступления в силу поправок — 1 марта 2022 года.
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