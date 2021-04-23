https://ria.ru/20210423/genprokuratura-1729656492.html
В России выросло число преступлений, связанных с реабилитацией нацизма
В России выросло число преступлений, связанных с реабилитацией нацизма
Генпрокуратура отмечает рост числа фактов реабилитации нацизма в стране в последние три года, это подтверждает актуальность поправок в конституцию о защите... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:31
2021-04-23T15:31
2021-04-23T15:31
россия
андрей клишас
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600406712_443:605:3009:2048_1920x0_80_0_0_4ea5ea7e72f94acc78936cc4b1e4fdc0.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Генпрокуратура отмечает рост числа фактов реабилитации нацизма в стране в последние три года, это подтверждает актуальность поправок в конституцию о защите исторической правды, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Совфед в пятницу заслушивает доклад генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в стране за 2020 год."Согласно представленной Генеральной прокуратурой информации, на протяжении последних трех лет отмечается увеличение количества фактов реабилитации нацизма. Если в 2018 году на учет было поставлено 16 таких преступлений, в 2019 году – 22, то в 2020 году – уже 40",- сказал сенатор.По его словам, представленный доклад также подтверждает актуальность включенной в Конституцию РФ поправки, направленной на обеспечение защиты исторической правды народа нашей страны."В соответствии с поправкой к Конституции Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Наша задача сегодня – сберечь и приумножить эти ценности", - подчеркнул Клишас.
https://ria.ru/20210405/reabilitatsiya-1604304492.html
https://ria.ru/20210330/voronezh-1603482045.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600406712_756:460:2874:2048_1920x0_80_0_0_50ff500ba0c2a1cff1559637e8e7512e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей клишас, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, общество