https://ria.ru/20210423/genprokuratura-1729656492.html

В России выросло число преступлений, связанных с реабилитацией нацизма

В России выросло число преступлений, связанных с реабилитацией нацизма

Генпрокуратура отмечает рост числа фактов реабилитации нацизма в стране в последние три года, это подтверждает актуальность поправок в конституцию о защите... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:31

2021-04-23T15:31

2021-04-23T15:31

россия

андрей клишас

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600406712_443:605:3009:2048_1920x0_80_0_0_4ea5ea7e72f94acc78936cc4b1e4fdc0.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Генпрокуратура отмечает рост числа фактов реабилитации нацизма в стране в последние три года, это подтверждает актуальность поправок в конституцию о защите исторической правды, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Совфед в пятницу заслушивает доклад генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в стране за 2020 год."Согласно представленной Генеральной прокуратурой информации, на протяжении последних трех лет отмечается увеличение количества фактов реабилитации нацизма. Если в 2018 году на учет было поставлено 16 таких преступлений, в 2019 году – 22, то в 2020 году – уже 40",- сказал сенатор.По его словам, представленный доклад также подтверждает актуальность включенной в Конституцию РФ поправки, направленной на обеспечение защиты исторической правды народа нашей страны."В соответствии с поправкой к Конституции Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Наша задача сегодня – сберечь и приумножить эти ценности", - подчеркнул Клишас.

https://ria.ru/20210405/reabilitatsiya-1604304492.html

https://ria.ru/20210330/voronezh-1603482045.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей клишас, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, общество