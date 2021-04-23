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https://ria.ru/20210423/genprokuratura-1729656492.html
В России выросло число преступлений, связанных с реабилитацией нацизма
В России выросло число преступлений, связанных с реабилитацией нацизма
Генпрокуратура отмечает рост числа фактов реабилитации нацизма в стране в последние три года, это подтверждает актуальность поправок в конституцию о защите... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:31
2021-04-23T15:31
россия
андрей клишас
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Генпрокуратура отмечает рост числа фактов реабилитации нацизма в стране в последние три года, это подтверждает актуальность поправок в конституцию о защите исторической правды, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Совфед в пятницу заслушивает доклад генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в стране за 2020 год."Согласно представленной Генеральной прокуратурой информации, на протяжении последних трех лет отмечается увеличение количества фактов реабилитации нацизма. Если в 2018 году на учет было поставлено 16 таких преступлений, в 2019 году – 22, то в 2020 году – уже 40",- сказал сенатор.По его словам, представленный доклад также подтверждает актуальность включенной в Конституцию РФ поправки, направленной на обеспечение защиты исторической правды народа нашей страны."В соответствии с поправкой к Конституции Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Наша задача сегодня – сберечь и приумножить эти ценности", - подчеркнул Клишас.
https://ria.ru/20210405/reabilitatsiya-1604304492.html
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, общество

В России выросло число преступлений, связанных с реабилитацией нацизма

15:31 23.04.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Генпрокуратура отмечает рост числа фактов реабилитации нацизма в стране в последние три года, это подтверждает актуальность поправок в конституцию о защите исторической правды, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Совфед в пятницу заслушивает доклад генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в стране за 2020 год.
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"Согласно представленной Генеральной прокуратурой информации, на протяжении последних трех лет отмечается увеличение количества фактов реабилитации нацизма. Если в 2018 году на учет было поставлено 16 таких преступлений, в 2019 году – 22, то в 2020 году – уже 40",- сказал сенатор.
По его словам, представленный доклад также подтверждает актуальность включенной в Конституцию РФ поправки, направленной на обеспечение защиты исторической правды народа нашей страны.
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"В соответствии с поправкой к Конституции Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Наша задача сегодня – сберечь и приумножить эти ценности", - подчеркнул Клишас.
 
РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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