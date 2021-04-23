Лучшие фото недели: знойный рекорд, живопись по телу и спасение тапира
Участники рекордного — 1772 участника — спуска с горы в купальниках на фестивале GrelkaFest в Кузбассе.
Участники рекордного — 1772 участника — спуска с горы в купальниках на фестивале GrelkaFest в Кузбассе.
Реакция сторонников движения BLM на оглашение приговора полицейскому Дереку Шовину по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Реакция сторонников движения BLM на оглашение приговора полицейскому Дереку Шовину по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Королева Великобритании Елизавета II на похоронах супруга, герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке.
Королева Великобритании Елизавета II на похоронах супруга, герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке.
Семья выгуливает своих животных в Германии.
Семья выгуливает своих животных в Германии.
Празднование Дня независимости Израиля на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Скульптура человека в защитной маске в Швейцарии.
Участница соревнований по боулдерингу Акиё Ногути на кубке мира IFSC в Майрингене.
Участница соревнований по боулдерингу Акиё Ногути на кубке мира IFSC в Майрингене.
Родео Сан-Анджело, Техас.
Люди забираются на перевернутый вагон на месте железнодорожной аварии в египетском городе Тух.
Люди забираются на перевернутый вагон на месте железнодорожной аварии в египетском городе Тух.
Продавщица на уличном базаре в Куала-Лумпуре.
Продавщица на уличном базаре в Куала-Лумпуре.
Розовые соляные поля в городе Тайнань на Тайване.
Т-34, над восстановлением которого работают в ремонтном подразделении Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Танк много лет стоял на улице Новороссийска в качестве памятника, а после реставрации его задействуют в параде Победы.
Т-34, над восстановлением которого работают в ремонтном подразделении Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Танк много лет стоял на улице Новороссийска в качестве памятника, а после реставрации его задействуют в параде Победы.
Мастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Москве.
Мастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Москве.
Посетители у входа в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве, открывшийся 17 апреля после долгого перерыва.
Посетители у входа в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве, открывшийся 17 апреля после долгого перерыва.
Спасение малайского тапира из воды в Индонезии.
Автомобили марки Peugeot на автосалоне в Шанхае.
Девушка из группы поддержки ЦСКА в перерыве финального матча плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским "Авангардом".
Девушка из группы поддержки ЦСКА в перерыве финального матча плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским "Авангардом".
Дети смотрят в окно поезда на железнодорожной станции в Индии.
Дети смотрят в окно поезда на железнодорожной станции в Индии.
Полицейские держат демонстранта во время акции против коронавирусных ограничений в Берлине.
Полицейские держат демонстранта во время акции против коронавирусных ограничений в Берлине.
Исторические локомотивы в филиале Центрального музея железнодорожного транспорта на станции Лебяжье в Ленинградской области.
Исторические локомотивы в филиале Центрального музея железнодорожного транспорта на станции Лебяжье в Ленинградской области.
Модель перед началом показа новой коллекции дизайнеров Юлии и Алисы Рубан на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы на Зубовском бульваре.
Модель перед началом показа новой коллекции дизайнеров Юлии и Алисы Рубан на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы на Зубовском бульваре.
Старинная ветряная мельница Мостерта в Кейптауне, пострадавшая от сильного природного пожара.
Старинная ветряная мельница Мостерта в Кейптауне, пострадавшая от сильного природного пожара.
Мусор, сложенный вдоль канала в Джакарте в День Земли.
Последствия оползня в Уэльсе.
Девушки гуляют по Ковент-Гардену после ослабления локдауна.
Массовое обливание ледяной водой на ежегодной весенней акции "Пробуждение" в Томске.
Массовое обливание ледяной водой на ежегодной весенней акции "Пробуждение" в Томске.
Кукла на кровати в детском саду в городе-призраке Припять.
Участницы массового спуска в купальниках на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш.
Участницы массового спуска в купальниках на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш.
Девочки идут за водой в Пешаваре.
Полицейские движутся на машине скорой помощи во время акции протеста в Лахоре.