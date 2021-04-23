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Лучшие фото недели: знойный рекорд, живопись по телу и спасение тапира
Лучшие фото недели: знойный рекорд, живопись по телу и спасение тапира
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 23.04.2021
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ленинградская область
индия
берлин (город)
мода
хоккей
татуировки
коронавирус covid-19
дикие животные
железная дорога
нью-йорк
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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ленинградская область, индия, берлин (город), мода, хоккей, татуировки, коронавирус covid-19, дикие животные, железная дорога, нью-йорк, ковент-гарден, автомобили, протесты, елизавета ii, чернобыльская аэс, т-34, москва, куала-лумпур, томск, новороссийск, миннеаполис, швейцария, тайнань, кемеровская область, египет, лахор, шанхай, пешавар, индонезия, фото, фото

Лучшие фото недели: знойный рекорд, живопись по телу и спасение тапира

12:15 23.04.2021 (обновлено: 15:07 23.04.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники рекордного — 1772 участника — спуска с горы в купальниках на фестивале GrelkaFest в Кузбассе.

Участники массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
1 из 30

Участники рекордного — 1772 участника — спуска с горы в купальниках на фестивале GrelkaFest в Кузбассе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AFP 2021 / Chandan Khanna

Реакция сторонников движения BLM на оглашение приговора полицейскому Дереку Шовину по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Люди во время оглашения приговора полицейскому Дереку Шовину в Миннеаполисе
2 из 30

Реакция сторонников движения BLM на оглашение приговора полицейскому Дереку Шовину по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
© AFP 2021 / Pool / Jonathan Brady

Королева Великобритании Елизавета II на похоронах супруга, герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке.

Королева Великобритании Елизавета II во время похорон своего супруга герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке
3 из 30

Королева Великобритании Елизавета II на похоронах супруга, герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке.

© AFP 2021 / Pool / Jonathan Brady
© AP Photo / Dpa / Thomas Warnack

Семья выгуливает своих животных в Германии.

Семья выгуливает своих животных в Вальдхаузене, Германия
4 из 30

Семья выгуливает своих животных в Германии.

© AP Photo / Dpa / Thomas Warnack
© REUTERS / Caitlin Ochs

Празднование Дня независимости Израиля на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Празднование Дня независимости Израиля на Таймс-сквер в Нью-Йорке
5 из 30

Празднование Дня независимости Израиля на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

© REUTERS / Caitlin Ochs
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini

Скульптура человека в защитной маске в Швейцарии.

Скульптура человека в защитной маске в Сент-Круа, Швейцария
6 из 30

Скульптура человека в защитной маске в Швейцарии.

© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini

Участница соревнований по боулдерингу Акиё Ногути на кубке мира IFSC в Майрингене.

Участница соревнований по боулдерингу Акиё Ногути на кубке мира IFSC в Майрингене
7 из 30

Участница соревнований по боулдерингу Акиё Ногути на кубке мира IFSC в Майрингене.

© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
© AFP 2021 / Sergio Flores

Родео Сан-Анджело, Техас.

Наездник во время родео в Сан-Анджело, штат Техас
8 из 30

Родео Сан-Анджело, Техас.

© AFP 2021 / Sergio Flores
© AFP 2021 / Ayman Aref

Люди забираются на перевернутый вагон на месте железнодорожной аварии в египетском городе Тух.

Люди на месте железнодорожной аварии в египетском городе Тух
9 из 30

Люди забираются на перевернутый вагон на месте железнодорожной аварии в египетском городе Тух.

© AFP 2021 / Ayman Aref
© AP Photo / Vincent Thian

Продавщица на уличном базаре в Куала-Лумпуре.

Продавщица на уличном базаре Рамадан в Куала-Лумпуре
10 из 30

Продавщица на уличном базаре в Куала-Лумпуре.

© AP Photo / Vincent Thian
© AFP 2021 / Sam Yeh

Розовые соляные поля в городе Тайнань на Тайване.

Розовые соляные месторождения в Тайнане
11 из 30

Розовые соляные поля в городе Тайнань на Тайване.

© AFP 2021 / Sam Yeh
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Т-34, над восстановлением которого работают в ремонтном подразделении Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Танк много лет стоял на улице Новороссийска в качестве памятника, а после реставрации его задействуют в параде Победы.

Танк Т-34, над восстановлением которого работают военнослужащие ремонтного подразделения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота
12 из 30

Т-34, над восстановлением которого работают в ремонтном подразделении Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Танк много лет стоял на улице Новороссийска в качестве памятника, а после реставрации его задействуют в параде Победы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Мастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Москве.

Мастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Amber Plaza Hall в Москве
13 из 30

Мастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетители у входа в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве, открывшийся 17 апреля после долгого перерыва.

Люди у входа в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве
14 из 30

Посетители у входа в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве, открывшийся 17 апреля после долгого перерыва.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AFP 2021 / Wahyudi

Спасение малайского тапира из воды в Индонезии.

Спасение малайского тапира из пруда местного жителя. Пеканбару, Индонезия
15 из 30

Спасение малайского тапира из воды в Индонезии.

© AFP 2021 / Wahyudi
© AFP 2021 / Hector Retamal

Автомобили марки Peugeot на автосалоне в Шанхае.

Автомобили марки Пежо на автосалоне в Шанхае
16 из 30

Автомобили марки Peugeot на автосалоне в Шанхае.

© AFP 2021 / Hector Retamal
© РИА Новости / КХЛ/POOL / Перейти в фотобанк

Девушка из группы поддержки ЦСКА в перерыве финального матча плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским "Авангардом".

Девушка из группы поддержки ЦСКА
17 из 30

Девушка из группы поддержки ЦСКА в перерыве финального матча плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским "Авангардом".

© РИА Новости / КХЛ/POOL
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© AP Photo / Anupam Nath

Дети смотрят в окно поезда на железнодорожной станции в Индии.

Дети в поезде в Индии
18 из 30

Дети смотрят в окно поезда на железнодорожной станции в Индии.

© AP Photo / Anupam Nath
© REUTERS / Christian Mang

Полицейские держат демонстранта во время акции против коронавирусных ограничений в Берлине.

Полиция держит протестующего на акции протеста против коронавирусных ограничений в Берлине
19 из 30

Полицейские держат демонстранта во время акции против коронавирусных ограничений в Берлине.

© REUTERS / Christian Mang
© REUTERS / Anton Vaganov

Исторические локомотивы в филиале Центрального музея железнодорожного транспорта на станции Лебяжье в Ленинградской области.

Филиал Центрального музея железнодорожного транспорта в поселке Лебяжье, Ленинградская области
20 из 30

Исторические локомотивы в филиале Центрального музея железнодорожного транспорта на станции Лебяжье в Ленинградской области.

© REUTERS / Anton Vaganov
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Модель перед началом показа новой коллекции дизайнеров Юлии и Алисы Рубан на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы на Зубовском бульваре.

Модель перед началом показа новой коллекции RUBAN дизайнеров Юлии и Алисы Рубан на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы на Зубовском бульваре
21 из 30

Модель перед началом показа новой коллекции дизайнеров Юлии и Алисы Рубан на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы на Зубовском бульваре.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© REUTERS / Mike Hutchings

Старинная ветряная мельница Мостерта в Кейптауне, пострадавшая от сильного природного пожара.

Историческая ветряная мельница Мостерта в Моубрее, Кейптаун
22 из 30

Старинная ветряная мельница Мостерта в Кейптауне, пострадавшая от сильного природного пожара.

© REUTERS / Mike Hutchings
© AFP 2021 / Goh Chai Hin

Мусор, сложенный вдоль канала в Джакарте в День Земли.

Гора мусора, сложенная вдоль канала, в День Земли в Джакарте
23 из 30

Мусор, сложенный вдоль канала в Джакарте в День Земли.

© AFP 2021 / Goh Chai Hin
© REUTERS / Carl Recine

Последствия оползня в Уэльсе.

Последствия оползня в городе Нефин, Уэльс
24 из 30

Последствия оползня в Уэльсе.

© REUTERS / Carl Recine
© REUTERS / Henry Nicholls

Девушки гуляют по Ковент-Гардену после ослабления локдауна.

Девушки на улице в районе Ковент-Гарден после ослабления введенных из-за коронавируса ограничений в Лондоне
25 из 30

Девушки гуляют по Ковент-Гардену после ослабления локдауна.

© REUTERS / Henry Nicholls
© REUTERS / Taisiya Vorontsova

Массовое обливание ледяной водой на ежегодной весенней акции "Пробуждение" в Томске.

Люди обливаются холодной водой во время ежегодной весенней акции Пробуждение в Томске
26 из 30

Массовое обливание ледяной водой на ежегодной весенней акции "Пробуждение" в Томске.

© REUTERS / Taisiya Vorontsova
© REUTERS / Gleb Garanich

Кукла на кровати в детском саду в городе-призраке Припять.

Кукла на кровати в детском саду в Припяти
27 из 30

Кукла на кровати в детском саду в городе-призраке Припять.

© REUTERS / Gleb Garanich
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участницы массового спуска в купальниках на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш.

Участницы массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
28 из 30

Участницы массового спуска в купальниках на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Fayaz Aziz

Девочки идут за водой в Пешаваре.

Девушки идут за водой на окраине Пешавара
29 из 30

Девочки идут за водой в Пешаваре.

© REUTERS / Fayaz Aziz
© REUTERS / Stringer

Полицейские движутся на машине скорой помощи во время акции протеста в Лахоре.

Скорая помощь с полицейскими во время акции протеста сторонников TLР в Лахоре
30 из 30

Полицейские движутся на машине скорой помощи во время акции протеста в Лахоре.

© REUTERS / Stringer
 
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