https://ria.ru/20210423/foms-1729604228.html
Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения
Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения
Генеральный прокурор Игорь Краснов внес представление руководителю Фонда обязательного медицинского страхования Елене Черняковой за допущенные в прошлом году... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:16
2021-04-23T12:16
2021-04-23T13:09
елена чернякова
россия
игорь краснов
совет федерации рф
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общество
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов внес представление руководителю Фонда обязательного медицинского страхования Елене Черняковой за допущенные в прошлом году нарушения."Им (фондом. — Прим. ред.) ненадлежаще реализовывались полномочия по изучению территориальных программ, гарантирующих бесплатное оказание гражданам медицинской помощи", — сказал он, выступая с докладом перед Советом Федерации.По его словам, из-за этого устанавливаемый в регионах объем финансирования не обеспечивал реальные нужды людей в медицинских услугах. Такие случаи зафиксировали, в частности, в Адыгее, на Алтае, в Ивановской области.Чернякова возглавляет ФОМС с 13 марта 2020 года.
https://ria.ru/20210304/oms-1599844825.html
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елена чернякова, россия, игорь краснов, совет федерации рф, ивановская область, общество