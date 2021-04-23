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Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения
Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения
Генеральный прокурор Игорь Краснов внес представление руководителю Фонда обязательного медицинского страхования Елене Черняковой за допущенные в прошлом году... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:16
2021-04-23T13:09
елена чернякова
россия
игорь краснов
совет федерации рф
ивановская область
общество
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов внес представление руководителю Фонда обязательного медицинского страхования Елене Черняковой за допущенные в прошлом году нарушения."Им (фондом. — Прим. ред.) ненадлежаще реализовывались полномочия по изучению территориальных программ, гарантирующих бесплатное оказание гражданам медицинской помощи", — сказал он, выступая с докладом перед Советом Федерации.По его словам, из-за этого устанавливаемый в регионах объем финансирования не обеспечивал реальные нужды людей в медицинских услугах. Такие случаи зафиксировали, в частности, в Адыгее, на Алтае, в Ивановской области.Чернякова возглавляет ФОМС с 13 марта 2020 года.
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елена чернякова, россия, игорь краснов, совет федерации рф, ивановская область, общество

Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения

12:16 23.04.2021 (обновлено: 13:09 23.04.2021)
 
© Фото : Федеральный фонд обязательного медицинского страхованияПредседатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Фото : Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов внес представление руководителю Фонда обязательного медицинского страхования Елене Черняковой за допущенные в прошлом году нарушения.
"Им (фондом. — Прим. ред.) ненадлежаще реализовывались полномочия по изучению территориальных программ, гарантирующих бесплатное оказание гражданам медицинской помощи", — сказал он, выступая с докладом перед Советом Федерации.
По его словам, из-за этого устанавливаемый в регионах объем финансирования не обеспечивал реальные нужды людей в медицинских услугах. Такие случаи зафиксировали, в частности, в Адыгее, на Алтае, в Ивановской области.
Чернякова возглавляет ФОМС с 13 марта 2020 года.
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 00:31
СП указала на недостаточность финансирования территориальных программ ОМС
 
Елена ЧерняковаРоссияИгорь КрасновСовет Федерации РФИвановская областьОбщество
 
 
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