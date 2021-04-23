https://ria.ru/20210423/foms-1729604228.html

Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения

Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения

Генеральный прокурор Игорь Краснов внес представление руководителю Фонда обязательного медицинского страхования Елене Черняковой за допущенные в прошлом году... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:16

2021-04-23T12:16

2021-04-23T13:09

елена чернякова

россия

игорь краснов

совет федерации рф

ивановская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766824_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_e0de4f9f10acf9f4411c8a3869a7b1b8.jpg

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов внес представление руководителю Фонда обязательного медицинского страхования Елене Черняковой за допущенные в прошлом году нарушения."Им (фондом. — Прим. ред.) ненадлежаще реализовывались полномочия по изучению территориальных программ, гарантирующих бесплатное оказание гражданам медицинской помощи", — сказал он, выступая с докладом перед Советом Федерации.По его словам, из-за этого устанавливаемый в регионах объем финансирования не обеспечивал реальные нужды людей в медицинских услугах. Такие случаи зафиксировали, в частности, в Адыгее, на Алтае, в Ивановской области.Чернякова возглавляет ФОМС с 13 марта 2020 года.

https://ria.ru/20210304/oms-1599844825.html

россия

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена чернякова, россия, игорь краснов, совет федерации рф, ивановская область, общество