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Глава Евросовета созывает на 25 мая очный саммит лидеров ЕС
Глава Евросовета созывает на 25 мая очный саммит лидеров ЕС
Глава Евросовета Шарль Мишель созывает на 25 мая очный саммит глав государств Евросоюза, где будет обсуждаться Россия, коронавирус и вопросы климата, сообщил... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:47
2021-04-23T18:47
россия
евросовет
шарль мишель
евросоюз
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Шарль Мишель созывает на 25 мая очный саммит глав государств Евросоюза, где будет обсуждаться Россия, коронавирус и вопросы климата, сообщил официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс."Председатель Мишель созовет на вторник, 25 мая, саммит глав государств ЕС с физическим присутствием в Брюсселе", - написал он в Twitter.Лейтс отметил, что на нем будут обсуждаться "COVID-19, климат и Россия".При этом неформальная встреча лидеров ЕС запланирована на 8 мая в Порто, а следующий за ним саммит был назначен на конец июня.
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россия, евросовет, шарль мишель, евросоюз, twitter, в мире

Глава Евросовета созывает на 25 мая очный саммит лидеров ЕС

18:47 23.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Шарль Мишель созывает на 25 мая очный саммит глав государств Евросоюза, где будет обсуждаться Россия, коронавирус и вопросы климата, сообщил официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс.
"Председатель Мишель созовет на вторник, 25 мая, саммит глав государств ЕС с физическим присутствием в Брюсселе", - написал он в Twitter.
Лейтс отметил, что на нем будут обсуждаться "COVID-19, климат и Россия".
При этом неформальная встреча лидеров ЕС запланирована на 8 мая в Порто, а следующий за ним саммит был назначен на конец июня.
Саммит ЕС - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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РоссияЕвросоветШарль МишельЕвросоюзTwitterВ мире
 
 
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