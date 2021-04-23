https://ria.ru/20210423/es-1729700309.html

Глава Евросовета созывает на 25 мая очный саммит лидеров ЕС

Глава Евросовета созывает на 25 мая очный саммит лидеров ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель созывает на 25 мая очный саммит глав государств Евросоюза, где будет обсуждаться Россия, коронавирус и вопросы климата, сообщил... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:47

2021-04-23T18:47

2021-04-23T18:47

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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Шарль Мишель созывает на 25 мая очный саммит глав государств Евросоюза, где будет обсуждаться Россия, коронавирус и вопросы климата, сообщил официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс."Председатель Мишель созовет на вторник, 25 мая, саммит глав государств ЕС с физическим присутствием в Брюсселе", - написал он в Twitter.Лейтс отметил, что на нем будут обсуждаться "COVID-19, климат и Россия".При этом неформальная встреча лидеров ЕС запланирована на 8 мая в Порто, а следующий за ним саммит был назначен на конец июня.

https://ria.ru/20210326/diplomatiya-1602902703.html

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2021

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россия, евросовет, шарль мишель, евросоюз, twitter, в мире