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Евродепутат потребовал от Чехии доказательств по обвинениям против России
Евродепутат потребовал от Чехии доказательств по обвинениям против России
Спецслужбы Чехии должны незамедлительно представить доказательства причастности России к взрывам на складе боеприпасов, заявила РИА Новости депутат от... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T07:09
2021-04-23T09:11
россия
европарламент
якуб кулганек
мария захарова
андрей бабиш
брюссель
главное разведывательное управление рф
мид чехии
москва
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Спецслужбы Чехии должны незамедлительно представить доказательства причастности России к взрывам на складе боеприпасов, заявила РИА Новости депутат от республики в Европарламенте Катержина Конечна."Как я понимаю, говорилось, что не было прямых доказательств того, что эти агенты там были, также не были обнаружены взрывчатые вещества. Получается, что мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали? Звучит не как убедительные доводы", — сказала собеседница агентства.По ее мнению, стороны должны прекратить недружественную риторику и перейти к конструктивному диалогу для стабилизации отношений.Дипломатический кризисНа прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на арсенале в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Из страны выслали 18 сотрудников российского посольства. При этом в Праге отказались раскрыть детали расследования. Москва отвергла обвинения и объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала). В среду глава МИД республики Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чехов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала российского посольства до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО.В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства в Праге, дав срок до конца мая. Высылка может коснуться около 70 человек.Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".Захарова пообещала, что ответ российской стороны "не заставит себя ждать".
https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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россия, европарламент, якуб кулганек, мария захарова, андрей бабиш, брюссель, главное разведывательное управление рф, мид чехии, москва, чехия, высылка российских дипломатов из чехии, в мире

Евродепутат потребовал от Чехии доказательств по обвинениям против России

07:09 23.04.2021 (обновлено: 09:11 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Европейского парламента в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Спецслужбы Чехии должны незамедлительно представить доказательства причастности России к взрывам на складе боеприпасов, заявила РИА Новости депутат от республики в Европарламенте Катержина Конечна.
"Как я понимаю, говорилось, что не было прямых доказательств того, что эти агенты там были, также не были обнаружены взрывчатые вещества. Получается, что мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали? Звучит не как убедительные доводы", — сказала собеседница агентства.
По ее мнению, стороны должны прекратить недружественную риторику и перейти к конструктивному диалогу для стабилизации отношений.

Дипломатический кризис

На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на арсенале в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Из страны выслали 18 сотрудников российского посольства. При этом в Праге отказались раскрыть детали расследования. Москва отвергла обвинения и объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала).
Российские дипломаты в международном аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России
В среду глава МИД республики Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чехов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала российского посольства до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО.
В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства в Праге, дав срок до конца мая. Высылка может коснуться около 70 человек.
Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".
Захарова пообещала, что ответ российской стороны "не заставит себя ждать".
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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РоссияЕвропарламентЯкуб КулганекМария ЗахароваАндрей БабишБрюссельГлавное разведывательное управление РФМИД ЧехииМоскваЧехияВысылка российских дипломатов из ЧехииВ мире
 
 
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