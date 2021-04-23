https://ria.ru/20210423/dialog-1729657739.html

В Совфеде заявили об открытости к диалогу с Украиной

В Совфеде заявили об открытости к диалогу с Украиной

Российские сенаторы открыты к парламентскому диалогу с украинскими коллегами, если такое предложение поступит от Верховной рады, заявила спикер Совета Федерации РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:37

2021-04-23T15:37

2021-04-23T15:37

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

верховная рада украины

парламентская ассамблея совета европы

украина

политика

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Российские сенаторы открыты к парламентскому диалогу с украинскими коллегами, если такое предложение поступит от Верховной рады, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Более того, делегация Украины в ПАСЕ демонстрирует отсутствие элементарной парламентской культуры, допускает агрессивность, враждебность, недружественные выпады, что вызывает огромное раздражение и у руководства ПАСЕ, и у делегаций, сказала Матвиенко. Такое поведение она охарактеризовала как безграмотное и непрофессиональное."Если такое предложение (по поводу диалога – ред.) с украинской стороны поступит, мы открыты для парламентского диалога, считаем его крайне уместным и нужным, чтобы приступить к восстановлению наших отношений", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20210423/moskva-1729647332.html

россия

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, верховная рада украины, парламентская ассамблея совета европы, украина, политика