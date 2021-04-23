https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729590061.html

МИД Чехии: штат российских и чешских генконсульств не изменится

МИД Чехии: штат российских и чешских генконсульств не изменится

Число сотрудников генконсульств России в Чехии, как и Чехии в России, не изменится, заявил в интервью газете Blesk чешский министр иностранных дел Якуб... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:10

2021-04-23T11:10

2021-04-23T11:10

россия

якуб кулганек

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729541686_0:0:3548:1996_1920x0_80_0_0_24a9db1b4cc9836bc783e4b4b3bbb446.jpg

ПРАГА, 23 апр — РИА Новости. Число сотрудников генконсульств России в Чехии, как и Чехии в России, не изменится, заявил в интервью газете Blesk чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.По его словам, решение о высылке дипломатов пока не касается генконсульств.Российские генконсульства в Чехии работают в Брно и Карловых Варах, а чешские в России — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.При этом Кулганек подтвердил, что в посольствах обеих стран останутся по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников. Те сотрудники российского посольства, которых обязали покинуть Прагу, должны будут сделать это до конца мая. Как именно будет происходить их отъезд, говорить преждевременно, добавил министр.Он подчеркнул, что если в будущем Россия захочет увеличить число сотрудников своего посольства в Праге, то сможет сделать это только при соответствующем увеличении персонала чешской дипмиссии в Москве. Кроме того, Кулганек объяснил действия Чехии по высылке 18 российских дипломатов. Он отметил, что это была реакция на скандал со взрывами в Врбетице. Реакцию Москвы, выславшей в ответ 20 человек, он назвал непонятной, так как, по его словам, чешские дипломаты "не сделали ничего плохого, только работали в пользу Чехии". Министр добавил, что сейчас из Праги должны уехать дипломаты и административно-технические работники посольства, но в будущем они теоретически могли бы вернуться, так как не имеют статуса высланных, то есть нежелательных лиц.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.Накануне, не получив положительного ответа от России на требование вернуть в Москву высланных дипломатов, Прага официально объявила о сокращении численного состава посольства в Праге, дав срок до конца мая. Захарова назвала это "раскручиванием истеричной антироссийской кампании" и отметила, что ответ не заставит себя долго ждать.

https://ria.ru/20210423/razlad-1729585236.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/1729495992.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/litva-1729487485.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, якуб кулганек, чехия, в мире