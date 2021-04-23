https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729590061.html
МИД Чехии: штат российских и чешских генконсульств не изменится
МИД Чехии: штат российских и чешских генконсульств не изменится
Число сотрудников генконсульств России в Чехии, как и Чехии в России, не изменится, заявил в интервью газете Blesk чешский министр иностранных дел Якуб... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:10
2021-04-23T11:10
2021-04-23T11:10
россия
якуб кулганек
чехия
в мире
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ПРАГА, 23 апр — РИА Новости. Число сотрудников генконсульств России в Чехии, как и Чехии в России, не изменится, заявил в интервью газете Blesk чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.По его словам, решение о высылке дипломатов пока не касается генконсульств.Российские генконсульства в Чехии работают в Брно и Карловых Варах, а чешские в России — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.При этом Кулганек подтвердил, что в посольствах обеих стран останутся по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников. Те сотрудники российского посольства, которых обязали покинуть Прагу, должны будут сделать это до конца мая. Как именно будет происходить их отъезд, говорить преждевременно, добавил министр.Он подчеркнул, что если в будущем Россия захочет увеличить число сотрудников своего посольства в Праге, то сможет сделать это только при соответствующем увеличении персонала чешской дипмиссии в Москве. Кроме того, Кулганек объяснил действия Чехии по высылке 18 российских дипломатов. Он отметил, что это была реакция на скандал со взрывами в Врбетице. Реакцию Москвы, выславшей в ответ 20 человек, он назвал непонятной, так как, по его словам, чешские дипломаты "не сделали ничего плохого, только работали в пользу Чехии". Министр добавил, что сейчас из Праги должны уехать дипломаты и административно-технические работники посольства, но в будущем они теоретически могли бы вернуться, так как не имеют статуса высланных, то есть нежелательных лиц.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.Накануне, не получив положительного ответа от России на требование вернуть в Москву высланных дипломатов, Прага официально объявила о сокращении численного состава посольства в Праге, дав срок до конца мая. Захарова назвала это "раскручиванием истеричной антироссийской кампании" и отметила, что ответ не заставит себя долго ждать.
https://ria.ru/20210423/razlad-1729585236.html
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россия, якуб кулганек, чехия, в мире
ПРАГА, 23 апр — РИА Новости.
Число сотрудников генконсульств России
в Чехии
, как и Чехии в России, не изменится, заявил в интервью газете Blesk
чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек
.
По его словам, решение о высылке дипломатов пока не касается генконсульств.
"И Россия пока в отношении наших генконсульств не предприняла никаких шагов. В данном случае количества (сотрудников генконсульств. — Прим. ред.) меняться не будут", — сказал Кулганек.
Российские генконсульства в Чехии работают в Брно
и Карловых Варах
, а чешские в России — в Санкт-Петербурге
и Екатеринбурге
.
При этом Кулганек подтвердил, что в посольствах обеих стран останутся по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников. Те сотрудники российского посольства, которых обязали покинуть Прагу
, должны будут сделать это до конца мая. Как именно будет происходить их отъезд, говорить преждевременно, добавил министр.
Он подчеркнул, что если в будущем Россия захочет увеличить число сотрудников своего посольства в Праге, то сможет сделать это только при соответствующем увеличении персонала чешской дипмиссии в Москве
.
Кроме того, Кулганек объяснил действия Чехии по высылке 18 российских дипломатов. Он отметил, что это была реакция на скандал со взрывами в Врбетице.
"Мы выслали офицеров российских спецслужб, которых так идентифицировали наши спецслужбы. Данные сотрудники СВР и ГРУ здесь действовали под дипломатическим прикрытием. Поэтому мы сделали столь решительный шаг, то есть выслали их", — сказал он.
Реакцию Москвы, выславшей в ответ 20 человек, он назвал непонятной, так как, по его словам, чешские дипломаты "не сделали ничего плохого, только работали в пользу Чехии".
Министр добавил, что сейчас из Праги должны уехать дипломаты и административно-технические работники посольства, но в будущем они теоретически могли бы вернуться, так как не имеют статуса высланных, то есть нежелательных лиц.
На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.
В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а представитель российского МИД Мария Захарова
охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.
Накануне, не получив положительного ответа от России на требование вернуть в Москву
высланных дипломатов, Прага официально объявила
о сокращении численного состава посольства в Праге, дав срок до конца мая. Захарова назвала это "раскручиванием истеричной антироссийской кампании" и отметила, что ответ не заставит себя долго ждать.