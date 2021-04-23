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МИД Чехии: штат российских и чешских генконсульств не изменится
МИД Чехии: штат российских и чешских генконсульств не изменится
Число сотрудников генконсульств России в Чехии, как и Чехии в России, не изменится, заявил в интервью газете Blesk чешский министр иностранных дел Якуб... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:10
2021-04-23T11:10
россия
якуб кулганек
чехия
в мире
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ПРАГА, 23 апр — РИА Новости. Число сотрудников генконсульств России в Чехии, как и Чехии в России, не изменится, заявил в интервью газете Blesk чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.По его словам, решение о высылке дипломатов пока не касается генконсульств.Российские генконсульства в Чехии работают в Брно и Карловых Варах, а чешские в России — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.При этом Кулганек подтвердил, что в посольствах обеих стран останутся по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников. Те сотрудники российского посольства, которых обязали покинуть Прагу, должны будут сделать это до конца мая. Как именно будет происходить их отъезд, говорить преждевременно, добавил министр.Он подчеркнул, что если в будущем Россия захочет увеличить число сотрудников своего посольства в Праге, то сможет сделать это только при соответствующем увеличении персонала чешской дипмиссии в Москве. Кроме того, Кулганек объяснил действия Чехии по высылке 18 российских дипломатов. Он отметил, что это была реакция на скандал со взрывами в Врбетице. Реакцию Москвы, выславшей в ответ 20 человек, он назвал непонятной, так как, по его словам, чешские дипломаты "не сделали ничего плохого, только работали в пользу Чехии". Министр добавил, что сейчас из Праги должны уехать дипломаты и административно-технические работники посольства, но в будущем они теоретически могли бы вернуться, так как не имеют статуса высланных, то есть нежелательных лиц.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.Накануне, не получив положительного ответа от России на требование вернуть в Москву высланных дипломатов, Прага официально объявила о сокращении численного состава посольства в Праге, дав срок до конца мая. Захарова назвала это "раскручиванием истеричной антироссийской кампании" и отметила, что ответ не заставит себя долго ждать.
https://ria.ru/20210423/razlad-1729585236.html
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россия, якуб кулганек, чехия, в мире

МИД Чехии: штат российских и чешских генконсульств не изменится

11:10 23.04.2021
 
© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкУ здания посольства России в Праге
У здания посольства России в Праге - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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ПРАГА, 23 апр — РИА Новости. Число сотрудников генконсульств России в Чехии, как и Чехии в России, не изменится, заявил в интервью газете Blesk чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.
По его словам, решение о высылке дипломатов пока не касается генконсульств.

"И Россия пока в отношении наших генконсульств не предприняла никаких шагов. В данном случае количества (сотрудников генконсульств. — Прим. ред.) меняться не будут", — сказал Кулганек.

Российские генконсульства в Чехии работают в Брно и Карловых Варах, а чешские в России — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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При этом Кулганек подтвердил, что в посольствах обеих стран останутся по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников. Те сотрудники российского посольства, которых обязали покинуть Прагу, должны будут сделать это до конца мая. Как именно будет происходить их отъезд, говорить преждевременно, добавил министр.
Он подчеркнул, что если в будущем Россия захочет увеличить число сотрудников своего посольства в Праге, то сможет сделать это только при соответствующем увеличении персонала чешской дипмиссии в Москве.
Кроме того, Кулганек объяснил действия Чехии по высылке 18 российских дипломатов. Он отметил, что это была реакция на скандал со взрывами в Врбетице.
"Мы выслали офицеров российских спецслужб, которых так идентифицировали наши спецслужбы. Данные сотрудники СВР и ГРУ здесь действовали под дипломатическим прикрытием. Поэтому мы сделали столь решительный шаг, то есть выслали их", — сказал он.
Реакцию Москвы, выславшей в ответ 20 человек, он назвал непонятной, так как, по его словам, чешские дипломаты "не сделали ничего плохого, только работали в пользу Чехии".
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И смех, и чех. Прага сознательно добивается такого позора
Министр добавил, что сейчас из Праги должны уехать дипломаты и административно-технические работники посольства, но в будущем они теоретически могли бы вернуться, так как не имеют статуса высланных, то есть нежелательных лиц.
На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.
В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.
Накануне, не получив положительного ответа от России на требование вернуть в Москву высланных дипломатов, Прага официально объявила о сокращении численного состава посольства в Праге, дав срок до конца мая. Захарова назвала это "раскручиванием истеричной антироссийской кампании" и отметила, что ответ не заставит себя долго ждать.
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