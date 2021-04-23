Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/bayden-1729718088.html
Байден и Эрдоган договорились встретиться в июне
Байден и Эрдоган договорились встретиться в июне
Президент США Джо Байден обсудил со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом двусторонние отношения и договорился встретиться в июне на полях саммита НАТО,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T21:33
2021-04-23T22:44
нато
джо байден
турция
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728522834_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26c4b369aabd1f0235018bab6c91f1c1.jpg
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом двусторонние отношения и договорился встретиться в июне на полях саммита НАТО, сообщил Белый дом."(Байден) передал свою заинтересованность в расширении областей сотрудничества и эффективном разрешении разногласий. Лидеры договорились провести двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в июне, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и региональных вопросов", - говорится в заявлении Белого дома.Разговор прошел на фоне слухов о том, что Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи, что является политически чувствительной темой в Турции. Белый дом не упомянул о подобной теме в разговоре двух лидеров.Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Джо Байденом призвал его прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии и организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщила администрация турецкого лидера."Оба лидера согласились со стратегическим характером двусторонних отношений и важностью совместной работы по наращиванию сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Президент отметил, что решение вопросов присутствия FЕТО (организации Гюлена) в США и поддержки США террористической организации РПК в Сирии имеет важное значение для развития турецко-американских отношений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729497697.html
https://ria.ru/20210423/flagi-1729711631.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728522834_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46212bd9dbcdc03f006dbca5e7f51cfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, джо байден, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

Байден и Эрдоган договорились встретиться в июне

21:33 23.04.2021 (обновлено: 22:44 23.04.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом двусторонние отношения и договорился встретиться в июне на полях саммита НАТО, сообщил Белый дом.
"(Байден) передал свою заинтересованность в расширении областей сотрудничества и эффективном разрешении разногласий. Лидеры договорились провести двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в июне, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и региональных вопросов", - говорится в заявлении Белого дома.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 16:52
Эрдоган назвал "лживыми" обвинения Турции в геноциде армян
Разговор прошел на фоне слухов о том, что Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи, что является политически чувствительной темой в Турции. Белый дом не упомянул о подобной теме в разговоре двух лидеров.
Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Джо Байденом призвал его прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии и организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщила администрация турецкого лидера.
Факельное шествие в Ереване в День памяти геноцида армян - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 20:06
Участники факельного шествия в Ереване сожгли флаги Турции и Азербайджана
"Оба лидера согласились со стратегическим характером двусторонних отношений и важностью совместной работы по наращиванию сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Президент отметил, что решение вопросов присутствия FЕТО (организации Гюлена) в США и поддержки США террористической организации РПК в Сирии имеет важное значение для развития турецко-американских отношений", - говорится в сообщении.
 
НАТОДжо БайденТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
01:29Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
01:15Финансист рассказал, как лучше потратить последние деньги
Лента новостейМолния