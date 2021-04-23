https://ria.ru/20210423/bayden-1729718088.html

Байден и Эрдоган договорились встретиться в июне

Байден и Эрдоган договорились встретиться в июне

Президент США Джо Байден обсудил со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом двусторонние отношения и договорился встретиться в июне на полях саммита НАТО,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T21:33

2021-04-23T21:33

2021-04-23T22:44

нато

джо байден

турция

реджеп тайип эрдоган

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728522834_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26c4b369aabd1f0235018bab6c91f1c1.jpg

ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом двусторонние отношения и договорился встретиться в июне на полях саммита НАТО, сообщил Белый дом."(Байден) передал свою заинтересованность в расширении областей сотрудничества и эффективном разрешении разногласий. Лидеры договорились провести двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в июне, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и региональных вопросов", - говорится в заявлении Белого дома.Разговор прошел на фоне слухов о том, что Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи, что является политически чувствительной темой в Турции. Белый дом не упомянул о подобной теме в разговоре двух лидеров.Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Джо Байденом призвал его прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии и организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщила администрация турецкого лидера."Оба лидера согласились со стратегическим характером двусторонних отношений и важностью совместной работы по наращиванию сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Президент отметил, что решение вопросов присутствия FЕТО (организации Гюлена) в США и поддержки США террористической организации РПК в Сирии имеет важное значение для развития турецко-американских отношений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729497697.html

https://ria.ru/20210423/flagi-1729711631.html

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, джо байден, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире