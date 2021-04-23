Байден и Эрдоган договорились встретиться в июне
21:33 23.04.2021 (обновлено: 22:44 23.04.2021)
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом двусторонние отношения и договорился встретиться в июне на полях саммита НАТО, сообщил Белый дом.
"(Байден) передал свою заинтересованность в расширении областей сотрудничества и эффективном разрешении разногласий. Лидеры договорились провести двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в июне, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и региональных вопросов", - говорится в заявлении Белого дома.
22 апреля, 16:52Эрдоган назвал "лживыми" обвинения Турции в геноциде армян
Разговор прошел на фоне слухов о том, что Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи, что является политически чувствительной темой в Турции. Белый дом не упомянул о подобной теме в разговоре двух лидеров.
Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Джо Байденом призвал его прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии и организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщила администрация турецкого лидера.
"Оба лидера согласились со стратегическим характером двусторонних отношений и важностью совместной работы по наращиванию сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Президент отметил, что решение вопросов присутствия FЕТО (организации Гюлена) в США и поддержки США террористической организации РПК в Сирии имеет важное значение для развития турецко-американских отношений", - говорится в сообщении.