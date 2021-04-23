Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/bayden-1729704458.html
Байден посетит Британию и Бельгию во время первой зарубежной поездки
Байден посетит Британию и Бельгию во время первой зарубежной поездки
Президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию и Бельгию, это станет его первой зарубежной поездкой на нынешнем посту, заявил в пятницу Белый дом. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:05
2021-04-23T19:05
g7
борис джонсон
корнуолл
джо байден
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728630550_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_607fde65d0fac28400f854ffb442e58f.jpg
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию и Бельгию, это станет его первой зарубежной поездкой на нынешнем посту, заявил в пятницу Белый дом."Президент Байден в июне 2021 года отправится в Соединенное Королевство и Бельгию. Это станет его первой зарубежной поездкой", - говорится в распространенном заявлении Белого дома.Отмечается, что в Великобритании глава Белого дома примет участие в саммите G7, который запланирован в Корнуолле на 11-13 июня. "Там президент подтвердит нашу приверженность политике многовекторности и будет работать над продвижением ключевых приоритетов политики США в сфере общественного здравоохранения, восстановления экономики и изменений климата, а также продемонстрирует солидарность с общими ценностями ключевых демократических стран", - сказано в заявлении.В заявлении указано, что в Великобритании Байден намерен провести ряд двухсторонних встреч с другими лидерами стран "большой семерки" включая британского премьера Бориса Джонсона.
https://ria.ru/20210421/bayden-1729378110.html
корнуолл
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728630550_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_94d0b64934f30e474125e6678b091256.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
g7, борис джонсон, корнуолл, джо байден, великобритания, сша, в мире

Байден посетит Британию и Бельгию во время первой зарубежной поездки

19:05 23.04.2021
 
© REUTERS / Andrew Harnik/PoolПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© REUTERS / Andrew Harnik/Pool
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию и Бельгию, это станет его первой зарубежной поездкой на нынешнем посту, заявил в пятницу Белый дом.
"Президент Байден в июне 2021 года отправится в Соединенное Королевство и Бельгию. Это станет его первой зарубежной поездкой", - говорится в распространенном заявлении Белого дома.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 22:18
Байден перепутал слова во время выступления
Отмечается, что в Великобритании глава Белого дома примет участие в саммите G7, который запланирован в Корнуолле на 11-13 июня. "Там президент подтвердит нашу приверженность политике многовекторности и будет работать над продвижением ключевых приоритетов политики США в сфере общественного здравоохранения, восстановления экономики и изменений климата, а также продемонстрирует солидарность с общими ценностями ключевых демократических стран", - сказано в заявлении.
В заявлении указано, что в Великобритании Байден намерен провести ряд двухсторонних встреч с другими лидерами стран "большой семерки" включая британского премьера Бориса Джонсона.
 
G7Борис ДжонсонКорнуоллДжо БайденВеликобританияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
01:29Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
01:15Финансист рассказал, как лучше потратить последние деньги
Лента новостейМолния