https://ria.ru/20210423/bayden-1729704458.html

Байден посетит Британию и Бельгию во время первой зарубежной поездки

Байден посетит Британию и Бельгию во время первой зарубежной поездки

Президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию и Бельгию, это станет его первой зарубежной поездкой на нынешнем посту, заявил в пятницу Белый дом. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T19:05

2021-04-23T19:05

2021-04-23T19:05

g7

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корнуолл

джо байден

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию и Бельгию, это станет его первой зарубежной поездкой на нынешнем посту, заявил в пятницу Белый дом."Президент Байден в июне 2021 года отправится в Соединенное Королевство и Бельгию. Это станет его первой зарубежной поездкой", - говорится в распространенном заявлении Белого дома.Отмечается, что в Великобритании глава Белого дома примет участие в саммите G7, который запланирован в Корнуолле на 11-13 июня. "Там президент подтвердит нашу приверженность политике многовекторности и будет работать над продвижением ключевых приоритетов политики США в сфере общественного здравоохранения, восстановления экономики и изменений климата, а также продемонстрирует солидарность с общими ценностями ключевых демократических стран", - сказано в заявлении.В заявлении указано, что в Великобритании Байден намерен провести ряд двухсторонних встреч с другими лидерами стран "большой семерки" включая британского премьера Бориса Джонсона.

https://ria.ru/20210421/bayden-1729378110.html

корнуолл

великобритания

сша

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g7, борис джонсон, корнуолл, джо байден, великобритания, сша, в мире