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Совет Федерации одобрил закон, уточняющий правила медосмотра призывников
Совет Федерации одобрил закон, уточняющий правила медосмотра призывников
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:26
2021-04-23T16:26
2021-04-23T16:37
совет федерации рф
владимир шаманов
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию.Соответствующие изменения внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан".Теперь наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр.Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование.Также новый закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование.Как сообщил ранее РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, закон позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья.
https://ria.ru/20210304/prizyv-1599903103.html
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совет федерации рф, владимир шаманов, общество
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил на заседании в пятницу закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию.
Соответствующие изменения внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан".
Теперь наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр.
Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование.
Также новый закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование.
Как сообщил ранее РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов
, закон позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья.