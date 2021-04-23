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Совет Федерации одобрил закон, уточняющий правила медосмотра призывников
Совет Федерации одобрил закон, уточняющий правила медосмотра призывников
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:26
2021-04-23T16:37
совет федерации рф
владимир шаманов
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию.Соответствующие изменения внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан".Теперь наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр.Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование.Также новый закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование.Как сообщил ранее РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, закон позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья.
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совет федерации рф, владимир шаманов, общество

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий правила медосмотра призывников

16:26 23.04.2021 (обновлено: 16:37 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПризыв на военную службу в городах России
Призыв на военную службу в городах России - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию.
Соответствующие изменения внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан".
Теперь наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр.
Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование.
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Также новый закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование.
Как сообщил ранее РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, закон позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья.
 
Совет Федерации РФВладимир ШамановОбщество
 
 
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