https://ria.ru/20210423/armiya-1729669100.html

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий правила медосмотра призывников

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий правила медосмотра призывников

Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:26

2021-04-23T16:26

2021-04-23T16:37

совет федерации рф

владимир шаманов

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию.Соответствующие изменения внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан".Теперь наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр.Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование.Также новый закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование.Как сообщил ранее РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, закон позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья.

https://ria.ru/20210304/prizyv-1599903103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, владимир шаманов, общество