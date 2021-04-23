https://ria.ru/20210423/antitela-1729494022.html

Антитело — личное дело. От чего зависит стойкость иммунитета к ковиду

Антитело — личное дело. От чего зависит стойкость иммунитета к ковиду

О том, как долго сохраняются антитела к коронавирусу и сколько их нужно, говорят разное. Одни исследователи отводят антительному иммунитету от ковида только три РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:00

2021-04-23T08:00

2021-04-23T08:03

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Альфия Еникеева. О том, как долго сохраняются антитела к коронавирусу и сколько их нужно, говорят разное. Одни исследователи отводят антительному иммунитету от ковида только три месяца, другие — полгода. Однако, как выяснили недавно сингапурские ученые, спорить тут не о чем. Дважды в один коронавирусПервые данные о продолжительности иммунитета к COVID-19 опубликовали в середине марта прошлого года. Тогда группа китайских ученых специально заразила SARS-CoV-2 четырех макак-резусов, вылечила их, а потом попыталась инфицировать снова. Ничего не вышло: животных защищали антитела. Правда, весь эксперимент занял не больше месяца, а между первой и второй попытками инфицирования прошло лишь 28 дней.Примерно в то же время в разных странах мира подтвердили: антитела к SARS-CoV-2 возникают и в крови переболевших людей. Тесты выявляли их уже на десятый день после первых симптомов. Однако концентрация у пациентов была разная, и насколько долгим был иммунитет, ученые не знали. Чуть позже немецкие инфекционисты выделили из крови заболевших 255 типов антител, 28 из них блокировали вирус. Их называют вирус-нейтрализующими. “У вируса сложная структура, и его проникновение в клетку сопровождается выработкой антител как против шипикового S-белка, так и к другим его компонентам. Антитела против S-белка облепляют вирус и не позволяют ему проникать в клетки. Одновременно они могут цепляться за уже инфицированные клетки, если человек заразился, и помогать иммунной системе их нейтрализовать. Таким образом предотвращается масштабное развитие процесса. Другие антитела действуют иначе. Сформированный гуморальный иммунитет обеспечивают только вирус-нейтрализующие антитела”, — поясняет в разговоре с РИА Новости Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Именно такие антитела в центре внимания ученых всего мира. Как правило, речь идет об иммуноглобулинах класса G (IgG) — они считаются более специфичными и дольше сохраняются в организме. А вот IgM, хотя и синтезируются в организме практически с первыми симптомами инфекции, не очень улавливают вирус и достаточно быстро исчезают — за несколько недель после выздоровления. Третий тип иммуноглобулинов IgA во многом похож на IgM — они также вырабатываются в острый период болезни, а затем их уровень стремительно снижается. Однако IgA более избирательны и защищают от SARS-CoV-2 слизистые оболочки. Предполагали, что IgG сохраняются в организме около полугода. Однако в июле 2020-го в журнале Lancet вышла статья, авторы которой утверждали, что у 14 процентов пациентов эти антитела полностью исчезают уже через два месяца после выздоровления. Кроме того, пытаясь определить, сколько человек в Испании переболели ковидом бессимптомно, исследователи выяснили: вирус-нейтрализующие антитела вырабатываются не у всех. Похожие данные и у китайцев. Изучив анализы 74 пациентов, переболевших ковидом, они выяснили, что IgG и другие вирус-нейтрализующие антитела остаются в организме на срок от месяца до трех. И меньше всего их у тех, кто перенес болезнь бессимптомно.Сроки удлиняютсяОднако американские инфекционисты из медицинского центра Маунт-Синай, наблюдавшие за 30 тысячами пациентов, обнаруживали вирус-нейтрализующие антитела и пять месяцев спустя после выздоровления. Как правило, у переболевших в легкой или умеренной форме. Этого было достаточно, чтобы защитить от повторного инфицирования или ослабить действие вируса, если человек заразится вновь. По мнению британских исследователей, срок еще дольше — минимум полгода. Они проанализировали данные более 20 тысяч человек, чьи биоматериалы хранились в UK Biobank — большой базе генетических и медицинских сведений. Выяснилось, что у 99% переболевших COVID-19 в первую волну, антитела сохранялись минимум три месяца после выздоровления, у 88% их обнаруживали и спустя полгода. Специалисты Медицинского университета Инсбрука (Австрия) в апреле попросили около девятисот добровольцев сдать тест на антитела к SARS-CoV-2. В ноябре анализ повторили, и у 90 процентов результат был положительным. Шведские ученые из Каролинского института оценивали антительный иммунитет у 256 сотрудников клиники Дандерюда, которые контактировали с коронавирусными пациентами и сами перенесли инфекцию. У 96% антитела не исчезали в течение девяти месяцев после выздоровления. При этом рецидив наблюдался менее чем у одного процента. Значит, шансы повторного заражения крайне малы.Правы всеТочку в спорах о стойкости нейтрализующих антител совсем недавно поставили сингапурские ученые. Изучив данные примерно пятисот человек, переболевших ковидом в первую волну, они поняли, что все предыдущие выводы верны. Во-первых, IgG и другие вирус-нейтрализующие антитела действительно полностью исчезают в течение двух месяцев после выздоровления, но только у четверти пациентов. Во-вторых, уровень таких иммуноглобулинов практически не меняется на протяжении полугода, и это характерно для большинства. В исследовании сингапурцев подобная картина наблюдалась у двух третей участников. Как отмечают авторы работы, уровень антител и их стойкость чаще всего коррелировали с возрастом и тем, насколько тяжело протекала болезнь. Как правило, у более молодых и относительно здоровых людей иммунитет был слабее и короче. “Дольше всего в организме циркулируют иммуноглобулины класса G. Они в среднем сохраняются в организме три-шесть месяцев, но у некоторых пациентов действительно уходят раньше, особенно при легких формах заболевания. И предсказать динамику невозможно. Иными словами, у нас нет данных о том, какой уровень антител сильно защитный или слабо защитный. Просто клинически описаны случаи повторного заражения спустя примерно три-шесть месяцев после перенесенной инфекции”, — отметил Иван Коновалов. И подчеркнул: исчезновение вирус-нейтрализующих антител в крови не означает, что человек полностью беззащитен. Тем более что случаи повторного инфицирования, как правило, редки. “Помимо гуморального иммунитета, который представлен антителами, существует клеточный иммунитет, тестами на антитела никак не определяемый. Это специализированные иммунные клетки, “обученные” и готовые к встрече с инфекционным агентом. Если коронавирус снова проникнет в организм, они очень быстро сами начнут производить защитные антитела, а также дадут команду лимфоцитам-киллерам, чтобы они распознавали и уничтожали инфицированные клетки”, — объяснил он. Действительно, когда сингапурские специалисты сравнили Т-клеточный иммунитет между группами участников, серьезных различий не обнаружили. Значит, даже при исчезновении вирус-нейтрализующих антител из организма человек защищен от ковида. Так же и с прививками. Как уточнил Иван Коновалов, вакцины активируют и гуморальный, и клеточный иммунитет. И если оценить эффективность последнего пока довольно сложно и затратно, то относительно вирус-нейтрализующих антител доказано: после вакцинации их чаще всего значительно больше, чем после перенесенной болезни.

https://ria.ru/20201224/immunitet-1590714315.html

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578985280.html

https://ria.ru/20210313/kovid-1600996928.html

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