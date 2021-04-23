https://ria.ru/20210423/angliyskiy-1729566275.html

Эксперты дали советы для изучения английского языка

Эксперты дали советы для изучения английского языка

Россиянам, которые хотят выучить или усовершенствовать английский язык, стоит развлекаться "по-английски" - смотреть фильмы, читать книги и слушать подкасты на... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T06:24

2021-04-23T06:24

2021-04-23T06:24

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россиянам, которые хотят выучить или усовершенствовать английский язык, стоит развлекаться "по-английски" - смотреть фильмы, читать книги и слушать подкасты на нем, тренировать язык с единомышленниками и с помощью переводов текста, рассказали РИА Новости специалисты сервисов "СберУслуги" и Работа.ру.Перейти на английский язык советуют и при поиске в интернете: в англоязычном сегменте доступно гораздо больше информации, отмечают в компаниях. Форумы наподобие Quora, "Википедия" и множество других источников позволят привыкнуть к языку и обогатят знания по самым разным вопросам. Стоит использовать английский язык и при ведении заметок в телефоне или написании стикеров на холодильнике или постов в своих социальных сетях - это добавит практики и расширит словарь.Тренировать свой английский можно также с помощью перевода. Эксперт советуют брать простые задачи на фрилансе. Помощь с переводом небольшой статьи, меню для повара или технической документации может не только оказаться полезной для языка и нетворкинга, но и стать посильной подработкой. Переводчики небольших материалов, которые работают на себя, всегда востребованы.Язык стоит учить с единомышленниками - репетиторами, товарищами по языковым курсам или коллегами. "Чем больше в вашем окружении будет тех, кто тоже хочет говорить и уделять этому время, тем увереннее вы будете себя чувствовать. Профессиональный наставник в этом деле особенно важен, так как он научит правильно говорить, а не просто переводить с русского свои мысли", - отмечают эксперты.При этом бояться ошибок и стесняться своего акцента не стоит, главное — донести мысль. Язык — это инструмент, и на каждом этапе изучения важно отдавать себе отчет, зачем вы тратите на это время, напоминают в компаниях. Цель может быть любая - общение с иностранными друзьями, работа в международной компании или степень в западном университете, - но фокус на ней поможет достигнуть нужного уровня и попутно не возненавидеть язык."Будьте смелее. Помните: русский, японский или даже математику выучить куда сложнее. Английский — емкий, лаконичный и достаточно простой язык", - заключили эксперты.

https://ria.ru/20210414/karera-1728174569.html

https://ria.ru/20210330/studenty-1603389358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа.ру, россия, английский язык, wikipedia, москва, общество