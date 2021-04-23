https://ria.ru/20210423/akademik-1729596234.html

Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции

Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции

Академик Российской академии наук Ефим Хазанов оштрафован по административному делу о несогласованной акции в Нижнем Новгороде на 20 тысяч рублей. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:34

2021-04-23T11:34

2021-04-23T11:34

марина литвинович

россия

российская академия наук

генеральная прокуратура рф

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729313630_0:0:2375:1336_1920x0_80_0_0_2f6769275844d8be7a07de14c4911acb.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Академик Российской академии наук Ефим Хазанов оштрафован по административному делу о несогласованной акции в Нижнем Новгороде на 20 тысяч рублей."Суд состоялся. Я признан виновным. Получил штраф. Буду обжаловать", - написал учёный на своей странице в Facebook.Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, в пятницу Канавинский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал Хазанова на 20 тысяч рублей.В среду днем ученый был задержан в Нижнем Новгороде. По его словам, полиция составила на него протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления". Академик заявил РИА Новости, что его задержание связано с социальными сетями. Спустя несколько часов его отпустили под обязательство явиться в суд.Бывший член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявляла РИА Новости, что претензии касаются некоего перепоста.На странице ученого в Facebook среди прочих размещен перепост сообщения "Штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде" о подготовке несогласованной акции 21 апреля (МВД и Генпрокуратура ранее не раз предупреждали о незаконности подобных мероприятий).Связано ли задержание с этим перепостом, официальной информации нет. Комментариями правоохранительных органов и защиты академика РИА Новости не располагает.Доктор физико-математических наук Хазанов занимает пост замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН – одного из крупнейших академических институтов в стране, занимающего передовые позиции по ряду направлений современной физики.В 2019 году ученый получил Государственную премию в области науки и технологий за "создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн".Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.

https://ria.ru/20210422/peterburg-1729556437.html

https://ria.ru/20210422/arest-1729548720.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина литвинович, россия, российская академия наук, генеральная прокуратура рф, происшествия