https://ria.ru/20210423/akademik-1729596234.html
Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
Академик Российской академии наук Ефим Хазанов оштрафован по административному делу о несогласованной акции в Нижнем Новгороде на 20 тысяч рублей. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:34
2021-04-23T11:34
2021-04-23T11:34
марина литвинович
россия
российская академия наук
генеральная прокуратура рф
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Академик Российской академии наук Ефим Хазанов оштрафован по административному делу о несогласованной акции в Нижнем Новгороде на 20 тысяч рублей."Суд состоялся. Я признан виновным. Получил штраф. Буду обжаловать", - написал учёный на своей странице в Facebook.Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, в пятницу Канавинский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал Хазанова на 20 тысяч рублей.В среду днем ученый был задержан в Нижнем Новгороде. По его словам, полиция составила на него протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления". Академик заявил РИА Новости, что его задержание связано с социальными сетями. Спустя несколько часов его отпустили под обязательство явиться в суд.Бывший член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявляла РИА Новости, что претензии касаются некоего перепоста.На странице ученого в Facebook среди прочих размещен перепост сообщения "Штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде" о подготовке несогласованной акции 21 апреля (МВД и Генпрокуратура ранее не раз предупреждали о незаконности подобных мероприятий).Связано ли задержание с этим перепостом, официальной информации нет. Комментариями правоохранительных органов и защиты академика РИА Новости не располагает.Доктор физико-математических наук Хазанов занимает пост замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН – одного из крупнейших академических институтов в стране, занимающего передовые позиции по ряду направлений современной физики.В 2019 году ученый получил Государственную премию в области науки и технологий за "создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн".Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
https://ria.ru/20210422/peterburg-1729556437.html
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РИА Новости
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марина литвинович, россия, российская академия наук, генеральная прокуратура рф, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости.
Академик Российской академии наук
Ефим Хазанов оштрафован по административному делу о несогласованной акции в Нижнем Новгороде на 20 тысяч рублей.
"Суд состоялся. Я признан виновным. Получил штраф. Буду обжаловать", - написал учёный на своей странице в Facebook.
Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, в пятницу Канавинский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал Хазанова на 20 тысяч рублей.
В среду днем ученый был задержан в Нижнем Новгороде. По его словам, полиция составила на него протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления". Академик заявил РИА Новости, что его задержание связано с социальными сетями. Спустя несколько часов его отпустили под обязательство явиться в суд.
Бывший член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович
заявляла РИА Новости, что претензии касаются некоего перепоста.
На странице ученого в Facebook среди прочих размещен перепост сообщения "Штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде" о подготовке несогласованной акции 21 апреля (МВД и Генпрокуратура
ранее не раз предупреждали о незаконности подобных мероприятий).
Связано ли задержание с этим перепостом, официальной информации нет. Комментариями правоохранительных органов и защиты академика РИА Новости не располагает.
Доктор физико-математических наук Хазанов занимает пост замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН
– одного из крупнейших академических институтов в стране, занимающего передовые позиции по ряду направлений современной физики.
В 2019 году ученый получил Государственную премию в области науки и технологий за "создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн".
Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России
и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.