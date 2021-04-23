Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/akademik-1729596234.html
Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
Академик Российской академии наук Ефим Хазанов оштрафован по административному делу о несогласованной акции в Нижнем Новгороде на 20 тысяч рублей. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:34
2021-04-23T11:34
марина литвинович
россия
российская академия наук
генеральная прокуратура рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729313630_0:0:2375:1336_1920x0_80_0_0_2f6769275844d8be7a07de14c4911acb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Академик Российской академии наук Ефим Хазанов оштрафован по административному делу о несогласованной акции в Нижнем Новгороде на 20 тысяч рублей."Суд состоялся. Я признан виновным. Получил штраф. Буду обжаловать", - написал учёный на своей странице в Facebook.Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, в пятницу Канавинский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал Хазанова на 20 тысяч рублей.В среду днем ученый был задержан в Нижнем Новгороде. По его словам, полиция составила на него протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления". Академик заявил РИА Новости, что его задержание связано с социальными сетями. Спустя несколько часов его отпустили под обязательство явиться в суд.Бывший член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявляла РИА Новости, что претензии касаются некоего перепоста.На странице ученого в Facebook среди прочих размещен перепост сообщения "Штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде" о подготовке несогласованной акции 21 апреля (МВД и Генпрокуратура ранее не раз предупреждали о незаконности подобных мероприятий).Связано ли задержание с этим перепостом, официальной информации нет. Комментариями правоохранительных органов и защиты академика РИА Новости не располагает.Доктор физико-математических наук Хазанов занимает пост замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН – одного из крупнейших академических институтов в стране, занимающего передовые позиции по ряду направлений современной физики.В 2019 году ученый получил Государственную премию в области науки и технологий за "создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн".Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
https://ria.ru/20210422/peterburg-1729556437.html
https://ria.ru/20210422/arest-1729548720.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729313630_627:0:2426:1350_1920x0_80_0_0_a85be5da29c4fad7ca465fe6c602935f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марина литвинович, россия, российская академия наук, генеральная прокуратура рф, происшествия

Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции

11:34 23.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН Ефим Хазанов
Заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН Ефим Хазанов - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Академик Российской академии наук Ефим Хазанов оштрафован по административному делу о несогласованной акции в Нижнем Новгороде на 20 тысяч рублей.
"Суд состоялся. Я признан виновным. Получил штраф. Буду обжаловать", - написал учёный на своей странице в Facebook.
Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, в пятницу Канавинский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал Хазанова на 20 тысяч рублей.
В среду днем ученый был задержан в Нижнем Новгороде. По его словам, полиция составила на него протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления". Академик заявил РИА Новости, что его задержание связано с социальными сетями. Спустя несколько часов его отпустили под обязательство явиться в суд.
Несанкционированные акции в поддержку А. Навального в регионах России - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 23:10
В Петербурге арестовали 31 участника несогласованной акции
Бывший член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявляла РИА Новости, что претензии касаются некоего перепоста.
На странице ученого в Facebook среди прочих размещен перепост сообщения "Штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде" о подготовке несогласованной акции 21 апреля (МВД и Генпрокуратура ранее не раз предупреждали о незаконности подобных мероприятий).
Связано ли задержание с этим перепостом, официальной информации нет. Комментариями правоохранительных органов и защиты академика РИА Новости не располагает.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 21:36
Суд в Казани арестовал трех участников несогласованной акции
Доктор физико-математических наук Хазанов занимает пост замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН – одного из крупнейших академических институтов в стране, занимающего передовые позиции по ряду направлений современной физики.
В 2019 году ученый получил Государственную премию в области науки и технологий за "создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн".
Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
 
Марина ЛитвиновичРоссияРоссийская академия наукГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:09В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
12:07МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
11:59В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
11:53Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
11:52Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
11:51Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
11:44В Британии оценили вклад России в строительство МКС
11:44В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов
11:43В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
11:40Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
11:40Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
11:38В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
11:35В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
11:34Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
11:32В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19
11:23Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
11:23Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире
11:22Совфед одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагента
11:19В Москве за сутки госпитализировали 1059 человек с COVID-19
11:18Американские истребители F-18 поднялись в воздух для сопровождения Ту-142
Лента новостейМолния