https://ria.ru/20210422/zhara-1729417239.html

Впервые — в Москве: объявлена программа музыкального фестиваля "Жара"

Впервые — в Москве: объявлена программа музыкального фестиваля "Жара"

Объявлена программа пятого Международного музыкального фестиваля "Жара", который впервые пройдет в России — на спортивной площадке "Лужники" в Москве. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:11

2021-04-22T12:11

2021-04-22T13:06

музыка

новости культуры

лужники

эмин агаларов

россия

светлана лобода

елка (елизавета иванцив)

валерий меладзе

кристина орбакайте

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149945/73/1499457398_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_35bddcc669da505c47ee81dc30ddb4f4.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Объявлена программа пятого Международного музыкального фестиваля "Жара", который впервые пройдет в России — на спортивной площадке "Лужники" в Москве."Жара" откроется гала-концертом, на котором прозвучат самые известные хиты. Во второй день фестиваля состоится творческий вечер Дмитрия Маликова, а затем гости смогут зажечь под любимые мелодии 2000-х в исполнении популярных артистов. 25 июня зрителей приглашают на творческие вечера Игоря Николаева и Олега Газманова, которых поддержат и приглашенные артисты, но кто именно — пока секрет. В предпоследний день "Жары" (26 июня) в "Лужниках" будет действительно жарко: в этот день прозвучат суперхиты 1990-х, которые сейчас вновь стали очень популярны.На заключительный день фестиваля запланирован грандиозный гала-концерт. В общей сложности в фестивале примут участие более 200 звезд отечественной эстрады, которые за год отсутствия живых выступлений истосковались по зрителям и сцене, так что в этом году они готовят еще более зрелищные и эффектные номера.В лайн-апе заявлены: Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Artik & Asti, Григорий Лепс, Глюк'Oza, Елка, Ольга Бузова, #2Маши, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Rasa, Jony, Лариса Долина, Лолита, Алсу, Клава Кока, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Manizha и многие другие артисты. Международный фестиваль "Жара" впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус одного из самых ожидаемых и обсуждаемых музыкальных событий года.Концертные дни фестиваля традиционно собирают больше 200 артистов, десять тысяч зрителей в день и около 150 миллионов телезрителей в России и других странах.

https://ria.ru/20200609/1572670717.html

россия

москва

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, лужники , эмин агаларов, россия, светлана лобода, елка (елизавета иванцив), валерий меладзе, кристина орбакайте, москва, баку, шоу-бизнес, знаменитости, звезды