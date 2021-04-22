https://ria.ru/20210422/zhara-1729417239.html
Впервые — в Москве: объявлена программа музыкального фестиваля "Жара"
Впервые — в Москве: объявлена программа музыкального фестиваля "Жара"
Объявлена программа пятого Международного музыкального фестиваля "Жара", который впервые пройдет в России — на спортивной площадке "Лужники" в Москве. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:11
2021-04-22T12:11
2021-04-22T13:06
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Объявлена программа пятого Международного музыкального фестиваля "Жара", который впервые пройдет в России — на спортивной площадке "Лужники" в Москве."Жара" откроется гала-концертом, на котором прозвучат самые известные хиты. Во второй день фестиваля состоится творческий вечер Дмитрия Маликова, а затем гости смогут зажечь под любимые мелодии 2000-х в исполнении популярных артистов. 25 июня зрителей приглашают на творческие вечера Игоря Николаева и Олега Газманова, которых поддержат и приглашенные артисты, но кто именно — пока секрет. В предпоследний день "Жары" (26 июня) в "Лужниках" будет действительно жарко: в этот день прозвучат суперхиты 1990-х, которые сейчас вновь стали очень популярны.На заключительный день фестиваля запланирован грандиозный гала-концерт. В общей сложности в фестивале примут участие более 200 звезд отечественной эстрады, которые за год отсутствия живых выступлений истосковались по зрителям и сцене, так что в этом году они готовят еще более зрелищные и эффектные номера.В лайн-апе заявлены: Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Artik & Asti, Григорий Лепс, Глюк'Oza, Елка, Ольга Бузова, #2Маши, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Rasa, Jony, Лариса Долина, Лолита, Алсу, Клава Кока, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Manizha и многие другие артисты. Международный фестиваль "Жара" впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус одного из самых ожидаемых и обсуждаемых музыкальных событий года.Концертные дни фестиваля традиционно собирают больше 200 артистов, десять тысяч зрителей в день и около 150 миллионов телезрителей в России и других странах.
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музыка, новости культуры, лужники , эмин агаларов, россия, светлана лобода, елка (елизавета иванцив), валерий меладзе, кристина орбакайте, москва, баку, шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Объявлена программа пятого Международного музыкального фестиваля "Жара", который впервые пройдет
в России — на спортивной площадке "Лужники" в Москве.
"С 23 по 27 июня Москву ждет громкое событие этого года: пять дней захватывающего музыкального шоу на трех сценах, более 200 топовых артистов и 50 тысяч зрителей, которых ждет множество сюрпризов и активностей на свежем воздухе", — сообщили в пресс-службе фестиваля.
"Жара" откроется гала-концертом, на котором прозвучат самые известные хиты. Во второй день фестиваля состоится творческий вечер Дмитрия Маликова, а затем гости смогут зажечь под любимые мелодии 2000-х в исполнении популярных артистов.
25 июня зрителей приглашают на творческие вечера Игоря Николаева и Олега Газманова, которых поддержат и приглашенные артисты, но кто именно — пока секрет.
В предпоследний день "Жары" (26 июня) в "Лужниках" будет действительно жарко: в этот день прозвучат суперхиты 1990-х, которые сейчас вновь стали очень популярны.
На заключительный день фестиваля запланирован грандиозный гала-концерт.
"Поклонники фестиваля смогут оценить масштаб шоу из любой точки мира: трансляцию всех дней традиционно покажет "Первый канал", — отмечают в пресс-службе "Жары".
В общей сложности в фестивале примут участие более 200 звезд отечественной эстрады, которые за год отсутствия живых выступлений истосковались по зрителям и сцене, так что в этом году они готовят еще более зрелищные и эффектные номера.
"Фестиваль в Москве пройдет с еще большим масштабом, чем в позапрошлом году на берегу Каспия. Уверен, что наш фестиваль в "Лужниках" станет самым ярким музыкальным событием за последние несколько лет!" – говорит организатор фестиваля, музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов.
В лайн-апе заявлены: Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Artik & Asti, Григорий Лепс, Глюк'Oza, Елка, Ольга Бузова, #2Маши, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Rasa, Jony, Лариса Долина, Лолита, Алсу, Клава Кока, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Manizha и многие другие артисты.
Международный фестиваль "Жара" впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус одного из самых ожидаемых и обсуждаемых музыкальных событий года.
Концертные дни фестиваля традиционно собирают больше 200 артистов, десять тысяч зрителей в день и около 150 миллионов телезрителей в России и других странах.