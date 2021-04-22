https://ria.ru/20210422/zelenskiy-1729536589.html
Глава ЛНР готов встретиться с Зеленским на линии соприкосновения
Глава ЛНР готов встретиться с Зеленским на линии соприкосновения
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил РИА Новости, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:48
2021-04-22T19:48
2021-04-22T19:48
леонид пасечник
владимир зеленский
владимир путин
в мире
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил РИА Новости, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Зеленский в видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донбассе."Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется!" - говорится в заявлении главы республики, предоставленном РИА Новости.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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леонид пасечник, владимир зеленский, владимир путин, в мире