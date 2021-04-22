https://ria.ru/20210422/zelenskiy-1729536589.html

Глава ЛНР готов встретиться с Зеленским на линии соприкосновения

Глава ЛНР готов встретиться с Зеленским на линии соприкосновения

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил РИА Новости, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:48

2021-04-22T19:48

2021-04-22T19:48

леонид пасечник

владимир зеленский

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573219792_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_a9077140077e136a27b7c4e65395bf67.jpg

ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил РИА Новости, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Зеленский в видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донбассе."Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется!" - говорится в заявлении главы республики, предоставленном РИА Новости.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, владимир зеленский, владимир путин, в мире