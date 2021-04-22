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В Ленобласти ограничат этажность застройки
В Ленобласти ограничат этажность застройки
Власти Ленинградской области для появления более комфортного и качественного жилья в регионе установили ограничение по этажности при строительстве в городских... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:18
2021-04-22T17:18
2021-04-22T17:18
ленинградская область
жилье
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области для появления более комфортного и качественного жилья в регионе установили ограничение по этажности при строительстве в городских поселениях в сельской местности, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.По его словам, понятие "качественное жилье" подразумевает весьма широкий перечень объектов, включая квартиру, дом, соцобъекты, а также транспортную инфраструктуру. Губернатор дал поручение строительному блоку по выдаче разрешений на строительство: все новые стройки в регионе должны получать разрешение только при соблюдении баланса жилья и дорог, развязок, социальных объектов, источников инженерного обеспечения, всего, что входит в общее понятие комфортности для проживания.Глава региона сообщил, что до конца апреля вступит в силу постановление, отменяющее проекты планировок территорий, где есть превышение показателей региональных нормативов.
https://ria.ru/20210422/natsproekt-1729492437.html
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жилье, александр дрозденко, ленинградская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости.
Власти Ленинградской области
для появления более комфортного и качественного жилья в регионе установили ограничение по этажности при строительстве в городских поселениях в сельской местности, сообщил глава региона Александр Дрозденко
, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.
По его словам, понятие "качественное жилье" подразумевает весьма широкий перечень объектов, включая квартиру, дом, соцобъекты, а также транспортную инфраструктуру.
"Мы установили ограничение по этажности для городских поселений в сельской местности — 9 этажей, в городах — 12 этажей. Мы это делаем, чтобы наше жилье было комфортным. Мы и так активно поддерживаем застройщиков. Мы единственные в РФ выкупаем у них школы, детсады и объекты здравоохранения", — сказал губернатор.
Губернатор дал поручение строительному блоку по выдаче разрешений на строительство: все новые стройки в регионе должны получать разрешение только при соблюдении баланса жилья и дорог, развязок, социальных объектов, источников инженерного обеспечения, всего, что входит в общее понятие комфортности для проживания.
Глава региона сообщил, что до конца апреля вступит в силу постановление, отменяющее проекты планировок территорий, где есть превышение показателей региональных нормативов.