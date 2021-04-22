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В России реальные зарплаты вырастут на 2% в 2021 году
В России реальные зарплаты вырастут на 2% в 2021 году
Минэкономразвития скорректировало прогноз по росту реальных зарплат в РФ в 2021 году до 2% с 2,2%, прогноз роста реальных располагаемых доходов населения... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:37
2021-04-22T10:37
россия
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минэкономразвития скорректировало прогноз по росту реальных зарплат в РФ в 2021 году до 2% с 2,2%, прогноз роста реальных располагаемых доходов населения сохранен на уровне 3%, сообщил журналистам источник в министерстве, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ.По итогам 2020 года реальные зарплаты в России выросли на 2,5%.При этом Минэкономразвития сохранило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения на уровне 3% по итогам 2021 года."Ожидаем восстановления роста реальных располагаемых денежных доходов населения, которые как раз за счет прочих доходов (от предпринимательской деятельности и прочих статей) должны восстановиться – плюс 3%", - сказал источник.Реальные располагаемые доходы снижались в РФ в 2014-2017 годах (максимальное снижение было зафиксировано в 2016 году - на 4,5%), показали рост в 2018 и 2019 года - на 0,1% и 1% соответственно, и вновь ушли в отрицательную зону по итогам 2020 года – спад составил 3,5%.
https://ria.ru/20210421/professii-1729331665.html
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россия, цены на нефть, экономика

В России реальные зарплаты вырастут на 2% в 2021 году

10:37 22.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минэкономразвития скорректировало прогноз по росту реальных зарплат в РФ в 2021 году до 2% с 2,2%, прогноз роста реальных располагаемых доходов населения сохранен на уровне 3%, сообщил журналистам источник в министерстве, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ.
По итогам 2020 года реальные зарплаты в России выросли на 2,5%.
"Реальные заработные платы продолжат рост темпом 2%, чуть ниже, чем сентябрьский прогноз – там было 2,2%", - сказал источник.
При этом Минэкономразвития сохранило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения на уровне 3% по итогам 2021 года.
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"Ожидаем восстановления роста реальных располагаемых денежных доходов населения, которые как раз за счет прочих доходов (от предпринимательской деятельности и прочих статей) должны восстановиться – плюс 3%", - сказал источник.
Реальные располагаемые доходы снижались в РФ в 2014-2017 годах (максимальное снижение было зафиксировано в 2016 году - на 4,5%), показали рост в 2018 и 2019 года - на 0,1% и 1% соответственно, и вновь ушли в отрицательную зону по итогам 2020 года – спад составил 3,5%.
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