https://ria.ru/20210422/zarplaty-1729410301.html
В России реальные зарплаты вырастут на 2% в 2021 году
В России реальные зарплаты вырастут на 2% в 2021 году
Минэкономразвития скорректировало прогноз по росту реальных зарплат в РФ в 2021 году до 2% с 2,2%, прогноз роста реальных располагаемых доходов населения... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:37
2021-04-22T10:37
2021-04-22T10:37
россия
цены на нефть
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:389:2057:1546_1920x0_80_0_0_e3a1e663e4284fc6f3020c4c83f78f74.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минэкономразвития скорректировало прогноз по росту реальных зарплат в РФ в 2021 году до 2% с 2,2%, прогноз роста реальных располагаемых доходов населения сохранен на уровне 3%, сообщил журналистам источник в министерстве, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ.По итогам 2020 года реальные зарплаты в России выросли на 2,5%.При этом Минэкономразвития сохранило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения на уровне 3% по итогам 2021 года."Ожидаем восстановления роста реальных располагаемых денежных доходов населения, которые как раз за счет прочих доходов (от предпринимательской деятельности и прочих статей) должны восстановиться – плюс 3%", - сказал источник.Реальные располагаемые доходы снижались в РФ в 2014-2017 годах (максимальное снижение было зафиксировано в 2016 году - на 4,5%), показали рост в 2018 и 2019 года - на 0,1% и 1% соответственно, и вновь ушли в отрицательную зону по итогам 2020 года – спад составил 3,5%.
https://ria.ru/20210421/professii-1729331665.html
https://ria.ru/20210407/zarabotat-1727114550.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_216:369:1785:1546_1920x0_80_0_0_b46973017de6ef2d3711a1553802115e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цены на нефть, экономика
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минэкономразвития скорректировало прогноз по росту реальных зарплат в РФ в 2021 году до 2% с 2,2%, прогноз роста реальных располагаемых доходов населения сохранен на уровне 3%, сообщил журналистам источник в министерстве, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ.
По итогам 2020 года реальные зарплаты в России
выросли на 2,5%.
"Реальные заработные платы продолжат рост темпом 2%, чуть ниже, чем сентябрьский прогноз – там было 2,2%", - сказал источник.
При этом Минэкономразвития сохранило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения на уровне 3% по итогам 2021 года.
"Ожидаем восстановления роста реальных располагаемых денежных доходов населения, которые как раз за счет прочих доходов (от предпринимательской деятельности и прочих статей) должны восстановиться – плюс 3%", - сказал источник.
Реальные располагаемые доходы снижались в РФ в 2014-2017 годах (максимальное снижение было зафиксировано в 2016 году - на 4,5%), показали рост в 2018 и 2019 года - на 0,1% и 1% соответственно, и вновь ушли в отрицательную зону по итогам 2020 года – спад составил 3,5%.