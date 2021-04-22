https://ria.ru/20210422/zarplaty-1729410301.html

В России реальные зарплаты вырастут на 2% в 2021 году

В России реальные зарплаты вырастут на 2% в 2021 году

Минэкономразвития скорректировало прогноз по росту реальных зарплат в РФ в 2021 году до 2% с 2,2%, прогноз роста реальных располагаемых доходов населения... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:37

2021-04-22T10:37

2021-04-22T10:37

россия

цены на нефть

экономика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минэкономразвития скорректировало прогноз по росту реальных зарплат в РФ в 2021 году до 2% с 2,2%, прогноз роста реальных располагаемых доходов населения сохранен на уровне 3%, сообщил журналистам источник в министерстве, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ.По итогам 2020 года реальные зарплаты в России выросли на 2,5%.При этом Минэкономразвития сохранило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения на уровне 3% по итогам 2021 года."Ожидаем восстановления роста реальных располагаемых денежных доходов населения, которые как раз за счет прочих доходов (от предпринимательской деятельности и прочих статей) должны восстановиться – плюс 3%", - сказал источник.Реальные располагаемые доходы снижались в РФ в 2014-2017 годах (максимальное снижение было зафиксировано в 2016 году - на 4,5%), показали рост в 2018 и 2019 года - на 0,1% и 1% соответственно, и вновь ушли в отрицательную зону по итогам 2020 года – спад составил 3,5%.

https://ria.ru/20210421/professii-1729331665.html

https://ria.ru/20210407/zarabotat-1727114550.html

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россия, цены на нефть, экономика